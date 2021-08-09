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Вчера 17:57285

Особенности выбора бокалов для пива

Красивые сосуды для пшеничного пенного станут отличным дополнением различных мероприятий и праздников.

Обычно покупают целые наборы бокалов или же по отдельности. Емкости для пива могут отличаться своим видом, объемом и стеклом.

Главные отличия

Нет какого-либо определенного параметра, чтобы определить основную классификацию бокалов. Главным требованием считается несколько зауженное горлышко, что способно сохранять аромат внутри емкости. Производят также модели, не имеющие сужений.

В основном все формы изготовляют таким образом, чтобы пена не выливалась из стакана и оставалась внутри. Пиво принято подавать охлажденным. Для того чтобы максимально сохранить нужную температуру, дно изготовляют утолщенным или же добавляют ножку.

Различия материалов изготовления

В магазинах можно встретить стеклянные, хрустальные, керамические и глиняные изделия. Основным требованием при этом считается гладкость материала. Снаружи у бокала могут быть некие узоры или рельефы. Но внутри поверхность должна быть гладкой. Каждый из материалов характеризуется своими особенностями:

  • • стекло считается инертным материалом, оно не впитывает в себя ароматы;

  • • керамические изделия могут впитывать запахи, поэтому лучше всего выбирать бокалы без глазури;

  • • пластиковые и металлические изделия лучше всего не покупать в качестве домашнего набора, этот вариант хорошо подойдет для пикника или дороги.

Стеклянная посуда может производиться из стекла разного вида. Различают освинцованные, хрустальные изделия. Наиболее прочным материалом считается закаленное стекло, оно наиболее прочное и устойчивое к различным царапинам и сколам.

Как выбрать бокал в зависимости от сорта

Качественный напиток требует для себя соответствующего отношения. На сайте https://morepiva.ua можно ознакомиться с разновидностями бокалов и особенностями их выбора. Можно выделить несколько самых популярных разновидностей.

Стакан-пинта. Относится к самому популярному виду. Главным отличием является его форма. Американский бокал характерен ровными стенками, у британского есть небольшая выпуклость. Его можно использовать для многих сортов пива.

Бокал-пилснер. В основном его используют для легких разновидностей пива. Отличается узкой и высокой формой, за счет которой хорошо удерживается пена. На прозрачном стекле можно оценить цвет пива, игру пузырьков.

Пивная кружка. Традиционный вид сосуда. В основном в такой кружке подают лагер. Кружка имеет большой объем, толстые стенки и ручки. За счет этого в бокале длительное время сохраняется нужная температура. Пивная кружка также очень удобна в использовании.

Тюльпан. Подходит для особых сортов пива. Этот бокал имеет расширенную форму сверху. Благодаря такой форме он долго сохраняет пену, а также насыщенные и устойчивые ароматные особенности.

Бокал снифтер. Прекрасно подходит для разных сортов пива и крепких напитков. Имеет выпуклую форму, зауженные края. Способен хорошо удерживать аромат.

Подобрать подходящий пивной бокал стоит на основе его формы, а также любимых сортах напитка. 

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Досуг
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Особенности выбора бокалов для пива
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