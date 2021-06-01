Морепродукты из Норвегии - обзор заведений в Киеве Морепродукты – это популярный ингредиент дорогостоящих и изысканных блюд, рассчитанных на любителей с подходящим уровнем достатка.

Чтобы вы могли оценить качество и отличный вкус лучше всего заказать морепродукты в Киеве прямиком из Норвегии. Специалисты используют профессиональное оборудование и техники, которые позволяют быстро и при этом безопасно доставить рыбу в любое заведение или на дом для дальнейшего приготовления. Рассматриваются любые размеры поставок.

Преимущества норвежских морепродуктов из «Егерзунд»

Рыба из Норвегии считается не только вкусной, но и полезной. Страна отличается чистыми водами и высококачественной продукцией. Ее называют самым большим рыбным прилавком и не просто так. Это идеальная среда для морских жителей.

Выделяют такие достоинства продукции:

· высокое качество;

· наличие аминокислот, омега-3 в составе;

· благоприятное воздействие на настроение человека;

· улучшение работы мозга и качества костей.

Множество проверок доказали, что рыба из Норвегии считается одним из самых полезных продуктов на планете. Если вы хотите попробовать что-то новое и одновременно поднять свое настроение, то закажите именно норвежскую рыбу. Специалисты доказали, что при правильном приготовлении и в грамотно подобранных дозировках она даже может избавить от депрессии.

Обзор лучших заведений

«Egersund Seafood» - это тот магазин, который предлагает премиальное качество и широкий ассортимент морских деликатесов. Все продукты, которые есть в каталоге «Егерзунд», поставляются прямо из Норвегии. Эксперты отмечают, что это лучшее место для покупки морской рыбы и деликатесов.

Одним из самых популярных ресторанов Киева, в котором подают качественные морепродукты, считается «Любчик». Это современное и комфортное заведение, которое многие называют «одесским двориком» из-за эстетики и рабочего персонала. Многие предпочитают посещать это заведение, поскольку в нем подают очень вкусные морские салаты, закуски, мидии в винном соусе и раков с неповторимым вкусом. Отмечаются довольно демократичные цены, как для столицы, поэтому вы можете в один из своих свободных вечеров посетить это заведение и самостоятельно оценить все его преимущества и недостатки.

Если из-за территориального расположения «Любчик» не подходит, то всегда можно сходить в еще одно популярное место под названием «Причал 47». В этом киевском ресторане персонал носит полосатые тельняшки, там играют тематические песни, а практически все меню состоит именно из морепродуктов, поэтому абсолютно каждый сможет подобрать то, что подходит ему больше всего. Эксперты рекомендуют обязательно попробовать черноморские уши, фалафель с овощами. Такое блюдо обойдется по среднему чеку и 100% оставит после себя хорошее впечатление.

Третий вариант – популярное заведение под названием «Баракс». Ресторан предлагает очень вкусную уху и креветки, которые подаются под сливочным соусом. Если хочется чего-то необычного, то определенно стоит попробовать барабульку. Такой вариант удивит даже настоящих ценителей морской продукции.

В каждом из перечисленных выше столичных ресторанов подаются морепродукты из Норвегии. Высокое качество и свежесть рыбы гарантированы.

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