Досуг

admin
admin
02.09.2021 16:181873

Монопицца в Днепре - обзор меню

Чтобы порадовать себя и своих близких, можно заказать пиццу с доставкой. Теперь это можно сделать, не прилагая особых усилий — заявка оформляется онлайн или по телефону.

Порадовать себя и своих близких, заказав пиццу в Днепре с доставкой, можно, не прилагая особых усилий — заявка оформляется онлайн или по телефону. Самое любимое заведение местных — «Монопицца». 

Почему «Монопицца» 

Одно из основных преимуществ пиццерии — удобное расположение. В сеть ресторанов входят 3 заведения, размещенные в разных точках города. Покупатели могут хорошо провести время в уютном интерьере или заказать доставку на дом. 

Курьеры развозят заказы ежедневно с 10:00 до 22:00. Администрация предоставляет возможность оформить доставку на удобное время и получить горячую пиццу минута в минуту.

Благодаря использованию натуральных продуктов (муки из цельного зерна, бездрожжевой закваски, свежих сыров и мясопродуктов) и мастерству поваров, посетители возвращаются в «Монопиццу» снова и снова, рекомендуют ее друзьям и знакомым.

Меню

«Монопицца» славится основным блюдом, характеризующимся большим разнообразием вкусов, а также дополнениями на выбор (салатами, десертами, фокачча, напитками и др.). 

Наиболее популярна пицца:

  • «4 мяса» — ветчина, птица, салями, колбаски, овощи;

  • «Курица и грибы» — птица, шампиньоны, моцарелла, соус;

  • «Казацкая» — ветчина, лук, маринованный огурчик;

  • «Фирменная» — копченый окорок, разные виды сыров, зелень, помидоры;

  • «С морепродуктами» — кальмары, креветки, мидии, томаты, зелень, фирменный соус.

Для маленьких любителей итальянской выпечки предлагаются сладкие пиццы:

  • «С грушей и Дор Блю» — основные ингредиенты, мед, орехи, соус;

  • «Гавайская» — птица, ананасы, сыр.

Малышам понравятся также десерты:

  • маскарпоне с добавлением «Орео», шоколада и орехов;

  • молочный — с семенами чиа, маракуйей, кокосом, печеньем.

Перекусить на бегу или взять с собой можно не менее вкусные фокачча — с болгарским перцем и сливочным сыром, с моцареллой и помидором, прошутто и другими компонентами.

Девушки, следящие за фигурой, могут заказать фирменные салаты, отличающиеся высокими вкусовыми качествами и низкой калорийностью. В их состав входят окорок, руккола, сыр, травы, помидоры, оливки, заправка. Ингредиенты можно комбинировать по своему вкусу, что-то убирать и добавлять.

Сэкономить при покупке для большой компании можно, заказав что-то из комбо-меню. В него входят 2-3 пиццы, кола (фанта, спрайт, лимонад) объемом 1 л. Выпечки хватит на всех — общий вес от 0,9 до 1,5 кг. 

Получить консультацию, высказать свое мнение об обслуживании можно, связавшись с администратором либо написав на электронную почту (все контакты указаны на официальном сайте). 

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