Курорт “Лаванда” в Львовской области — популярный и доступный санаторий Прикарпатья Санаторий Лаванда предлагает гостям современные диагностические и оздоровительные программы для взрослых и детей по доступным ценам.

Санаторий “Лаванда” в Моршине является частью знаменитого комплекса “Моршинкурорт”, которым по праву гордится Западная Украина. Это современная структура курорта, отвечающая высоким стандартам качества.

Санаторий представляет собой однокорпусное семиэтажное здание, расположенное в самом центре курортного городка. Недалеко от здравницы находится центральный бювет с лечебными минеральными водами и водогрязелечебница.

На курорте Моршин Лаванда — санаторий, в котором есть неисчерпаемые запасы минеральных вод, торфяных грязей и озокерита, а также благоприятная для оздоровления климатическая зона.

Основным профилем здравницы является лечение и реабилитация отдыхающих с патологиями органов пищеварения, печени, поджелудочной железы, желчными протоками и сахарным диабетом. Гостям предлагается принимать процедуры ежедневно или периодически (через день).

Удачное расположение курорта обеспечивает отдыхающих всем необходимым для полноценного оздоровления, лечения и отдыха. Прекрасный, живописный край, так привлекателен для туристов, всегда поднимет настроение, поможет восстановить психоэмоциональное состояние и просто расслабиться вдали от городской суеты.

Гостей ожидают уютные одноместные и двухместные номера, среднего и повышенного уровня комфортности. Балконы выходят на центральную улицу и невероятно красивый, искусно оформленный парк, радующий взоры отдыхающих.

Ежедневные прогулки по городу способны не только поднять настроение, но и зарядить организм бодростью и энергией надолго!

Современная инфраструктура

«Лаванда» — самое сердце Моршина, курортного городка в Львовской области на Прикарпатье. От здравницы в пешей доступности находятся бювет с минеральными водами и бальнеологическое отделение (500 м), диагностический центр (150 м).

Рядом с санаторием располагается Дворец культуры, где регулярно проводятся развлекательные мероприятия, платная стоянка для гостей, путешествующих на автомобиле.

Отдыхая в «Лаванде», гостям гарантированно не придется скучать! В санатории есть все необходимое для интересного времяпровождения: спортивный зал, теннисный стол, комната для бильярда и многое другое.

В столовой, которая соединена с главным корпусом переходом, организовано трехразовое и пятиразовое диетическое питание по системе «Шведский стол».

При этом каждый гость вправе выбрать самостоятельно разнообразить меню по своему вкусу.

Лечебный профиль санатория

На базе здравницы лечением занимаются врачи высшей категории, имеющие большой опыт работы. Главное богатство курорта – минеральные воды, которые оказывают благоприятный эффект при проблемах желудочно-кишечного тракта, нарушениях работы печени и поджелудочной железы, сахарном диабете.

Для каждого человека подбирается индивидуальная программа лечения, с учетом индивидуальных особенностей организма и присутствующих заболеваний.

Комплексное прохождение процедур и правильное питание способствуют нормализации уровня глюкозы в крови, метаболических процессов, выработке гормонов, повышению защитных свойств организма и повышению его сопротивляемости к вирусным и инфекционным возбудителям.

Совместно с бальнеотерапией в санатории применяются:

• лечебный массаж;

• рефлексотерапия;

• лечебная физкультура;

• физиотерапевтические процедуры и прочие.

Перед началом лечения проводится диагностика, позволяющая исключить возможные противопоказания к процедурам и разработать оптимальную схему терапии.

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