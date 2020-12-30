Компания Norfin – лидер по производству одежды для рыбалки и туризма Это не просто производитель изделий, предназначенных для специальных случаев, товары этого бренда сделаны по особой технологии и имеют отличные эксплуатационные качества, что говорит о его оригинальности.

Norfin https://norfin.com.ua/ не занимается обычным пошивом и конвейерным производством; каждая отдельная линия одежды, изготовленная этим производителем, имеет своё уникальное предназначение и характерную особенность. Поэтому компания конкурентоспособна, имеет отличную репутацию и её продукция пользуется бешеной популярностью.

Немного истории

Латвийская компания начала свою работу ещё в 1995 году, с небольшого производства экипировки для охотников и рыбаков. После ошеломляющего успеха на родине, товары начали пользоваться популярностью в Скандинавских странах, постепенно заняли полки в Европейских магазинах и получили Мировую узнаваемость. Вся продукция компании Norfin делается с превосходным качеством и пользуется заслуженным престижем у покупателей всех национальностей.

Трудно поверить, что всё началось с крохотного выпуска небольшой партии обычных костюмов для рыболовов-охотников и быстро превратилось в грандиозное, промышленное производство особенных товаров для людей, работающих в жёстких условиях Крайнего Севера и любителей экстремального отдыха. Более подробную историю этого знаменитого бренда можно узнать на официальном сайте norfin.com.ua, реализующего оригинальную продукцию этой фирмы.

Товары самой «тёплой» компании

Компания Norfin получила такое прозвище, благодаря изобретению одежды, наделённой особыми утепляющими свойствами. Надев такой костюм или термобельё, очень легко акклиматизироваться в невыносимых, холодных условиях и с лёгкостью переносить любые природные катаклизмы. В ходе разработок изделий и в процессе их моделирования, учитываются потребности и пожелания всех потребителей. Для придания особых, практичных свойств одежде, обращается внимание на климатические особенности местности, в которой она будет эксплуатироваться.

Огромный ассортимент

Производимые компанией Norfin товары, перед тем как поступить в продажи, проходят разные испытания в экстремальных условиях и достойно выдерживают любую проверку. После этого вся известная продукция бренда поступает в официальный интернет-магазин по адресу: norfin.com.ua. Посетив сайт, покупатели имеют возможность приобретения оригинальных, качественных товаров этой фирмы, среди которых можно найти:

• Костюмы для зимнего отдыха и рыбалки;

• Демисезонную одежду;

• Шапки, бейсболки;

• Жилетки, кофты, флисовые костюмы, комбинезоны и брюки;

• Варежки, перчатки;

• Мебель, сумки, такелаж для туризма, охоты и рыбалки;

• Экипировку, палатки, спальники;

• Прочные сапоги, кроссовки, ботинки для всех сезонов;

• Маски, очки, аксессуары и многое другое.

Секретные качества изделий компании Норфин

Процесс созидания изделий, начинается после анализирования определённых факторов, которые могут повлиять на износ одежды. Для придания ей особой оригинальности и улучшения её защитных качеств, используются самые превосходные, передовые технологии и инновационные материалы. Знаменитые костюмы Norfin сделаны из мембранного, крепкого материала Nortex Breathable и утепляющей прослойки Thermal Guard. Благодаря этому, в такой одежде можно долго находиться на морозе, не рискуя замёрзнуть и заниматься активными занятиями, не боясь её порвать.

Для работы в холодных условиях, занятий зимним туризмом и рыбалки нужно быть подвижным и ловким. Обычная зимняя униформа и громоздкие пуховики отягощены синтетическими утеплителями, в результате человек получает некоторую скованность, излишнюю влажность и дискомфорт. В костюмах Норфин можно ощущать необычайную лёгкость, удобство и особый микроклимат, исключающий потоотделение, даже при повышенной активизации.

Особое признание получило практичное термобельё, которое можно носить всегда, везде и по любому поводу:

Как дополнительную защиту от промерзания; Для обеспечения комфортного сна, одевая как пижаму; В качестве защиты от пота. Для занятий любыми видами спорта, туризма и активной деятельности; Как удобную бытовую, повседневную одежду.

Термобельё Norfin производят из долговечного материала, состоящего из удачного сочетания натурального сырья, способного удерживать согревающий воздух и синтетических волокон, микрофибра которых создаёт обтягивающий эффект.

Маркированное бельё, костюмы, обувь всех размеров и прочие качественные товары бренда Норфин всегда можно купить на сайте norfin.com.ua, по доступным, приемлемым ценам.

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