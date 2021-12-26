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Какие настолки станут популярными в 2022 году

Что может сближать людей лучше социальных сетей и быть интересней компьютерных игр? Как бы это парадоксальной ни звучало, но это именно настольные игры.

Обратите внимание, что речь не идет о нардах или домино. Мы говорим о более продуманных играх с сюжетом, ролевой составляющей.  

К сожалению, так было не всегда. Настольные игры оказались аутсайдерами во времена активного развития технологий: интернета, социальных сетей и т.д. Вероятно, люди осознали, что все эти блага однозначно не заменят живого общения.

Только представьте, сколько позитивных эмоций вы получите, собравшись за одним столом с семьей или родственниками, играя в захватывающую настолку. Таким образом проведенное свободное время наполняется пользой и удовольствием.

Идеальным вариантом для покупки являются популярные настольные игры, проверенные годами. Чтобы точно знать, на что обратить внимание, мы расскажем о лучших. Их рейтинг основывается на отзывах и всемирном интересе любителей и профессионалов. Представленные игры уже можно купить в Украине прямо сейчас.

Имаджинариум

Если вы давно мечтали узнать, что же в голове у друзей и знакомых, то настольная игра имаджинариум подойдет идеально. Ее смысл заключается в угадывании ассоциаций противников к различным изображениям. Важно скрывать свои собственные ассоциации, делая их не такими очевидными.

Чтобы играть было интересно, рекомендуем собирать компании от 4 человек, возрастом от 16 лет.

Экивоки

Подойдет для большой и не очень компании. При этом можно собираться в команды. Экивоки состоит из различных заданий: читать слова наоборот, показывать их, продолжать фразы, задавать вопросы, чтобы угадать заветное слово. И на все это отводится ограниченное время.

Челюсти

В комплекте всегда есть вставная челюсть. Пожалуй, эта ключевая особенность, ведь с ней во рту нужно петь, пить и выполнять массу различных заданий. В такие моменты даже зануды становятся душой компании.

Дрова вечеринка

Она вряд ли понравится интеллектуалам, ведь дело здесь только в моторике. Сначала выстраиваться высокая башня, а потом из нее вытаскиваются брусочки и кладутся наверх. Лузером станет тот, на ком рухнет вся постройка.

500 злобных карт

Практика показывает, что подобные настольные игры – изюминка мужской компании. Здесь и жесткая сатира, и взрослый юмор. Каждому участнику однозначно придется быть ведущим, читая вопросы из стопки черных карт. Другие же дают наиболее смешные ответы, выбирая их из белых. Кто даст самый уморительный ответ – получает бал.

Манчкин

Участник рейтинга «самые популярные настольные игры», получив массу наград и премий. Существует, как классическая версия, так и масса интересных дополнений. Основная цель – достичь 10 уровня. Для этого придется находить снаряжение, драться с монстрами, конкурировать с соперниками.

Маленький мир (SmallWorld)

Участники попадают в сказочный мир с массой волшебных существ: от ведьм до фей. Игрокам необходимо возглавить одну из рас с их уникальными способностями и характеристиками. В процессе игры придется перебрать массу стратегий: шантаж, дипломатия, вербовка и т.д., чтобы получить максимальной количество очков.

Таверна «Красный дракон»

В тавернах герои напиваются и отдыхают после сражений. Хлебнув лишнего только и остается, что следить за языком да кошельком. Игрокам придется пройти еще больше испытаний, выбрав себе персонажей по духу.

Алиас

Игры настольного такого вида входят в списки лидеров интеллектуалов. Это полезная настолка, которая развивает мышление и расширяет словарный запас. Чем больше слов команда отгадывает, тем больше очков получает. В наборе 300 карточек с 2400 словами разной сложности. Скучать однозначно не придется. 

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Какие настолки станут популярными в 2022 году
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