Досуг

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Вчера 15:07411

Какие кроссовки выбрать на лето?

Кроссовки давно стали универсальной всесезонной обувью. Они заменили ботинки, туфли, балетки. И даже сандалии, если выбрать правильную пару на лето.

В теплое время года лучше выбирать кроссовки, в которых не жарко. И это целое отдельное направление, подходящее, как для спорта, так и для повседневной носки. 

ТОП летних женских кроссовок

Перед тем, как выбрать обувь для лета, стоит определиться, как часто и в каких ситуациях вы собираетесь ее носить. Если любите длительные пешие прогулки, стоит обратить внимание на современные высокотехнологичные модели, созданные из специальных тканей с дышащей подошвой. Если предпочитаете классику на прохладные вечера, можно отдать предпочтение коже или замше.

Вы же помните, в какой обуви не жарко летом - из натуральных материалов и максимально открытой, как то сандалии, вьетнамки, шлепанцы. Поэтому перед тем, как выбрать летние кроссовки, стоит понимать, можно ли их часто стирать. Это неизбежно, если сделать их повседневными. Но правда в том, что по удобству альтернативы им особо нет, поэтому соединение платья и кроссовки, сарафаны, шорты, юбки, костюмы и спорт обувь давно стали нормой. 

Топовые виды кроссовок и их названия:

  • • спортивные - это не обязательно непосредственно летние женские кроссовки. Практически все известные производители уделяют особое внимание комфортному нахождению стопы в течение длительного времени в обуви, потому используют дышащие сетчатые материалы, а также технологии для мягкой вентилируемой стельки и амортизирующей подошвы - blimacool, ignite, biomorphic, air, gel light и др. Например, Nike Roshe, Nike Air Presto, Adidas Climacool, ASICS Gel и т.д. Такие модели есть почти у каждого производителя. И даже в варианте ugly shoes, которые продолжают быть популярными;

  • • кроссовки-чулки или носки - суперудобная модель, которая практически не чувствует на ногах, при этом невероятно стильная. Как будто носите носки с подошвой. Очень крутые носки. Такое исполнение есть как у дорогих брендов, как Nike, New Balance, Puma и т.д., так и дешевых китайских фирм. Но с соответствующим качеством;

  • • открытые - содержат вырезы, прорези, открытые зоны для максимальной вентиляции;

  • • тканевые - относятся преимущественно к категории lifestyle, то есть не для занятий спорта. Верх изготавливается преимущественно из натуральных тканей. 

Как выбрать размер кроссовок?

Зачастую на кроссовках пишется размер в двух размерных сетках - UK (европейская) и US (американская) плюс с указанием длины стельки. Можно ориентироваться на замер или найти таблицу соответствия по конкретному производителю, но стоит учитывать некоторые из них большемерят, а другие маломерят. Кроссовки должны быть на полразмера больше стопы, но при этом сидеть плотно, даже в не зашнурованном варианте. 

С чем носить кроссовки летом?

Такая обувь гармонично смотрится с любым гардеробом. Платья для девушек и сарафаны, длинные и короткие юбки, шорты, ромперы, спортивные костюмы, велосипедки - со спортивной обувью гармонирует абсолютно все. Главное, чтобы обувь была удобной и сидела на ноге. 

Заходите на доску объявлений Клубок и выбирайте, какие кроссы в моде и соответствуют вашему запросу.  

По материалам: https://klubok.com/ 

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Досуг
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