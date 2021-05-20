Досуг

admin
admin
Сегодня 13:10136

Как правильно выбрать вино к блюдам?

По мнению знатоков, правильное вино не только подчеркивает аромат блюд, но и обогащает их вкусовые ощущения. Подобрать идеальное вино к тому или иному блюду не просто...

По мнению знатоков, правильное вино не только подчеркивает аромат блюд, но и обогащает их вкусовые ощущения. Подобрать идеальное вино к тому или иному блюду не просто — вино не может подавить или исказить характер блюда. Этот принцип работает и наоборот — блюдо не должно заглушать аромат вина.

Белые и розовые вина

Белые вина, хотя они обычно легче красных вин, имеют разные характеры и поэтому предназначены для разных блюд. Тонкие и легкие вина, такие как те, с ярко выраженным фруктовым ароматом, которые лучше всего подходят сырые или тушеные овощи, морепродукты, рыба — в общем, с легкими и деликатно приправленные блюда. Мягкие закуски с фруктами (оливковое масло и малиновый салат, свежий шпинат с клубникой или груши с рукколой) также будут вкуснее с нежными белыми винами. 

Более тяжелые белые и розовые вина обладают более выраженным ароматом, поэтому отлично дополняют вкус жареной, копченой и жареной рыбы, а также более острые блюда из птицы (утка с яблоками, пикантная курица). Вы также можете поэкспериментировать и попробовать сочетать более тяжелое белое вино с темным, но слегка приправленным мясом, например, тушеным и поданным с легким соусом.

Красные вина

К блюдам с сильным ароматом подайте красные вина, но вы должны помнить, что, хотя их характер определенно тяжелее, они имеют разный уровень интенсивности. Более тяжелые красные вина можно подавать с запеченным, жареным или приготовленным на гриле темным мясом, а легкие , например, с отчетливой фруктовой ноткой, можно подавать к пикантным и выразительным блюдам из птицы. Оленина требует исключительно ароматного и винного напитка, особенно когда подается с густыми темными соусами.

Это просто азбука выбора хорошего вина. Прочитав этот текст, вы будете гораздо меньше времени стоять под винной полкой и гадать, какое вино выбрать .

Какое вино мне понравится?

Исследования показывают, что при выборе вина 2/3 поляков учитывают мнение окружающих — семьи или друзей. 60 процентов При выборе вина респондентам рекомендуется посоветовать продавца в магазине, а каждого третьего убеждают такие знаки, как «рекомендовано» или «выбор сомелье». Но как выбрать хорошее вино, которое обязательно понравится?

Чтобы ответить на этот вопрос как можно проще, я упрощу его здесь. Обдумывая, какое вино выбрать, задайте себе несколько вопросов:

  • • Можно ли подсластить чай? В таком случае вам , скорее всего, понравится сладкое или полусухое вино.

  • • Если вы пьете чай с сахаром и лимоном, вам наверняка понравятся кисло-сладкие вина , такие как Сотерн, Шато Партарье.

  • • Вы пьете кофе с молоком? Вы, вероятно, не полюбите вино бочковой выдержки, потому что оно будет слишком терпким, но нежное красное вино должно вам подойти.

А если вы любите маленькое черное вино, то вино с высоким содержанием танинов, придающих ему терпкий вкус, то есть красное сухое вино , скорее всего, попадется в яблочко.

Как только вы найдете ответы на эти вопросы и узнаете, какое вино вам, скорее всего, понравится, начинайте читать этикетки. Если кто-то из них говорит, что вино разливается на территории данного виноградника, то очень хорошо — берите. Более дешевые вина обычно отправляются в другие европейские страны большими цистернами, что, конечно, сказывается на их качестве. 

®

Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Новости

На Сумщине 76 436 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:43
Сумские «охотники на лис» отличились на чемпионате Украины
Сегодня 13:36
Директор сумского водоканала будет подавать апелляцию на свое отстранение от должности
Сегодня 13:13
Священника УПЦ (МП) поймали на горячем: рубил лес на Сумщине
Сегодня 12:57
На Сумщине налоговики раскрыли схему вывода 10 млн грн «в тень»
Сегодня 12:50
Россия отказалась принимать участие в чемпионате Европы по-сумски
Сегодня 12:45
На ремонті доріг сумська фірма втілює новітні технології
Сегодня 12:07
Половина Сум залишиться вночі без води
Сегодня 11:45
В Сумах люди в камуфляже выкрали человека
Сегодня 11:40
У Сумах строковики відправилися на службу
Сегодня 11:34
В Охтирці біля центру культури і дозвілля рухнула стара тополя
Сегодня 11:30
Сумські лікарі врятували хлопчика, який вдихнув ковпачок від кулькової ручки
Сегодня 11:20
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.20; 12.20; 14.40; 17.00; 19.20; 21.35
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.20; 14.40
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.30; 15.50
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 16.55; 19.15
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 21.00
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.05

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.