Как правильно выбрать вино к блюдам? По мнению знатоков, правильное вино не только подчеркивает аромат блюд, но и обогащает их вкусовые ощущения. Подобрать идеальное вино к тому или иному блюду не просто...

По мнению знатоков, правильное вино не только подчеркивает аромат блюд, но и обогащает их вкусовые ощущения. Подобрать идеальное вино к тому или иному блюду не просто — вино не может подавить или исказить характер блюда. Этот принцип работает и наоборот — блюдо не должно заглушать аромат вина.

Белые и розовые вина

Белые вина, хотя они обычно легче красных вин, имеют разные характеры и поэтому предназначены для разных блюд. Тонкие и легкие вина, такие как те, с ярко выраженным фруктовым ароматом, которые лучше всего подходят сырые или тушеные овощи, морепродукты, рыба — в общем, с легкими и деликатно приправленные блюда. Мягкие закуски с фруктами (оливковое масло и малиновый салат, свежий шпинат с клубникой или груши с рукколой) также будут вкуснее с нежными белыми винами.

Более тяжелые белые и розовые вина обладают более выраженным ароматом, поэтому отлично дополняют вкус жареной, копченой и жареной рыбы, а также более острые блюда из птицы (утка с яблоками, пикантная курица). Вы также можете поэкспериментировать и попробовать сочетать более тяжелое белое вино с темным, но слегка приправленным мясом, например, тушеным и поданным с легким соусом.

Красные вина

К блюдам с сильным ароматом подайте красные вина, но вы должны помнить, что, хотя их характер определенно тяжелее, они имеют разный уровень интенсивности. Более тяжелые красные вина можно подавать с запеченным, жареным или приготовленным на гриле темным мясом, а легкие , например, с отчетливой фруктовой ноткой, можно подавать к пикантным и выразительным блюдам из птицы. Оленина требует исключительно ароматного и винного напитка, особенно когда подается с густыми темными соусами.

Это просто азбука выбора хорошего вина. Прочитав этот текст, вы будете гораздо меньше времени стоять под винной полкой и гадать, какое вино выбрать .

Какое вино мне понравится?

Исследования показывают, что при выборе вина 2/3 поляков учитывают мнение окружающих — семьи или друзей. 60 процентов При выборе вина респондентам рекомендуется посоветовать продавца в магазине, а каждого третьего убеждают такие знаки, как «рекомендовано» или «выбор сомелье». Но как выбрать хорошее вино, которое обязательно понравится?

Чтобы ответить на этот вопрос как можно проще, я упрощу его здесь. Обдумывая, какое вино выбрать, задайте себе несколько вопросов:

• Можно ли подсластить чай? В таком случае вам , скорее всего, понравится сладкое или полусухое вино.

• Если вы пьете чай с сахаром и лимоном, вам наверняка понравятся кисло-сладкие вина , такие как Сотерн, Шато Партарье.

• Вы пьете кофе с молоком? Вы, вероятно, не полюбите вино бочковой выдержки, потому что оно будет слишком терпким, но нежное красное вино должно вам подойти.

А если вы любите маленькое черное вино, то вино с высоким содержанием танинов, придающих ему терпкий вкус, то есть красное сухое вино , скорее всего, попадется в яблочко.

Как только вы найдете ответы на эти вопросы и узнаете, какое вино вам, скорее всего, понравится, начинайте читать этикетки. Если кто-то из них говорит, что вино разливается на территории данного виноградника, то очень хорошо — берите. Более дешевые вина обычно отправляются в другие европейские страны большими цистернами, что, конечно, сказывается на их качестве.

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