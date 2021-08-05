Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров Этот обзор поможет выяснить, где не нужно переплачивать за доставку суши.

Сейчас доставка суши Сумы очень популярна. Люди, которые не хотят готовить японские блюда самостоятельно, просто заказывают их на дом или работу. Этот обзор поможет выяснить, где не нужно переплачивать за доставку.

«Суши Мастер»

Довольно популярный в Сумах онлайн-ресторан «Суши Мастер» с каждым месяцем становится все более узнаваемым. В этом месте делают заказ, как новички, так и истинные ценители суши. Большой плюс в том, что каждые три месяца, зависимо от сезона, меню обновляется. Благодаря этому постоянные клиенты всегда видят в меню что-то новое.

Причины сделать заказ именно в «Суши Мастер»:

· соблюдение японских традиций;

· оригинальное меню;

· доступная стоимость;

· бесплатная и быстрая доставка.

Постоянно на своей официальной странице в интернете «Суши Мастер» делится информацией об актуальных акциях и викторинах. Победители 100% получают очень приятные призы и бонусы. Как правило, это скидка до 50% на любое блюдо или второй рамен, десерт, напиток совершенно бесплатно.

«Smaki-maki»

Этот суши-бар в Сумах считается одним из наиболее бюджетных, но отзывы в сети о нем публикуются довольно позитивные. Из-за хорошей репутации это заведение заслуживает место в обзоре. Оно идеально подойдет для людей, которые не хотят переплачивать за японскую кухню. Блюда действительно стоят довольно доступно, но здесь нужно отметить, что порции маленькие, и чтобы полноценно наесться роллами придется заказать минимум две. Этот момент нужно учитывать, если ключевое – это бюджет и желание сэкономить.

«KAI FUI Sushi and Pizza»

Это заведение среди местных жителей принято считать одним из самых дорогих в городе. Там подают оригинальные суши, роллы и пиццу. Повар никогда не раскрывает секрет приготовления своих блюд, благодаря чему этому ресторану до сих пор удается оставаться на первых позициях в рейтинге самых дорогих и качественных заведений города. Сюда можно сходить, чтобы впечатлить кого-то или отпраздновать повышение, день рождения в роскошной атмосфере, чтобы этот вечер точно запомнился на долгое время. Также ресторан предлагает доставку по городу, но за эти услуги придется дополнительно заплатить от 50 грн и выше. Сумма оплаты за курьерские услуги здесь варьируется зависимо от того, как далеко находится клиент от точки выдачи.

«Сушия»

Это еще одна довольно популярная украинская сеть японских ресторанов, которая встречается во многих городах и Сумах в том числе. В этом заведении потенциальный клиент сможет найти исключительно традиционные блюда. Меню относительно небольшое. Там представлено не более пяти разных видов роллов, суши, пара раменов и всего два варианта лапши. Это заведение подойдет либо для любителей классики, либо для тех, кто ранее не ел ничего из японской кухни и не хотел бы переплачивать за всем известные суши с угрем или роллы «Филадельфия». «Сушия» стремится сделать японскую кухню более доступной для каждого и поэтому очень часто проводит различные акции, дарит вторую порцию совершенно бесплатно.

®