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Вчера 12:36593

Где недорого провести новогодние праздники

На самом деле, отдых в Украине - это хорошая идея для празднования новогодних праздников. У нас в стране много локаций для того, чтобы весело отметить Новый год и Рождество.

Куда поехать на Новый год

Почти все взрослые и дети с нетерпением ждут новогодних праздников. И даже те, кто уже не верят в сказку, все равно ощущают приятную радость и трепет от новогодних ярмарок, украшений и атрибутики, от которой не скрыться. Ну и конечно же от выходных. И если вы не хотите проводить новогодние праздники дома, то не забудьте сэкономить время и деньги, и купить страховку онлайн перед поездкой на бесплатном агрегаторе Ukasko. И кстати, там можно оформить не только туристическую страховку онлайн, но и, например, ОСАГО, а также получить помощь и индивидуальный расчет при оформлении других видов страхования.

Несмотря на то, что новогодние поездки за границу очень красивые, интересные и сказочные, они также связаны с определенными трудностями. В частности, перед Новым годом возрастают цены буквально на все, от билетов до жилья и развлечений, и нужно все бронировать и планировать поездку за несколько месяцев. А также в современных реалиях из-за коронавирусных ограничений в последний момент могут закрыть границы или ввести новые ограничения. Поэтому многие украинцы все-таки выбирают праздновать Новый год на родине.

Новогодние праздники в Украине

На самом деле, отдых в Украине - это хорошая идея для празднования новогодних праздников. У нас в стране много локаций для того, чтобы весело отметить Новый год и Рождество. Поэтому давайте посмотрим, куда можно поехать на Новый год в Украине.

  • • Карпаты. Это одна из наших главных туристических локаций круглый год. Карпаты красивы всегда. Но зимой здесь также работают горнолыжные курорты. И можно не просто наслаждаться отдыхом, природой, конными прогулками и красивыми видами Карпат, но и заняться зимними видами спорта. Среди гор и снежного леса новогодняя атмосфера ощущается по-особому ярко. И Новый год в Карпатах - не дорого.

  • • Западная Украина. Если не хотите кататься на лыжах, и не готовы ехать за границу, но европейской атмосферы хочется - добро пожаловать на Западную Украину. Старинные замки, красивая архитектура, узкие улочки и туристические кафе с одной стороны, и близость разных исторических и природных достопримечательностей с другой стороны - это все про запад нашей страны. Красиво, близко и без языкового барьера.

  • • Киев. Многие отправляются в Киев на новогодние праздники. Здесь очень красиво украшен центр Киева и все магазины, много уличных современных гуляний и перформансов. Ну, и в столице, всегда есть чем заняться и куда сходить на Новый год.

  • • Также в каждом городе и поселке можно найти базу отдыха или выехать за город, арендовав домик или глемпинг, и отдохнуть на природе. Отметить Новый год и Рождество, наслаждаясь чистым воздухом и жаря шашлыки у реки, а после отправиться в баню или теплый бассейн - это отличная идея!

Путешествие в Европу 

Но можно и купити страховку туристичну на Ukasko и отправиться на Новый год в Европу. Рождественские праздники в Европе очень красивы. Плюс ко всему, после Нового года ценник аренды несколько снижается. А их праздничные ярмарки еще стоят.

Европейская зима отличается более мягким климатом, и это еще один повод поехать зимой в Европу. Буквально возле каждого исторического памятника архитектуры, значимой достопримечательности и на каждой площади европейских столиц и туристических городов разворачиваются новогодние ярмарки, которые словно сошли с иллюстраций книг сказок. 

Поэтому если у вас есть возможность, обязательно посетите новогоднюю Европу. Тем более, что для такого путешествия не нужно получать визу. Достаточно выбрать направление, купить билеты, оформить туристическую страховку и забронировать жилье. И все, ведь летать в Европу очень просто благодаря безвизовому соглашению. А за счет того, что наши страны соседствуют, то и добраться в Европу можно легко и всего за пару часов. Поэтому отпраздновать Новый год в Европе недорого можно практически в любой стране, особенно сэкономив за счет лоукостеров и оформления страховки онлайн на Юкаско юа.

Отправиться на море

А еще новогодние праздники - это отличный повод увидеть море. Вы можете поехать в Одессу, например, и наслаждаться зимним морем, гулять и вдыхать упоительный морской воздух. Или же отправиться в теплые экзотические страны.

Вариантов очень много. Это и Турция или Египет, более близкие к нам и дешевые, или же необычная Индонезия, Таиланд, Шри-Ланка, Гоа и пр. Перелет в них достаточно длительный и дорогой, но это компенсируется низкими ценами на жилье, питание и развлечения. Азиатские курорты в большинстве своем славятся своей дешевизной. Поэтому если вы отправляетесь в Азию не только на Новый год, а на все новогодние праздники, или даже дольше, то это может быть очень выгодно. Или даже дешевле, чем аналогичный отпуск у нас или в Европе. 

Поэтому не отказывайте себе в удовольствии отметить Новый год необычно и интересно. Ведь в любом туристическом направлении можно найти куда поехать на Новый год не дорого и как его отпраздновать. Воплощайте мечты, ведь этот день и этот миг больше не повторится! 

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Досуг
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