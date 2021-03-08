Эволюция детских конструкторов: как менялась игрушка История детских конструкторов насчитывает около двух столетий. За это время игрушка прошла большой путь от обычных кубиков для складывания фигурок до моторизованных и роботизированных моделей. Об эволюции игровых конструкторов рассказывают эксперты интернет-магазина «Будинок iграшок».

Детские конструкторские наборы отличаются материалом, размером деталей и способом крепления. Сегодня на полках магазинов вы найдете обычные блочные игрушки, магнитные конструкторы, а также шарнирные или гибкие криволинейные контурные модели, позволяющие конструировать любые объекты.

Но так было не всегда. Первые игрушки, напоминающие современные конструкторы, появились примерно 5 тысяч лет назад. Это были уменьшенные копии настоящих строительных элементов, которые использовались не столько для игры, сколько для обучения будущих архитекторов и строителей.

Дары Фрёбеля

Официальная история детских конструкторов началась в середине XIX века. В 1840 году немецкий педагог Август Фрёбель открыл дошкольное заведение, где в качестве учебных пособий использовал разноцветные фигурки, предназначенные для комбинирования.

Свое новшество педагог назвал «Дарами Фрёбеля». Было разработано 10 комплектов для детей от 1 до 6 лет. Прообразом первого детского конструктора считается третий «дар», предназначенный малышам от 3 лет: набор деревянных кубиков для создания башни, домика и других архитектурных сооружений в миниатюре. «Третий дар» создатель совершенствовал до конца жизни, дополняя кубики брусками, цилиндрами, пирамидками и другими строительными элементами.

«Анкер»: каменные блоки

Братья-инженеры из Германии Густав и Отто Лилиенталь в 1870 году придумали первый детский строительный конструктор из искусственного камня. Набор назывался «Анкер» и включал небольшие каменные блоки разного размера, формы и цвета. В комплекте прилагались бумажные фигурки людей, животных и деревьев для создания реалистичной модели городской или деревенской улицы.

Не видя у разработки коммерческого будущего, в 1880 году Лилиентали продали идею «Анкера» коммерсанту Фридриху Адольфу Рихтеру. Через 4 года каменный конструктор «Анкер Рихтерс Блокс» стал известен всему миру. Марка просуществовала до 1995 года.

«Меккано»: механика в металле

Первый детский конструктор из металла придумал изобретатель, бизнесмен и политик из Ливерпуля Фрэнк Хорнби. Не имея инженерного образования, он разработал игрушку Mechanics made easy («Механизмы, которые легко собирать»). Набор включал металлические пластины с отверстиями, колеса, оси, балки, шкивы, скобы, уголки, гайки, болты, отвертки и даже гаечный ключ. С их помощью создавались здания, краны, мосты, автомобили, самолеты и другие модели, на которые хватит детского воображения. Идея сделала разработчика миллионером. В 1907 году Хорнби зарегистрировал ТМ Meccano. С тех пор все конструкторы с элементами, которые соединяются гаечным методом, называют «Меккано».

«Матадор»: без болтов и гаек

Австриец Йохан Корбули придумал деревянный конструктор с дырочками в кубиках, чтобы их можно было соединять с помощью деревянных палочек. Благодаря такому креплению собранная конструкция была устойчивой без дополнительных приспособлений и не разрушалась от простого прикосновения. Конструктор, который назвали «Матадор», поступил в продажу в 1903 году.

LEGO: пластиковое чудо

Знаменитый датский игрушечный бренд основал в 1934 году плотник Оле Кирк Кристиансен. Название LEGO — сокращение от leg godt, что переводится с датского как «играй с удовольствием». Первые конструкторы для сыновей Кристиансен делал из дерева. Знакомые всем пластиковые лего-кубики со штырьками появились в 1947 году и стали своеобразным конструкторским эталоном. Сейчас LEGO — лидер мирового рынка конструкторов для детей.

Современной детворе доступны магнитные, электронные, с элементами робототехники и другие инновационные наборы для моделирования. Такое разнообразие делает конструктор универсальной игрушкой, которая подходит детям любого пола и возраста.

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