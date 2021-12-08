Досуг

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Вчера 15:22242

Доставка пиццы в Чернигове: выгоды и советы

Сервис доставки еды набирает обороты благодаря доступности и простоте. Топ-3 блюд на дом возглавляет пицца.

Это удобный вариант оперативно утолить голод, накормить как одного человека, так и целую компанию, даже необязательно накрывать на стол. От запаха и вкуса в восторге как дети, так и взрослые, ведь заказ пиццы иногда превращается в настоящий праздник живота! Чернигов не исключение, поскольку здесь есть сервис доставки Monopizza. На сайте заведения: https://chernigiv.monopizza.com.ua/ru, клиент найдет все, что необходимо для сытного обеда или ужина. 

Для гостей только лучшее

Ресторан не престает радовать украинских поклонников, расширяет сеть и в Чернигове. Главная цель — накормить гостей не просто вкусной, но и полезной пищей. Многие посетители заведения — поклонники итальянской кухни, следящие за фигурой. Тесто для каждого вида пиццы готовят исключительно из натуральных ингредиентов. Никаких дрожжей и примесей нет — только крафтовая и пшеничная мука, закваска, оливковое масло, сахар и соль.

Пиццерия добилась максимальной скорости приготовления за счет автоматизации процесса. От раскатки теста до подачи готового ароматного блюда на стол гостя проходит не более 15 мин. Доставка еды на дом занимает чуть больше часа даже в самые удаленные районы города. Среднее время от принятия заказа до звонка курьера в дверь — 48 мин. При самовывозе из ресторана и того меньше — всего полчаса!

Также в «Монопицца» доступна новая функция — заказать доставку в точно назначенное время. Это очень удобно при подготовке домашних праздников: блюда приедут горячими и сочными, не нужно разогревать или дополнительно украшать

Меню заведения

Помимо скорости приготовления заказа, гостей радуют вкусовые качества блюд и широкий ассортимент доступных позиций. 

Клиенты выбирают:

  • • пиццу;

  • • салаты;

  • • фокаччу;

  • • напитки;

  • • десерты.

Главное блюдо заведения, пицца, представлено в 16 позициях. Каждое раскатывают в оригинальную круглую форму с идеально завернутыми краями, которые при выпекании образуют хрустящий бортик. Для корочки специально подают сырный соус.

Помимо классических рецептов: «Цезарь», «Барбекю», «Пепперони», «Маргарита», сеть ресторанов предлагает гостям отведать фирменный. В состав входят: прошутто, моцарелла, пармезан, томаты, маслины, руккола, соус. Также в Monopizza к каждому блюду можно оформить дополнительную порцию ингредиента.

Однако заведение привлекает клиентов не только качественным обслуживанием. Многим посетителям ресторан пришелся по вкусу из-за выгоды. Бюджетные цены на блюда, а также лояльные условия доставки и бонусы делают процесс заказа приятным не только с гастрономической, но и материальной стороны. 

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Досуг
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