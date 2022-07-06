Как выбрать обручальное кольцо: полезные советы для молодоженов Если вы планируете вступить в брак, то выбор обручального кольца - один из самых важных моментов.

Кольцо может стать частью вашей повседневной жизни, поэтому оно должно быть удобным и привлекательным одновременно. Сегодня мы поделимся с вами несколькими полезными советами, которые помогут сделать правильный выбор.

Выбор металла и пробы

Когда речь заходит о металле, чаще всего выбирают золото. Это объясняется его долговечностью и цветом, который может варьироваться от желтого до белого. Золото также имеет мягкий блеск, благодаря которому оно выглядит дороже, чем другие металлы, такие как серебро или платина. Однако, если у вас чувствительная кожа, вам лучше приобрести кольцо из серебра, а не из золота, поскольку оно не вступает в реакцию с химическими веществами в вашем организме, которые могут вызвать раздражение.

Тем, кто ищет что-то менее блестящее, чем желтое золото, но не такое темное, как черное золото, может подойти белое золото! Белое золото содержит палладий или никель, что делает его менее желтым, чем обычные желтые металлы (что придает им фирменный оттенок). Оно также не царапается так легко, как платина, поэтому если для вас или вашего партнера (или для обоих) важно сохранить безупречный внешний вид, то стоит обратить внимание на эти кольца, так как они будут хорошо держаться, несмотря на ежедневное ношение человеком, который любит активный отдых на свежем воздухе (или даже в помещении при интенсивных тренировках).

Каким должен быть дизайн обручального кольца

Первое, на что следует обратить внимание при выборе обручального кольца, - это форма бриллианта. Существует три основных типа бриллиантов: круглый, принцесса и овальный.

Существует также два различных способа огранки бриллиантов: бриллиантовая и ступенчатая, причем у каждого типа есть свои плюсы и минусы. Например, бриллиантовая огранка дает больше блеска, чем ступенчатая, но меньше огня (что означает, насколько сильно свет отражается от поверхности).

Помимо этих факторов, прежде чем купить обручальные кольца, следует учитывать и многие другие - количество камней, размер камней, огранку камня, цвет металла, тип металла (золото или серебро), форму ленты, форму камня.

Как сочетать обручальное кольцо с помолвочным

Первое правило при подборе обручального кольца к кольцу для помолвки - выбирать такое, которое соответствует или дополняет другое. Вы хотите, чтобы оба кольца работали вместе и хорошо смотрелись на вашем пальце, поэтому не бойтесь проявить творческий подход! Если в вашем обручальном кольце есть бриллиант в винтажном стиле или камень другого цвета, подумайте о том, чтобы подобрать что-то похожее для вашего помолвочного кольца. Например, если у вас обручальное из желтого золота с бриллиантами вокруг центрального камня, попробуйте выбрать другой дизайн из желтого золота в винтажном стиле!

Вот еще несколько вариантов сочетания:

• Выберите обручальное кольцо, которое выглядит похоже, но отличается от вашего (например, меньше блеска), чтобы они не так сильно контрастировали при совместном ношении.

• Выберите акцентные элементы, например, серьги или браслеты, вместо сочетающихся комплектов, потому что это поможет сделать вещи интересными, сохраняя при этом единство обоих элементов.

Как правильно выбрать размер обручального кольца

Не стоит перебарщивать с размером. Обручальное кольцо должно быть немного меньше обычного, а если вы не уверены в размере своего пальца, лучше выбрать на один размер меньше. Как правило, ширина обручального кольца не должна превышать половины ширины кольца для помолвки, но в любом случае более узкое кольцо выглядит более привлекательно.

Лучший способ узнать, насколько большим или маленьким должно быть ваше обручальное кольцо, - это измерить диаметр его оправы в миллиметрах и сравнить его линейкой.

Выбор хорошего обручального кольца - задача не из легких. Важно выбрать правильную форму, размер и дизайн. Кроме того, есть много других факторов, которые необходимо учитывать перед покупкой, например, цвет металла и тон, который будет сочетаться с другими кольцами.

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