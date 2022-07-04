Досуг

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:15120

В Україні запустили платформу «Культурний простір»

Український культурний фонд спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України та ІТ-компанією «SoftServe» запустили платформу «Культурний простір».

Програма має на меті збір інформації від українських діячів культури та установ і організацій культурного сектору, які потрапили у скрутне фінансове становище через війну та потребують допомоги для відновлення діяльності або реалізації ідей та проєктів, що підкреслюють культурну цінність української ідентичності й можуть реалізовуватися під час воєнного стану та після перемоги України.

«Зібрана інформація на «Культурному просторі» допоможе нам спільно з профільним міністерством проаналізувати потреби галузі, сформувати запит на кошти і ресурси та в подальшому знайти можливості їх задовольнити», — пояснив завдання платформи виконавчий директор УКФ Владислав Берковський.

«Саме культура стала мішенню для російських загарбників. Розтрощені будинки культури, театри, сотні закладів, в роботу яких втрутилась війна, тисячі митців, що втратили роботу, а дехто — й власні домівки. Культурна спільнота потребує сьогодні неабиякої підтримки, як фінансово так й інформаційно. Сподіваємося, нам вдасться залучити для цього максимум ресурсів завдяки новому проєкту «Культурний простір», — говорить Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

На платформі доступні чотири форми

- підтримка митців та мисткинь, які потребують допомоги для відновлення діяльності;

потреби фізичних осіб-підприємців та організацій, які потребують допомоги для відновлення діяльності;

підтримка фізичних осіб-підприємців та організацій всіх форм власності, які мають ідеї, які можна реалізувати в умовах воєнного стану;

благодійність (напрям для фізичних та юридичних осіб всіх форм власності, які мають змогу та готові підтримати українську культуру).

Платформа «Культурний простір»: http://help.uaculture.org/

Досуг Культурний простір
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В Україні запустили платформу «Культурний простір»
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