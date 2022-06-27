Какие вечерние платья сейчас в моде Самые модные в 2022 году вечерние платья. Какое новое платье купить для себя.

Мода, особенно женская, стремительно меняется каждый год. Проходит совсем немного времени - и вот уже то, что хотели приобрести все, в чём ходили главные законодательницы трендов - теряет актуальность, и ему на смену приходит что-то новое. Оттенки, покрой, ткани - всё это меняется, входит в моду так же быстро, как и выходит из неё.

Какие самые модные женские вечерние платья можно приобрести в 2022 году?

Сезон

Как мы уже говорили, модные тренды имеют склонность меняться стремительно. Как зимой, так и летом в моде красный - но если в холодное время года преобладал бордовый и другие тёмные оттенки, то теперь, когда вовсю светит солнце, многие носят яркие цвета. По прогнозам специалистов стиля, осенью актуальными станут зелёный всех оттенков, бронзовый и фиолетовый. Некоторые же выберут белый.

Есть общий оттенок для всех сезонов, неизменно актуальный в этом году. И оттенок этот - мятный.

Принты

Кто-то предпочитает носить однотонные платья - но в начале лета чаще хочется надеть что-то яркое. Такого эффекта помогут достигнуть принты. В 2022 году это:

• классические геометрические варианты - полоска и горошек; • леопард (но этот принт рекомендуется использовать осторожнее); • так называемые платочные принты; • цветочные мотивы (могут подойти как для летних, так и для весенних платьев); • абстрактные рисунки.

Сюда же можно отнести и новинку сезона - градиентный принт. Это плавный переход цвета от верха к низу (реже - справа налево или наоборот).

Классическое чёрное вечернее платье

Перестало ли с годами быть актуальным чёрное вечернее платье, заслуженно считающееся классикой "жанра"? Конечно, нет: его носят и сегодня - чёрный относится к универсальным цветам на все случаи жизни. Чёрный отлично сочетается с любыми другими оттенками - это относится не только к моде, но и, например, к интерьерному дизайну.

А это значит, что вы можете провести со своим стилем самые смелые эксперименты, сочетая это простое платье с различными цветами обуви, сумок и аксессуаров. Это позволит вам создать уникальный и неповторимый образ.

Белое вечернее платье

Если чёрный цвет всё ещё остаётся на пике моды, может быть, то же можно сказать о белом? И снова да: это очень элегантный и изысканный вариант, но желательно использовать простой силуэт с минимумом украшений. Он также может гармонично сочетаться с многими оттенками и сделает вас заметнее на любой вечеринке или торжественном мероприятии.

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