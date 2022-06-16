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Вчера 16:19341

Почему стоит выбрать Samsung при покупке планшета

Какие преимуществ и недостатки имеют модели этого производителя.

Сегодня Samsung является ведущим мировым производителем техники и электроники. Фактически, их планшеты были первыми, кто превзошел iPad от Apple. Вот почему неудивительно, что их планшеты Galaxy Tab так высоко оценены как потребителями, так и критиками.

В настоящее время рынок планшетов, похоже, демонстрирует признаки истощения, и многие производители делают шаг назад. Однако Samsung продолжает вкладывать значительные средства в эти электронные устройства и их интеграцию с операционной системой Android. Узнайте больше про планшеты Самсунг и сделайте верный выбор в этом направлении.

Что может планшет Samsung

Вы сможете воспроизводить мультимедийный контент, играть в игры и выполнять офисные задачи. В последнем случае вы можете приобрести собственную клавиатуру для планшета. Подключайтесь к Интернету, делайте фотографии и записывайте видео, читайте книги и редактируйте изображения – все это доступно вам с планшетом Самсунг. Кроме того, последние модели уже начинают включать поддержку Bixby, виртуального помощника южнокорейского производителя.

Какие бывают планшеты Samsung

В прошлом году южнокорейский производитель представил две новые модели: Galaxy Tab S5e и массивный Galaxy View 2. Оба гаджета предназначены для пользователей, которые хотят максимально использовать свой любимый мультимедийный контент.

Кроме того, электронный гигант обновил две модели, которые уже были на рынке. Galaxy Tab A 8.0 и Galaxy Tab A 10.1 имеют улучшенную версию с обновленными функциями. Обратите внимание, что планшеты Samsung обычно выпускаются в нескольких версиях, например, Galaxy Tab A 10.1.

Преимущества и недостатки планшетов Samsung

В отличие от других производителей, Samsung продолжает вкладывать значительные средства в эти устройства. Кроме того, южнокорейская транснациональная корпорация по-прежнему использует Android в качестве базовой операционной системы для своих устройств. При этом он добавляет свой собственный уровень настройки — так же, как и со своими мобильными телефонами.

Это означает, что потребителям, знакомым с интерфейсом операционной системы Google, не потребуется период адаптации. Большое разнообразие доступных моделей является еще одним большим плюсом. Это лишь некоторые из преимуществ планшетов Samsung.

    • • Дизайн планшетов Samsung радует глаз, а сам девайс тонкий и удобный для переноски.

    • • Вы получите доступ к хорошей службе технической и клиентской поддержки.

    • • Продукция Samsung известна своим качеством.

    • • Вы можете подключить свой планшет к широкому спектру периферийных устройств.

    • • Вы можете использовать их с S Pen.

    • • Самсунг предлагает широкий выбор моделей.

Недостаток один: цена моделей, как правило, выше, чем у других производителей. 

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Досуг
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Почему стоит выбрать Samsung при покупке планшета
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