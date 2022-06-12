Серіал "Спадок Терещенків": Суспільне про 100 років життя топових меценатів держави

"Ім’я Терещенків було фактично забуте. А якщо вони й згадувалися, то з негативного боку, саме як експлуататори трудового народу", — прокоментував кандидат історичних наук, заступник головного редактора "Українського історичного журналу" Олександр Донік.

Автори фільму наголошують, що чотири покоління династії Терещенків не були святими й не підтримували політичний український рух. При цьому Терещенки віддавали 80% статків протягом 150 років поспіль і вклали в Україну мільярди.

"Ми можемо не робити їх через це святими, але ми можемо віддати їм належне і сказати сучасникам: “Будьте такі ж, інвестуйте у свою громаду. Не будьте скнарами, і не будьте безвідповідальними. Ви можете зробити щось схоже для своєї громади”. Можна, як Наталія Терещенко, бути дуже заможною жінкою, закінчити акушерські курси, приймати пологи у дівчат, які не мають засобів на якісну медицину. Вона безплатно це робила", — каже голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

У центрі Києва досі збереглося аж 17 маєтків, повністю або частково побудованих на кошти Терещенків. Інші маєтки та заводи знаходяться у Київській, Сумській та Житомирській областях.

Документальний серіал "Спадок Терещенків" має цінність історичного документа, туристичного путівника, ба навіть історичного прикладу з побудови власного бренду для сучасних підприємців.

"Це подорож на століття назад, щоб віднайти й зрозуміти шлях непересічної родини. Спадок Терещенків. “Чому я не знав цього раніше?” — це питання, що точно залишиться з вами після фільму. Терещенки були одними з найбагатших та найвпливовіших українців свого часу, але були вигнані й забуті на майже сто років. Ми розповімо, чому так вийшло. Також покажемо, який спадок залишила ця родина. Впевнені, що глядачі будуть здивовані", — каже відеограф та продюсер серіалу В'ячеслав Пономарьов.

Про династію людей, які жили та збагачувалися під час панування Російської імперії, були українцями, хоч не до кінця це усвідомлювали свою ідентичність, розмірковує супервайзер документального серіалу "Спадок Терещенків", головний редактор Суспільного Мовлення Юрій Макаров.

"У Російській імперії купецький стан — це, можливо, були найбільш вільні люди із цілої імперії. Не поміщики, які залежали від милості царя, не дворяни, тим більше не кріпосні селяни, не кріпаки, а от саме купці. І тому українські купці, особливо ті, які успадкували навички українських чумаків, себто, так само купців, — були, можливо, якоюсь мірою найцікавішими представниками того суспільства. Якщо Терещенки не розуміли, чи не відчували, чи не до кінця відчували свою українськість, то це радше питання не до них, а до епохи. Дуже багато людей того часу, бувши українцями по суті своїй, за способом мислення і за способом самореалізації, не були українцями за своєю свідомістю", — розповідає Юрій Макаров.

Нащадок Терещенків Мішель Терещенко вже 20 років живе в Україні й пишається українським громадянством. Він став одним з героїв документальної стрічки.



Мішель Терещенко.

"Для мене це велика честь і задоволення, що молоді українці зараз бажають знімати фільм про історію Терещенків. Я дуже вдячний і вважаю, що це може бути правильно, тому що це приклад для наших олігархів, для наших спонсорів, які можуть допомогти. Я думаю, що українці, мабуть, роблять багато речей самі, але важливо, щоб були люди, які мають можливість допомогти, і допомагали", — каже Мішель Терещенко.

Перші серії восьмисерійного серіалу вийдуть 28 червня о 22:00 в ефірі телеканалу Суспільне Культура та на діджитал-платформі Суспільного.



