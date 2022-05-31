Досуг

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:3537

У Сумах презентували 170 фотографій на виставці "Війна студентським об'єктивом"

Виставка з назвою "Війна студентським об'єктивом" відкрилась 8 червня у Конгрес-центрі Сумського державного університету. Студенти представили на виставку близько 170 світлин, студенти ж і монтували її напередодні.

Студентка Діана Пушко розповіла про свою світлину: "Це селфі було зроблено, здається, 25 лютого, коли ми ховались в підвалах Аграрного університету. Тоді всі почали молитися і я вирішила сфотографуватися, бо думала, що це в останнє"

Єлизавета Сергієнко сфотографувала танк на трасі від Тростянця до Охтирки. "Це російська підбита техніка. Що ми можемо бачити? Єдине, що вона в жахливому стані. Це є саме той стан, на який заслуговує все, що приїжджає на нашу землю з Росії", – розповіла студентка Суспільному.

 
У Сумах презентували 170 фотографій на виставці "Війна студентським об'єктивом"
Суспільне Суми

На виставці студенти та викладачі презентували зафіксовані на фото перші дні війни. Хтось фотографував життя на Сумщині, хтось – за кордоном, в евакуації. Хтось фотографував підбиту техніку, хтось – людей, які були поруч.

 
У Сумах презентували 170 фотографій на виставці "Війна студентським об'єктивом"
Суспільне Суми

Серед 170 фотографій одна – графічна робота Діани Григорової. "Це про супротив українського народу. У якого не було зброї, але вони знали, як робити коктейлі Молотова".

Для студентки Єлизавети Сергієнко ця виставка – обличчя війни. "Це біль через призму людських очей, через призму студентів нашого університету. Ми це бачимо, ми це відчуваємо на собі", – розповіла дівчина.

 
У Сумах презентували 170 фотографій на виставці "Війна студентським об'єктивом"
Суспільне Суми

"Для мене ця виставка – чудова можливість поділитися своїми емоціями. Бо фотографія – це зображення внутрішнього світу людини", – розповів студент Захар Ювко.

Фотовиставка "Війна студентським об’єктивом»" триватиме в Сумах три тижні. Переглянути її можна в холі Конгрес-центру Сумського державного університету.

Досуг
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У Сумах презентували 170 фотографій на виставці "Війна студентським об'єктивом"
Сегодня 13:35
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