Досуг

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:53212

У Сумах 18 травня відкриється музей “Причал Одіссея"

У Сумах відкриється музей на Воскресенській. Його зібрав місцевий мешканець Сергій Гуцан.

Він вже проводить тестові екскурсії. На одній з них побували кореспонденти Суспільного.

У Сумах відкриється музей “Причал Одіссея"

Суспільне Суми

"Експозиція музею починається з дверей, які у вас — за спиною, і через які ви зайшли. Потім — веранда. Веранда – це місце, де попередня розповідь про відвідувача чекає там, в залах музею", — говорить Сергій Гуцан.

Музей Сергія Гуцана має назву "Причал Одіссея". Вона народилася у сумського поета Ігоря Касьяненка під час візиту у перший музей, який був ще на пр. Курський. У новому музеї — чотири кімнати і мансарда.

"У цьому музеї і, зокрема, в цій кімнаті – тут "про все — для всіх", як я називаю. Як я відкривав світ. Запропонували мені придбати в антикварному магазині кістку мамонта, – я її придбав. Показали телевізор 1960 року, який працює, – звичайно я не втримався — придбав", — каже він.

У Сумах відкриється музей “Причал Одіссея"
Суспільне Суми

Себе Сергій називає не системним колекціонером. Він для себе через предмети відкриває цілі світи. Тому в музеї є і кістка мамонта, і майже сучасний фотоапарат, і кімната позаминулого сторіччя, і майже сучасні картини, і скіфські знаряддя, і стійка майже сучасної радіоелектроніки.

У Сумах відкриється музей “Причал Одіссея"
Суспільне Суми

Найціннішим експонатом музею він називає звук — звук IX сторіччя — це дзвіночок.

"Я його повісив, щоб люди, які підіймаються на другий поверх, чули звук. Це звук 9-го сторіччя. Все це можна бачити і взяти в руки".

Перша кімната – "Кімната хаосу". Три інші – "Воскресенська – серце Сум", "Сестри Григор’єви" та "Від минулого для сьогодення" розповідають про життя Сум у позаминулому, минулому сторіччях, про те як артефакти стають артоб’єктами.

У Сумах відкриється музей “Причал Одіссея"
Суспільне Суми

У музеї пана Сергія всі експонати можна взяти в руки.

Пан Сергій говорить, що ніколи не рахував, скільки коштує його музей, бо цьому захопленню нема кінця і краю.

На питання, чи щаслива він людина, відповідає ствердно: "Повноцінне життя, прожите людиною тоді, коли були бідність, кохання і війна. Це — три основні кити, на яких відбувається повноцінна людська натура. І бідність у мене була, і кохання у мене було, зараз і війну застав. І я відчуваю, що у мене повноцінно прожите життя".

У Сумах відкриється музей “Причал Одіссея"
Суспільне Суми

Відкриється музей щасливої людини Сергія Гуцана "Причал Одіссея" на Міжнародний день музеїв, 18 травня.

Досуг
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У Сумах 18 травня відкриється музей “Причал Одіссея"
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