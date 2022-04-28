Лебединський музей отримав в дарунок роботи Кричевських У житті музею інколи відбуваються неймовірні історії. Навіть під час воєнного стану в Україні, колекція Лебединського художнього музею ім. Б.К.Руднєва поповнюється новими несподіваними експонатами.

Так, нещодавно музей отримав дійсно щедрий дарунок, від ветерана-музейника та колишнього старшого наукового співробітника Ю.В. Голода (1940 р. н.). Майже 43 роки свого життя Ювеналій Володимирович присвятив служінню мистецтву. Неперевершений ерудит, завжди привітний, позитивний, він спілкувався із багатьма краєзнавцями та художниками не лише Сумщини, а й далекого зарубіжжя. Серед них – Катерина Василівна Кричевська-Росандіч (1926-2021) – українська та американська художниця, Заслужена діячка мистецтв України, яскрава представниця української діаспори в США. Пані Катерина належала до видатної родини українських мистців Кричевських — дочка Василя Васильовича, племінниця Миколи Васильовича та онука Василя Григоровича Кричевського (1872 (1973)-1952) — художника, архітектора, графіка, творця Українського архітектурного модерну.

Велика заслуга пані Катерини перед нашим музеєм у тому, що вона передала до його колекції десятки своїх робіт, а також роботи свого батька та дядька.

Внаслідок довгого і щирого листування та дружби Ювеналія Володимировича з Катериною Василівною, на згадку від неї у 1998 році він отримав кілька акварельних робіт Миколи Кричевського (1898-1961) – видатного українсько-французького художника, театрального декоратора: «Венеція» (1948), «Річка Сена» (1951), «Набережна ріки» (1947), «Міст через річку» (1949), «Міська вулиця» (1947), «Околиця міста» (1934); та одну живописну роботу «Етюд. Каліфорнія» (1968) Василя Кричевського мол. (1901 — 1978) — українського та американського живописця, графіка, художника кіно.

Більше двадцяти років ці твори зберігались у колекції власника і ось настав час подарувати їх музею.

– Художній музей - це скарбниця мистецтва, де я працював багато років. Це була не просто робота, а місце, де я отримував задоволення від спілкування з людьми та мистецтвом. Дарую від щирого серця, на добру згадку твори цих художників. Бажаю, щоб музейна колекція поповнювалась і надалі, а музей процвітав, – говорить Ювеналій Голод.

Колектив Лебединського художнього музею ім. Б.К. Руднєва щиро дякує Ювеналію Володимировичу за цінний дарунок, який згодом прикрасить експозицію меморіальної кімнати «Мистецькі дивосвіти родини Кричевських».

Із врахуванням дару Ювеналія Голода, сьогодні колекція родини Кричевських у музеї нараховує 169 творів живопису та графіки. Із них, 57 роботи Василя Григоровича Кричевського (1872(1873) – 1952), 1 – Федора Григоровича Кричевського (1879-1946), 28 – Миколи Васильовича Кричевського (1898-1961), 64 – Василя Васильовича Кричевського (1901-1978), 1 – Олени Євгенівни Кричевської (1892-1964), 14 – Катерини Василівни Кричевської-Росандіч (1926-2021) та 4 Оксани Лінде де Очоа (нар. 1948).

Алла Подвезько, старший науковий співробітник ЛМХМ