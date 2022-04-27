Глухівчанка Ада Роговцева, народна артистка, Герой України: Обіцяю дожити до Перемоги! “У день перемоги я стоятиму на своєму київському балконі, а у дворику під ним зберуться усі мої хлопчики: це ті військові зі ЗСУ і тероборони, волонтери, які їдять, ночують, перуть у моїй квартирі і просто заходять перепочити. Вони принесуть багато квітів, ми питимемо шампанське і вигукуватимемо: “Слава Україні!”.

Своєю візією переможного дня народна артистка, Герой України Ада Роговцева родом із Глухова поділилася після творчого вечора у Мукачеві. Ада Миколаївна разом із донькою та онуком активно волонтерять ще з початку війни в 2014 році. Нині акторка їздить країною, щоб підтримати своїх глядачів. Часом у містах її розмову з публікою перериває повітряна тривога. Виступати зі сцени в таких умовах надзвичайно складно, але вона продовжує виходити до людей знову і знову. Це, зокрема, є ще одним її внеском у перемогу України. У ту перемогу, на яку артистка щиро чекає, як і вся країна, пише Укрінформ. І щоразу зі сцени лунають її слова: “Обіцяю вам, що доживу до Перемоги!” Вони мені всі, як рідні діти - У вас вдома справді організувався такий волонтерський пункт, де хлопці із ТрО чи ЗСУ можуть попрати, виспатися і поїсти теплого супу? - Звісно! Моя донька Катя з початком війни відкрила координаційний волонтерський центр у Києві, там у хлопців вишколи, різна робота. А до нас вони приходять перепочити. Ми їх годуємо. Вони ходять до нас митися — по 25 чоловік. Я особисто їм перу, сушу та віддаю потім сухі речі. Часто переплутую труси та шкарпетки (сміється) — вони потім перебирають, шукають, де чиє. А головне, що я їм даю — це те, що коли вони йдуть від мене на свою звитяжну роботу, я їх обіймаю, хрещу і благословляю в дорогу. - Як мама? - Так. Як мама. Вони всі мені, як рідні. - Знаєте їх усіх на ім'я, запам'ятовуєте? - Ні, це неможливо — їх дуже багато. - Та ідея з перемогою, шампанським та балконом — ваша? - Їхня! То хлопці мені таке сказали! Знаєш, було 8 березня, вони мені нанесли квітів та шампанського, я склала то все на балконі. А вони й кажуть, мовляв, добре, тримайте там, а коли настане Перемога, ми зберемося усі тут у дворі, ви махатимете нам з балкона, а ми аплодуватимемо, кричатимемо “Слава Україні!”, обливатимемось шампанським і будемо святкувати. Часи такі, що хочеться бути вкупочці - Знаєте, багато хто, прокидаючись зранку, каже: ми на день ближче до перемоги. Ви як відчуваєте — близько до неї? - Не знаю. Ніхто не знає. На превеликий жаль, цього падлюку ніхто не може розкусити. Зрозуміти, де межа його підлості. І чим це все закінчиться. І коли. Єдине, що зрозуміло: усім нам треба набратися мужності і працювати. - Ви окупацію пережили в Києві: діти не вмовляли вас, не спробували вивезти кудись на захід України чи в Європу? - Та куди ж я поїду, як вони тут лишаються, ну? Це неможливо! Вони навіть не намагалися мене вмовляти, та й хто б їх слухав! От на що сердита, то через те, що вони мене із села забрали — бо я б там щось навколо хати робила. То під Борисполем, оте село, де моя хата, і в часи окупації це було небезпечно. Але це й на краще, бо в такі часи хочеться всім разом бути, вкупочці. Ту війну не пам'ятаю, але жах у дитячих очах впізнаю - На творчому вечорі ви казали, що Друга світова вас із батьками застала в Одесі, вам було 4 роки, а потім була евакуація - і ви опинилися в Глухові... Порівнювали ту війну і цю? - Не можу порівняти, бо я тоді була маленька. Єдине, знаю: жах, який світиться в очах малого (правнука — ред.), і той свій дитячий жах — я впізнаю. Людина так створена, що вона боїться смерті. А смерть весь час поруч ходить. Учора вбили брата командира мого онука із 95 бригади. На початку війни вбили нашого хлопчика Пашу Лі. Він грав у наших виставах “Соломон у спідниці” та “Будьте, як вдома”, у “Соломоні” у нього була головна роль. Його вбили в Ірпені на третій день війни...

Як триматися? Просто тримайся - і все! - Адо Миколаївно, коли ви вперше заплакали на цій війні? - От коли дізналися, що Пашу вбили. Наш хлопчик... Я дуже плакала. Ми попрощалися в Києві — там була громадська панахида. Коли його везли додому і від Яремчі до Ворохти люди на колінах зустрічали його труну... Я там виплакала очі тоді. Ну і щоразу плачеш, коли ти чуєш, як дівчинці відірвало ноги, вибило очі, як дитинці відбили пальчика — а воно ще тільки місячне немовля. Ну як не плакати?! Хоч би як сильно ти стискав зуби — серце все одно заходиться. - Про стиснуті зуби: я себе постійно ловлю на тому, що живу зі стиснутими зубами, від цього стаєш, як робот, без емоцій. І багато друзів, знайомих кажуть, що у них те саме. Ви живете зі стиснутими зубами? - А що робити? Нас такими зробили... Так, я теж стиснула зуби. Іноді це переходить межу — коли емоції нахлинуть, треба, щоб вийшло. - Які у вас методи? - Щоб триматися? Жодних! Тримайся — і все. Я тобі скажу словами Лесі Українки. “А де це сказано, в яких небесних книжках — що я маю бути щасливою?” Розумієш, коли ти знаєш багато прикладів, такі страшні долі, випробування, які пройшла людина, котрій ти повністю довіряєш, розчиняєшся в ній — як я в Лесі — і вона таке каже... Словом, ти не маєш права не триматися! - Іншими словами, триматися можна, до прикладу, за Лесю? - Абсолютно! У Лесі можна черпати все. От просто — все! І мужність, і силу людську. Усіх пушкінів я б тихенько зняла і віднесла кудись на задвірки - Кажуть, що в цій війні воюють не тільки армії — воюють культури. Їхня проти нашої, яку вони не визнають як достойну... - Я тобі скажу інакше: це вони не воюють. Вони гавкають. Як скажені собаки без розуму. Вони засліплені зневагою до іншого народу. Це нелюди. І вони не можуть зрозуміти одного: сантиметра їхньої території ми не переступили. А вони знищили храми, університети, школи, дитячі садочки, театри. Вони нищать усе. Хто ці люди? Про яку культуру ми говоримо? - Щодо “пушкінопаду” та їже з ним: багато хто підтримує хвилю дерусифікації серед культурних діячів, але є і ті, хто вважає це, як зараз заведено казати, не на часі. Ви як гадаєте? - Знаєш, мине час, й історія все розставить по місцях. Але я бажання, гнів людей розумію: коли зараз гине твоя дитина, а ми кланяємося російському поету, як ідолу... Втім у мене така позиція: я б не рушила. Я б тихенько зняла й віднесла кудись туди, подалі, на задвірки. От як із леніними. - Ну бачте, в Генічеську, Каховці витягли із задвірків, і — одразу знову на постамент. - Він там до певного часу. А щодо решти — я людей, які не хочуть це все бачити на вулицях, розумію. Їхню ненависть, їхні прокльони, гнів, великий гнів — я розумію. Їхня межа — атом. Але це вже замежжя - У вас, людини, котра мала багато тісних культурних зв'язків із росією, теж гнів? - Тільки гнів і прокльони! Більш нічого. У мене ж не просто зв'язки. Я там працювала 60 років. Був час, коли мене в росії любили більше, ніж в Україні. Шанували, любили, все-все було! Але так, як вони ставляться до мого народу, до моєї культури, до моєї історії, моєї землі — я пробачити не можу. Нікому. Жодному з них! Ну, крім Лії Ахеджакової (Сміється). - Багато разів із початку повномасштабної війни звучало про межу, точку неповернення. Спочатку це була Буча. Потім Краматорський вокзал. Маріуполь... - У мене межа була 2014 рік. Я ж усі ці роки була там, на передовій, в окопах. Всі ці роки, постійно. Я знаю, про що кажу. Із 14-го року я ховаю рідних мені людей, українців. Я вмираю разом з ними. Тому для мене ця війна — продовження тієї. Через те я навіть не пам'ятаю перших днів. - У росіян є межа зла, яке вони готові заподіяти? - Є, і вони її постійно вказують. Атом. Хоча, знаєш, це вже не межа, це замежжя. - Багато хто каже, що не наважаться, вони ж, мовляв, теж хочуть жити? - Ти знаєш, от є маніяк. Він ріже дитину, ґвалтує, а потім спокійно вертається додому до своїх дітей, до жінки, іде на роботу. А наступного разу знову бере хлопчика або дівчинку — і ґвалтує та ріже. Його можна зупинити, тільки вбивши. Отак і тут. Це все — як хвороба маніяка.