Досуг

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:21241

Глухівчанка Ада Роговцева, народна артистка, Герой України: Обіцяю дожити до Перемоги!

“У день перемоги я стоятиму на своєму київському балконі, а у дворику під ним зберуться усі мої хлопчики: це ті військові зі ЗСУ і тероборони, волонтери, які їдять, ночують, перуть у моїй квартирі і просто заходять перепочити. Вони принесуть багато квітів, ми питимемо шампанське і вигукуватимемо: “Слава Україні!”.

Своєю візією переможного дня народна артистка, Герой України Ада Роговцева родом із Глухова поділилася після творчого вечора у Мукачеві. Ада Миколаївна разом із донькою та онуком активно волонтерять ще з початку війни в 2014 році. Нині акторка їздить країною, щоб підтримати своїх глядачів. Часом у містах її розмову з публікою перериває повітряна тривога. Виступати зі сцени в таких умовах надзвичайно складно, але вона продовжує виходити до людей знову і знову. Це, зокрема, є ще одним її внеском у перемогу України. У ту перемогу, на яку артистка щиро чекає, як і вся країна, пише Укрінформ. І щоразу зі сцени лунають її слова: “Обіцяю вам, що доживу до Перемоги!” 

Вони мені всі, як рідні діти 

- У вас вдома справді організувався такий волонтерський пункт, де хлопці із ТрО чи ЗСУ можуть попрати, виспатися і поїсти теплого супу?

- Звісно! Моя донька Катя з початком війни відкрила координаційний волонтерський центр у Києві, там у хлопців вишколи, різна робота. А до нас вони приходять перепочити. Ми їх годуємо. Вони ходять до нас митися — по 25 чоловік. Я особисто їм перу, сушу та віддаю потім сухі речі. Часто переплутую труси та шкарпетки (сміється) — вони потім перебирають, шукають, де чиє. А головне, що я їм даю — це те, що коли вони йдуть від мене на свою звитяжну роботу, я їх обіймаю, хрещу і благословляю в дорогу.

- Як мама?

- Так. Як мама. Вони всі мені, як рідні.

- Знаєте їх усіх на ім'я, запам'ятовуєте?

- Ні, це неможливо — їх дуже багато.

- Та ідея з перемогою, шампанським та балконом — ваша?

- Їхня! То хлопці мені таке сказали! Знаєш, було 8 березня, вони мені нанесли квітів та шампанського, я склала то все на балконі. А вони й кажуть, мовляв, добре, тримайте там, а коли настане Перемога, ми зберемося усі тут у дворі, ви махатимете нам з балкона, а ми аплодуватимемо, кричатимемо “Слава Україні!”, обливатимемось шампанським і будемо святкувати. 

Часи такі, що хочеться бути вкупочці 

- Знаєте, багато хто, прокидаючись зранку, каже: ми на день ближче до перемоги. Ви як відчуваєте — близько до неї?

- Не знаю. Ніхто не знає. На превеликий жаль, цього падлюку ніхто не може розкусити. Зрозуміти, де межа його підлості. І чим це все закінчиться. І коли. Єдине, що зрозуміло: усім нам треба набратися мужності і працювати.

- Ви окупацію пережили в Києві: діти не вмовляли вас, не спробували вивезти кудись на захід України чи в Європу?

- Та куди ж я поїду, як вони тут лишаються, ну? Це неможливо! Вони навіть не намагалися мене вмовляти, та й хто б їх слухав! От на що сердита, то через те, що вони мене із села забрали — бо я б там щось навколо хати робила. То під Борисполем, оте село, де моя хата, і в часи окупації це було небезпечно. Але це й на краще, бо в такі часи хочеться всім разом бути, вкупочці. 

Ту війну не пам'ятаю, але жах у дитячих очах впізнаю 

- На творчому вечорі ви казали, що Друга світова вас із батьками застала в Одесі, вам було 4 роки, а потім була евакуація - і ви опинилися в Глухові... Порівнювали ту війну і цю?

- Не можу порівняти, бо я тоді була маленька. Єдине, знаю: жах, який світиться в очах малого (правнука — ред.), і той свій дитячий жах — я впізнаю. Людина так створена, що вона боїться смерті. А смерть весь час поруч ходить. Учора вбили брата командира мого онука із 95 бригади. На початку війни вбили нашого хлопчика Пашу Лі. Він грав у наших виставах “Соломон у спідниці” та “Будьте, як вдома”, у “Соломоні” у нього була головна роль. Його вбили в Ірпені на третій день війни... 

Як триматися? Просто тримайся - і все! 

- Адо Миколаївно, коли ви вперше заплакали на цій війні?

- От коли дізналися, що Пашу вбили. Наш хлопчик... Я дуже плакала. Ми попрощалися в Києві — там була громадська панахида. Коли його везли додому і від Яремчі до Ворохти люди на колінах зустрічали його труну... Я там виплакала очі тоді.

Ну і щоразу плачеш, коли ти чуєш, як дівчинці відірвало ноги, вибило очі, як дитинці відбили пальчика — а воно ще тільки місячне немовля. Ну як не плакати?! Хоч би як сильно ти стискав зуби — серце все одно заходиться.

- Про стиснуті зуби: я себе постійно ловлю на тому, що живу зі стиснутими зубами, від цього стаєш, як робот, без емоцій. І багато друзів, знайомих кажуть, що у них те саме. Ви живете зі стиснутими зубами?

- А що робити? Нас такими зробили... Так, я теж стиснула зуби. Іноді це переходить межу — коли емоції нахлинуть, треба, щоб вийшло.

- Які у вас методи?

- Щоб триматися? Жодних! Тримайся — і все. Я тобі скажу словами Лесі Українки. “А де це сказано, в яких небесних книжках — що я маю бути щасливою?” Розумієш, коли ти знаєш багато прикладів, такі страшні долі, випробування, які пройшла людина, котрій ти повністю довіряєш, розчиняєшся в ній — як я в Лесі — і вона таке каже... Словом, ти не маєш права не триматися!

- Іншими словами, триматися можна, до прикладу, за Лесю?

- Абсолютно! У Лесі можна черпати все. От просто — все! І мужність, і силу людську. 

Усіх пушкінів я б тихенько зняла і віднесла кудись на задвірки 

- Кажуть, що в цій війні воюють не тільки армії — воюють культури. Їхня проти нашої, яку вони не визнають як достойну...

- Я тобі скажу інакше: це вони не воюють. Вони гавкають. Як скажені собаки без розуму. Вони засліплені зневагою до іншого народу. Це нелюди. І вони не можуть зрозуміти одного: сантиметра їхньої території ми не переступили. А вони знищили храми, університети, школи, дитячі садочки, театри. Вони нищать усе. Хто ці люди? Про яку культуру ми говоримо?

- Щодо “пушкінопаду” та їже з ним: багато хто підтримує хвилю дерусифікації серед культурних діячів, але є і ті, хто вважає це, як зараз заведено казати, не на часі. Ви як гадаєте?

- Знаєш, мине час, й історія все розставить по місцях. Але я бажання, гнів людей розумію: коли зараз гине твоя дитина, а ми кланяємося російському поету, як ідолу... Втім у мене така позиція: я б не рушила. Я б тихенько зняла й віднесла кудись туди, подалі, на задвірки. От як із леніними.

- Ну бачте, в Генічеську, Каховці витягли із задвірків, і — одразу знову на постамент.

- Він там до певного часу. А щодо решти — я людей, які не хочуть це все бачити на вулицях, розумію. Їхню ненависть, їхні прокльони, гнів, великий гнів — я розумію. 

Їхня межа — атом. Але це вже замежжя 

- У вас, людини, котра мала багато тісних культурних зв'язків із росією, теж гнів?

- Тільки гнів і прокльони! Більш нічого. У мене ж не просто зв'язки. Я там працювала 60 років. Був час, коли мене в росії любили більше, ніж в Україні. Шанували, любили, все-все було! Але так, як вони ставляться до мого народу, до моєї культури, до моєї історії, моєї землі — я пробачити не можу. Нікому. Жодному з них! Ну, крім Лії Ахеджакової (Сміється).

- Багато разів із початку повномасштабної війни звучало про межу, точку неповернення. Спочатку це була Буча. Потім Краматорський вокзал. Маріуполь...

- У мене межа була 2014 рік. Я ж усі ці роки була там, на передовій, в окопах. Всі ці роки, постійно. Я знаю, про що кажу. Із 14-го року я ховаю рідних мені людей, українців. Я вмираю разом з ними. Тому для мене ця війна — продовження тієї. Через те я навіть не пам'ятаю перших днів.

- У росіян є межа зла, яке вони готові заподіяти?

- Є, і вони її постійно вказують. Атом. Хоча, знаєш, це вже не межа, це замежжя.

- Багато хто каже, що не наважаться, вони ж, мовляв, теж хочуть жити?

- Ти знаєш, от є маніяк. Він ріже дитину, ґвалтує, а потім спокійно вертається додому до своїх дітей, до жінки, іде на роботу. А наступного разу знову бере хлопчика або дівчинку — і ґвалтує та ріже. Його можна зупинити, тільки вбивши. Отак і тут. Це все — як хвороба маніяка. 

Якщо виставу перервала сирена, вважай, вона загинула

- Театр зараз переживає якийсь другий апокаліпсис, перший був через ковід, коли закривали зали. Тільки все якось почало працювати — і тут війна.

- З театрами біда, вони не можуть нормально функціонувати. Люди втрачають роботу. Це факт. У театрі навіть відпустка на місяць — це вже розтренованість, а коли це два місяці чи взагалі невідомо ще скільки... От ми зараз мали виставу в Чернівцях. Відпрацювали половину - і тут сирена. Усіх виводять в укриття, потім із бомбосховища повернулися і довели до кінця вечір. А якщо це стається серед вистави? Вважай, вона загинула. Словом, для театру це непоправні корективи. Або люди взагалі не мають роботи, або вона понівечена.

А ще ж психіка людська — із чим ти виходиш на сцену як актор, з якими емоціями та внутрішнім станом. Із чим тебе зустрічають у залі. Навіть коли все добре, як у вас тут, в тилу, — люди ж приходять із різними емоціями. У когось убили друга чи рідну людину, в іншого зруйнували дім. Біженці — це люди із розірваними на шматки душами. Це все впливає на атмосферу. Зараз глядацький зал інший. Він неоднорідний дуже.

До мене після вистави от тепер дівчинка підійшла, обійняла, подякувала — я, каже, з Ірпеня, а мій хлопчик коханий зараз під Ізюмом, каже, мовляв, я прийшла на виставу, бо поки ви говорили зі сцени, мені легше було на душі.

А є інші — сидить у залі хтось проросійський і думає: та що вона там балакає, стерво? Вона в росії працювала, заробляла, а зараз така мені тут українка! Знаєш, на початку війни ще в 14 році у мене був випадок, коли я зі сцени сказала “Слава Україні!”, і ми заспівали гімн, а (це потім колега розказав) звукорежисер в будці спитав: скільки їй за це заплатили? Такі люди теж є. Достукатися до них? От як? 

Грати зараз вистави російською — язик не повертається

- Ви на сцені сказали, що не повертається язик зараз грати вистави російською мовою. Свої із репертуару перекладаєте потроху — важко, скажіть?

- Важко в тому сенсі, що все ж уже завчене і треба переучувати. Інша мова — інша побудова фраз, інша фонетика і мелодика. Це велика робота і над цим треба працювати. Але що ж — такий час. Значить, треба робити новий репертуар українською мовою. І от цьому директору Мукачівського театру Юркові (Юрій Глеба, директор Мукачівського драмтеатру, який раніше був театром російської драми — ред.) — я йому просто вклоняюся до землі, бо він взяв театр російської драми і зробив у ньому український репертуар. Це правильно.

- Київська російська драма, ваш рідний театр, власне, там також почали перекладати вистави українською. Утім кажуть, що бояться втратити глядача.

- Ну звісно, що вони його втратять! Тут навіть нема сумнівів. Ці люди, що живуть роками в Україні й не вчать мови, — вони такі речі не підтримають. Більшість із них. Але ж Зеленський вивчив мову? За рік! І непогано говорить. Нема питань до нього? Отож. Бачте, якщо треба, то можна. Ну а якщо не треба, — будь ласка, в росію і грайте чи дивіться вистави там. Іншого виходу зараз немає.

Тетяна Когутич, Укрінформ

 
Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Глухівчанка Ада Роговцева, народна артистка, Герой України: Обіцяю дожити до Перемоги!
Сегодня 14:21
С чем носить кроссовки: модные аутлуки 2022
Сегодня 13:46
Парфуми та квіти – незамінні атрибути для подарунку
Вчера 16:35
Що треба знати про надзвичайний стан в Україні
02.05.2022 13:45
Как организовать квартирный переезд - советы от Moving Expert
29.04.2022 17:34
"Треба багато ще зробити". Як відновлюють Битицю під Сумами
29.04.2022 14:51
«Сумчанам потрібні позитивні емоції - ми намагаємося зробити місто чистим, зеленим, охайним, а ще допомогти тим, хто цього потребує»
29.04.2022 12:24
Минитрактор Iseki: преимущества, недостатки, особенности эксплуатации
28.04.2022 15:53
«Конотопська відьма» - ювіляр року і не тільки…
28.04.2022 12:13
У Великій Писарівці від дій військових РФ постраждала вулиця, яка має назву дивізії, що руйнувала Сумщину
28.04.2022 11:47
«Каюся і хочу відмитися»: віцепрезидент Газпромбанку родом з Охтирки повернувся до України і планує вступити до тероборони
27.04.2022 16:04
Мер Сум: Місто згуртувалося, втримало оборону й дало відсіч рашистам
27.04.2022 10:34
view counter

Новости

У Ромнах вогнеборці ліквідували пожежу автобуса
Сегодня 16:08
У Тростянці волонтери Міжнародного фонду харчування готують безкоштовні обіди
Сегодня 15:41
У Сумах викрили лікаря у незаконному продажі рецептів на нарковмісні препарати
Сегодня 15:01
Роменчанка стала триразовою дефлімпійською чемпіонкою
Сегодня 14:59
На Конотопщині громадяни продовжують добровільно здавати зброю до поліції
Сегодня 14:20
Нащадки Леопольда Кеніга допомагають Тростянцю
Сегодня 14:09
На Роменщині в ДТП постраждав пасажир
Сегодня 13:40
росіяни штучно нагнітають ситуацію в Придністров'ї
Сегодня 13:30
Сьогодні вранці ворожі літаки двічі обстріляли Сумщину
Сегодня 13:13
У Сумах поліцейські викрили чоловіка у незаконному зберіганні наркотичних засобів
Сегодня 13:00
У Сумах п’яний водій скоїв ДТП біля "Мануфактури" (відео)
Сегодня 12:26
Рашисти готують «парад» у зруйнованому Маріуполі
Сегодня 11:56
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.