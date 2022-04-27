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Вчера 13:46787

С чем носить кроссовки: модные аутлуки 2022

Кроссовки давно стали неотъемлемым компонентом базового гардероба каждой женщины.

Белые женские кроссовки выигрышно смотрятся как с летним лёгким платьем, так и с лаконичным деловым костюмом. Как создать стильный и целостный образ, дополнив его спортивной обувью, — далее в статье.

Актуальные модели кроссовок в 2022 году

Дизайнеры предлагают различные модели кроссовок: от грубых и авангардных до лаконичных и монохромных. Все они имеют право быть в гардеробе современной девушки. 

Как создать модный образ с кроссовками

Нет такого аутфита, который нельзя было бы дополнить правильно подобранной парой кроссовок. Это:

  • • пальто или тренч;

  • • джинсы или брюки классического кроя;

  • • шифоновая блуза или базовая футболка.

Кроссовки и платье

Летом отдавайте предпочтение лёгким романтичным платьям и светлой спортивной обуви. Дополнить такой образ можно джинсовкой или кожанкой. Для осенне-зимнего сезона подойдут массивные модели кроссовок на высокой подошве, которые гармонично сочетаются с тёплыми трикотажными или вязаными платьями.

Кроссовки и брюки

Тут тоже нет никаких ограничений. Со спортивной обувью гармонично выглядят кюлоты, трендовые модели джинсов, зауженные брюки. Важно только учесть особенности фигуры девушки, чтобы удачно подчеркнуть её выигрышные стороны и, например, нарочно не укоротить ноги. 

Безоговорочный тренд сезона — джинсовый total look, дополненный кроссовками и косухой.

Кроссовки и юбки

Мода на спорт-шик и стритстайл тоже остается. Идеальный вариант на сезон 22/23 — юбка плиссе в длине миди и однотонные кожаные кроссовки. Также можно выбрать чёрную кожаную юбку и дополнить её смелой парой спортивной обуви. В холодное время года не отказывайтесь от длинных трикотажных юбок вместе с утеплёнными кроссовками.

Кроссовки и деловой костюм

Требования к официально-деловому стилю постепенно снижаются, так что идеально подогнанный по фигуре костюм хорошо выглядит со спортивной обувью. Отдавайте предпочтение кожаным кроссовкам без излишних украшений стандартных цветов (белый, бежевый, чёрный). Что касается брюк, то подойдут прямые или слегка зауженные модели до косточки. Пиджак должен быть слегка удлиненным. Допускается небольшой пояс.

Кроссовки и тренч

Пудровый или бежевый тренч, дополненный стильными кроссовками, которые сочетают в себе несколько цветов — идеальный выбор. Если в образе присутствует тренч в клетку, выбирайте монохромную спортивную обувь. 

Ну и не забывайте об аксессуарах, которые способны разбавить даже самый обычный образ. 

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Досуг
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