Досуг

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:1352

«Конотопська відьма» - ювіляр року і не тільки…

185 років тому, в далекому 1837 році, вперше надрукована сатирична повість Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма».

Цей твір став одним із найвідоміших, сатиричних творів не тільки Григорія Квітки-Основ’яненка, а й усієї спадщини українських письменників, а в європейській літературі - одним з перших зразків так званої химерної прози (роману жахів).
Автор в основу твору поклав народне повір’я, майстерно поєднав реальність і фантастику. Кожен розділ повісті починається словами "смутний і невеселий", які набули в українській мові статусу крилатих.
В умовах сьогодення, коли вже два місяці в Україні йде повномасштабна війна з московітами, а на конотопську землю ступила нога російського окупанта, то вже й сама назва твору «Конотопська відьма» стала крилатою завдяки вислювлюванню одного з мешканців Конотопа: «Ти взагалі-то знаєш, де ти знаходишся? Це Конотоп! Тут кожна друга жінка- відьма...».
Образ конотопської відьми, який використовувався як місцевий міфо-поетичний бренд, наразі можна назвати всеукраїнським брендом. Навіть на війні українці знаходять приводи для гумору,бо іноді гумор - це ще й потужна зброя. Вірусні влучні меми та жартівливі історії , що з’явилися під час війни, будуть жити багато років та переходитимуть з покоління в покоління: Чорнобаївка, банка з помідорами, трактор, Конотопська відьма - навіть не треба описувати ситуацію (ми знаємо, про що йде мова і як то було…)
Конотопська відьма символізує чарівну й загадкову дівчину, у яку кожного ранку перетворюється відьма, котра, маючи магічну силу, належить двом протилежним світам.
Сучасний образ конотопської відьми, народжений війною, від художників України у підбірці світлин.
Я таємниці з цього не роблю –
Над Конотопом древній дух витає
І кожну ніч – скажу вам – наяву
Тут конотопська відьма пролітає…
(Олексій Примак)

Конотопська міська рада

Фото
Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати

«Конотопська відьма» - ювіляр року і не тільки…
Сегодня 12:13
У Великій Писарівці від дій військових РФ постраждала вулиця, яка має назву дивізії, що руйнувала Сумщину
Сегодня 11:47
«Каюся і хочу відмитися»: віцепрезидент Газпромбанку родом з Охтирки повернувся до України і планує вступити до тероборони
Вчера 16:04
Мер Сум: Місто згуртувалося, втримало оборону й дало відсіч рашистам
Вчера 10:34
Сумчанам нагадують про правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів
26.04.2022 14:37
Криптовалюта XEM - что нужно про нее знать?
26.04.2022 13:51
Обережно: зловмисники вигадують нові шахрайські схеми
26.04.2022 11:09
Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати
25.04.2022 13:58
"Лише паспорт зі мною лишився" - історія двох братів з Сумщини, які втратили житло через війну
24.04.2022 17:03
"Жодна шиферина не вціліла": вчителька з с. Солдатське розповіла про влучання авіабомби біля її дому
24.04.2022 12:43
Жили в покинутих хатах, позабирали телефони — мешканці сіл на Буринщині про прихід військових рф (відео)
23.04.2022 16:23
"Повелися на чай і тепло". Як чоловіки з Сумщини взяли в полон озброєних росіян (відео)
23.04.2022 12:50
view counter

Новости

Сумчанину повідомлено про підозру у колабораційній діяльності
Сегодня 12:14
Сумські патрульні зупинили п’яного водія, який порушував комендантську годину (відео)
Сегодня 12:10
Сумчан запрошують на благодійну екскурсію "Місто над Пслом"
Сегодня 11:33
По 15 тисяч грн добровольцям Сум обіцяє мер міста
Сегодня 10:50
У Сумах продовжують відновлювати роботу світлофорів
Сегодня 10:09
У Сумах пройде перший весняний забіг: ще є місця
Сегодня 09:46
На Сумщині рятувальники продовжують розповідати громадянам актуальні правила безпеки
Сегодня 09:13
Приватні пасажироперевезення: які маршрути працюють 28 квітня
Сегодня 08:40
Держрибагентство представило інтерактивні карти ''НЕРЕСТ – 2022''
Сегодня 08:37
Ще дві швидкі допомоги придбали Тростянцю друзі
Сегодня 08:11
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький - про обстріли Бачівська на Сумщині
Сегодня 07:43
Рашисти знову обстрілюють Глухівщину з мінометів
Вчера 22:46
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.