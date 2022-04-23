«Конотопська відьма» - ювіляр року і не тільки… 185 років тому, в далекому 1837 році, вперше надрукована сатирична повість Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма».

Цей твір став одним із найвідоміших, сатиричних творів не тільки Григорія Квітки-Основ’яненка, а й усієї спадщини українських письменників, а в європейській літературі - одним з перших зразків так званої химерної прози (роману жахів).

Автор в основу твору поклав народне повір’я, майстерно поєднав реальність і фантастику. Кожен розділ повісті починається словами "смутний і невеселий", які набули в українській мові статусу крилатих.

В умовах сьогодення, коли вже два місяці в Україні йде повномасштабна війна з московітами, а на конотопську землю ступила нога російського окупанта, то вже й сама назва твору «Конотопська відьма» стала крилатою завдяки вислювлюванню одного з мешканців Конотопа: «Ти взагалі-то знаєш, де ти знаходишся? Це Конотоп! Тут кожна друга жінка- відьма...».

Образ конотопської відьми, який використовувався як місцевий міфо-поетичний бренд, наразі можна назвати всеукраїнським брендом. Навіть на війні українці знаходять приводи для гумору,бо іноді гумор - це ще й потужна зброя. Вірусні влучні меми та жартівливі історії , що з’явилися під час війни, будуть жити багато років та переходитимуть з покоління в покоління: Чорнобаївка, банка з помідорами, трактор, Конотопська відьма - навіть не треба описувати ситуацію (ми знаємо, про що йде мова і як то було…)

Конотопська відьма символізує чарівну й загадкову дівчину, у яку кожного ранку перетворюється відьма, котра, маючи магічну силу, належить двом протилежним світам.

Сучасний образ конотопської відьми, народжений війною, від художників України у підбірці світлин.

Я таємниці з цього не роблю –

Над Конотопом древній дух витає

І кожну ніч – скажу вам – наяву

Тут конотопська відьма пролітає…

(Олексій Примак)

Конотопська міська рада