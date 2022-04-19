Творчість у допомогу захисникам: сумська художниця влаштовує благодійні аукціони Сумська художниця Дар’я Малишева у своєму профілі в Instagram продає власні картини, відправляючи 60% їх вартості на потреби українських бійців. Суспільне розпитало дівчину про те, як виникла така ідея, і чим вже вдалося допомогти захисникам.

"Малюю, скільки себе пам’ятаю"

Дар’я розповідає: з малюванням вона з раннього дитинства – з того часу, як отримала доступ до паперу та олівців. Найбільше дівчинці подобалося змальовувати персонажів популярних у 90-ті мультфільмів.

Помітивши здібності доньки, мама запропонувала Даші вступити до Сумської художньої школи ім. М. Лисенка. За підсумками вступних іспитів дівчину зарахували одразу в другий клас – рівень робіт вразив викладачів школи. Упродовж шести років учениця освоювала навички малюнку, живопису, композиції. Закінчила Даша художню школу з відзнакою і зрозуміла, що її подальше життя і творчість будуть нерозривні, пише Суспільне.

Фото Дар’ї Малишевої "Наша Перемога"

Про захоплення портретами та перше платне замовлення

З 6 класу Даша зрозуміла, що найбільше їй подобається відтворювати на папері чи полотні портрети людей, особливо знаменитостей. "Пам’ятаю, як зобразила Джареда Лето, Джонні Деппа…Однокласники помітили, зацікавилися роботами та запитали, скільки б міг коштувати портрет на замовлення", – згадує Дар’я. Перший портрет у дівчини придбали за 50 гривень, замовник залишився в захваті. Тоді замовлень стало багато.

Instagram Дар’ї Малишевої

Тим часом Даша вступила на факультет мистецтв Сумського педагогічного університету. В той час продовжувала писати частіше портрети, інколи – пейзажі. Полюбила олійний живопис за можливість працювати з різноманіттям мазків.

"Ми з хлопцем переїхали до Києва – у більш творче середовище"

Якийсь час Дар’я працювала в сумських типографіях, дизайнером в цифровій студії, але згодом морально вигоріла і почала шукати шляхи, як наблизитися до творчості.

Instagram Дар’ї Малишевої

"Тоді ми з моїм хлопцем вирішили переїхати в Київ як у більш творче середовище. Я знайшла студію, що потребувала художників-реалістів для роботи над портретами. У мене почалася справжня ейфорія від того, що мої хобі та робота поєдналися. Я почала отримувати замовлення на портрети з усього світу: США, Європи", – ділиться дівчина.

А потім почалася війна, і студія зачинилася.

"23 лютого було відчуття, що це останній спокійний день"

"22 лютого ми були на ковзанці, був сонячний день, але не полишало відчуття, що це останній безтурботний день. Того ж дня ми з хлопцем зібрали рюкзаки. 24 лютого ми прокинулись від вибухів. Це максимально страшне відчуття: дихати було нічим, серце калатало як шалене, мені довелося прийняти заспокійливе. За годину друг дав нам машину, і ми вирішили їхати до Львова", – розповіла дівчина.

Спочатку Даша з коханим жили у Львові, потім – на Хмельниччині. Спочатку, розповідає дівчина, постійно хвилювалася, плакала, весь час думала про рідних у Сумах. Не могла ні слухати музику, ні дивитися фільми, ні займатися іншим своїм хобі – фотографією.

"Згодом з’явився оптимізм і впевненість: наші хлопці – молодці, відмінно відстоюють наші позиції. Я знаю, що ми переможемо у будь-якому випадку", – говорить Даша. Тоді прийняли рішення повертатися до столиці.

Повернення до творчості та благодійність

"Повернувшись із маленької хатини, де ми тимчасово жили в Хмельницькій області, до київської квартири, ми зрозуміли, як багато у ній зайвих речей. Виявилося, що все головне вміщується в рюкзак", – говорить Дар’я.

Провівши понад місяць без творчості, Даша зрозуміла: час сідати за мольберт. До того ж відчула: може бути корисною. "Я зайшла до кухні та побачила там свою роботу, там було зображено небо, сонце, поле. І я зрозуміла, що маю вписати туди соняхи і танк – ворожий танк, вже виведений з ладу. А також – що можу продати її та допомогти нашим захисникам", – ділиться художниця.

На сьогодні в аукціоні, який задумала проводити Даша, взяли участь три лоти. Це картини "Наша перемога", "Боги" і "Сила Нептуна".

Фото Дар’ї Малишевої "Боги"

Перші дві вже продані, торги на третю завершаться 22 квітня. 60% від продажів Дар’я перераховує на потреби ЗСУ і тероборони, решта йде на матеріали для продовження творчості.

Instagram Дар’ї Малишевої "Сила Нептуна"

З правилами аукціону із творчістю художниці можна ознайомитися на її сторінці в Instagram. Знайти художницю можна за ніком dari_malysheva.

У планах дівчини – продовжувати фіксувати на полотнах найважливіші події історії, що пишеться зараз.