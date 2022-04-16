Програма ЄС «Креативна Європа» підтримує українських митців і працівників культури

Дедлайни конкурсів проєктів 2022 року продовжились з 31 березня до 5 травня 2022 року, аби дозволити брати участь більшій кількості українських партнерів. Крім того, надається максимальна гнучкість для поточних проєктів, що фінансуються ЄС, в яких задіяні українські організації.
Мобільність: частину бюджету нового інструменту мобільності, який буде запущено в рамках програми «Креативна Європа» у 2022 році, буде перерозподілений на користь українських митців.
Заохочення проєктних пропозицій для подальших конкурсів у сфері культури в 2022 році із залученням українських митців та організацій.
Платформа «Creatives Unite», співфінансована ЄС, публікує ініціативи європейських мереж, які підтримуються в межах програми «Креативна Європа». Культурний і креативний сектори, а також держави-члени також можуть використовувати платформу для інформування про свої ініціативи.
Підпрограма «Культура»:
Європейські проєкти співпраці https://cutt.ly/YF9odea
Дедлайн: 05 травня 2022 17:00 CET
Поширення європейських художніх робіт https://cutt.ly/sF9okFz
Дедлайн: 31 травня 2022 17:00 CET
Підпрограма «Медіа»:
Мережа європейських кінофестивалів https://cutt.ly/RF9ocb6
Дедлайн: 07 квітня 2022 17:00 CET
Розвиток талантів та навичок https://cutt.ly/3F9oWv4
Дедлайн: 04 травня 2022 17:00 CET
Підпрограма «Міжсекторальна співпраця»:
Новини-Медіаграмотність https://cutt.ly/TF9oOo1
Дедлайн: 06 квітня 2022 17:00 CET
Журналістські партнерства https://cutt.ly/GF9oS7N
Дедлайн: 07 вересня 2022 17:00 CET
Інноваційні лабораторії https://cutt.ly/RF9oH1e
Дедлайн: 07 вересня 2022 17:00 CET
Creative Europe Desk Ukraine постійно оновлює розділ про можливість пошуку партнерів на сайт. У розділі «Міжнародні можливості», де будуть публікуватися актуальні європейські можливості для сектору культури (резиденції, події, конкурси та інше).
Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/RF9o8SG
Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України