Програма ЄС «Креативна Європа» підтримує українських митців і працівників культури Програма ЄС «Креативна Європа» продовжує підтримувати українських митців і працівників культури та захисту культурної спадщини.

Європейські проєкти співпраці, які фінансуються програмою «Креативна Європа»

Дедлайни конкурсів проєктів 2022 року продовжились з 31 березня до 5 травня 2022 року, аби дозволити брати участь більшій кількості українських партнерів. Крім того, надається максимальна гнучкість для поточних проєктів, що фінансуються ЄС, в яких задіяні українські організації.

Мобільність: частину бюджету нового інструменту мобільності, який буде запущено в рамках програми «Креативна Європа» у 2022 році, буде перерозподілений на користь українських митців.

Заохочення проєктних пропозицій для подальших конкурсів у сфері культури в 2022 році із залученням українських митців та організацій.

Платформа «Creatives Unite», співфінансована ЄС, публікує ініціативи європейських мереж, які підтримуються в межах програми «Креативна Європа». Культурний і креативний сектори, а також держави-члени також можуть використовувати платформу для інформування про свої ініціативи.

Нові дедлайни до конкурсів з наступних підпрограм

Підпрограма «Культура»:

Європейські проєкти співпраці https://cutt.ly/YF9odea

Дедлайн: 05 травня 2022 17:00 CET

Поширення європейських художніх робіт https://cutt.ly/sF9okFz

Дедлайн: 31 травня 2022 17:00 CET

Підпрограма «Медіа»:

Мережа європейських кінофестивалів https://cutt.ly/RF9ocb6

Дедлайн: 07 квітня 2022 17:00 CET

Розвиток талантів та навичок https://cutt.ly/3F9oWv4

Дедлайн: 04 травня 2022 17:00 CET

Підпрограма «Міжсекторальна співпраця»:

Новини-Медіаграмотність https://cutt.ly/TF9oOo1

Дедлайн: 06 квітня 2022 17:00 CET

Журналістські партнерства https://cutt.ly/GF9oS7N

Дедлайн: 07 вересня 2022 17:00 CET

Інноваційні лабораторії https://cutt.ly/RF9oH1e

Дедлайн: 07 вересня 2022 17:00 CET

Міжнародні можливості

Creative Europe Desk Ukraine постійно оновлює розділ про можливість пошуку партнерів на сайт. У розділі «Міжнародні можливості», де будуть публікуватися актуальні європейські можливості для сектору культури (резиденції, події, конкурси та інше).

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/RF9o8SG

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України