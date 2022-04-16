Досуг

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:44321

Програма ЄС «Креативна Європа» підтримує українських митців і працівників культури

Програма ЄС «Креативна Європа» продовжує підтримувати українських митців і працівників культури та захисту культурної спадщини.

Європейські проєкти співпраці, які фінансуються програмою «Креативна Європа»

Дедлайни конкурсів проєктів 2022 року продовжились з 31 березня до 5 травня 2022 року, аби дозволити брати участь більшій кількості українських партнерів. Крім того, надається максимальна гнучкість для поточних проєктів, що фінансуються ЄС, в яких задіяні українські організації.
Мобільність: частину бюджету нового інструменту мобільності, який буде запущено в рамках програми «Креативна Європа» у 2022 році, буде перерозподілений на користь українських митців.
Заохочення проєктних пропозицій для подальших конкурсів у сфері культури в 2022 році із залученням українських митців та організацій.
Платформа «Creatives Unite», співфінансована ЄС, публікує ініціативи європейських мереж, які підтримуються в межах програми «Креативна Європа». Культурний і креативний сектори, а також держави-члени також можуть використовувати платформу для інформування про свої ініціативи.

Нові дедлайни до конкурсів з наступних підпрограм

Підпрограма «Культура»:
Європейські проєкти співпраці  https://cutt.ly/YF9odea
Дедлайн: 05 травня 2022 17:00 CET
Поширення європейських художніх робіт https://cutt.ly/sF9okFz
Дедлайн: 31 травня 2022 17:00 CET

Підпрограма «Медіа»:
Мережа європейських кінофестивалів  https://cutt.ly/RF9ocb6
Дедлайн: 07 квітня 2022 17:00 CET
Розвиток талантів та навичок  https://cutt.ly/3F9oWv4
Дедлайн: 04 травня 2022 17:00 CET

Підпрограма «Міжсекторальна співпраця»:
Новини-Медіаграмотність https://cutt.ly/TF9oOo1
Дедлайн: 06 квітня 2022 17:00 CET
Журналістські партнерства  https://cutt.ly/GF9oS7N
Дедлайн: 07 вересня 2022 17:00 CET
Інноваційні лабораторії  https://cutt.ly/RF9oH1e
Дедлайн: 07 вересня 2022 17:00 CET

Міжнародні можливості

Creative Europe Desk Ukraine постійно оновлює розділ про можливість пошуку партнерів на сайт. У розділі «Міжнародні можливості», де будуть публікуватися актуальні європейські можливості для сектору культури (резиденції, події, конкурси та інше).

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/RF9o8SG

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України

Досуг Креативна Європа
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Програма ЄС «Креативна Європа» підтримує українських митців і працівників культури
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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