Охтирський музей перевозить свою експозицію після російського бомбардування Охтирський музей перевозить свою експозицію після російського бомбардування. Російська авіація зруйнувала центр міста Охтирка, там не було військової інфраструктури. Аби допомогти працівникам музею вивезти вцілілі експонати, долучилися городяни.

Охтирський краєзнавчий музей тепер має такий вигляд, пише Суспільне.

Охтирський краєзнавчий музей після російського бомбардування. 17.04.2022. Фото: Максим Науменко.

Тут зберігалося майже 10 тисяч експонатів. Це особисті речі та роботи уродженців краю, що здобули міжнародне визнання: серед яких Павло Грабовський, Іван Багряний та Остап Вишня.

Охтирський краєзнавчий музей після російського бомбардування. 17.04.2022. Фото: Максим Науменко.

Старовинні фото та книги, картини та скульптурні роботи, ікони, витвори ужиткового мистецтва, зразки зброї часів Київської Русі, експозиція про Голодомор в Україні та багато іншого. Федір та Роман – одні з тих, хто прийшов на допомогу працівникам музею.

Волонтеру Роману 16 років, хлопець розповідає: "Нам тут нічого не платять, я тут від свого серця, бо дивитися на такі руїни і сидіти вдома, я думаю це не правильно, треба допомагати як можна своїй країні".

Витирає книги від бруду літераторка Людмила Говійна, більше відома, як письменниця Богдана Олександровська. "Фонди музею надзвичайно цінні. Їм ціни немає, тим вишиванкам, ціни немає тим картинам, ціни немає тим скульптурам, які зберігалися. Приходять діти, яким 14,15,16 років, це настільки зворушливо, це настільки викликає сльози, від того, що приходять отакі молоді люди і допомагають. Просто так приходять і кажуть: можна ми вам допоможемо", — розповідає жінка.

Охтирський краєзнавчий музей після російського бомбардування. 17.04.2022. Фото: Максим Науменко.

Директорка Охтирського краєзнавчого музею Людмила Міщенко говорить, що готувались до небезпеки: "Пакували експонати, але ж ми не очікували, що такі звірства прийдуть на нашу землю і таких страждань завдадуть авіабомби. В ніч із 7 на 8 березня наш музей дуже постраждав, бо поруч з ним впала бомба і зруйнувала будинок музею, зруйнувала експозиції музею, завдала шкоди експонатам музею".

Охтирський краєзнавчий музей після російського бомбардування. 17.04.2022. Фото: Максим Науменко.

Нині все пакують і вивозять з музею. Його директорка, Людмила Міщенко, сподівається, що вдасться відновити хоча б фасад будинку, який пережив Другу Світову, бо всередині все знищено.

Автори: Ігор Стрельцов та Максим Науменко