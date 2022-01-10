70-летний дедушка c Сумщины выиграл в лотерею 3 000 000 гривен В канун новогодних праздников, 30 декабря 2021 года, пенсионер из Лебедина Сумской области купил за 20 гривен лотерейный билет «Лото-Забава» и через несколько дней сорвал джекпот - 3 000 000 гривен.

Победителем оказался 71-летний пенсионер по имени Григорий, покупающий лотерейные билеты уже 15 лет. Он уже оформил свой выигрыш и ждет выплаты выигрыша.

Это первый выигранный джекпот 2022 года. Об этом в эксклюзивном коротком интервью:

Григорий, расскажите, пожалуйста, немного о себе?

– Я обычный старенький украинский пенсионер. До выхода на пенсию работал водителем. У меня двое взрослых детей. Сын со своей семьей проживает со мной, дочь живет тоже недалеко от меня. Все как у всех в моем возрасте.

Почему решили участвовать в лотереях?

– Почему? Для меня это доступное развлечение и возможность выиграть большие деньги. Кто же об этом не мечтает? Могу себе позволить раз в неделю купить несколько билетов по 20-30 гривен. И делаю так уже лет 15. Правда, к этому времени самый большой выигрыш у меня был – 350 гривен за две зачеркнутые линии. А теперь – джекпот! Жена, когда была жива, ворчала на меня, что я лотереи покупаю, а я не обращал внимания. К сожалению, она не дождалась моего выигрыша, очень жаль.

У вас было какое-то предчувствия выигрыша?

– Нет, предчувствий не было. Но кое-что необычное действительно было! Дело в том, что обычно билеты я покупаю каждый вторник. Буквально 2-3 штуки, но как раз в этот день. А тут я во вторник пошел на рыбалку, в среду у меня были какие-то дела, поэтому билеты купил только в четверг. И вот такой, как оказалось, счастливый случай, возможно, и привел к тому, что я выиграл 3 миллиона гривен.

Как узнали о выигрыше? Смотрели прямой эфир розыгрыша?

– Нет, эфир не смотрел. Узнал про выигрыш уже когда проверял билет на сайте. Сначала увидел, что выиграли на Сумщине, потом увидел, что совпадает номер билета, ну и на всякий случай еще и все выпавшие из лототрона числа проверил.

Кто-то уже знает о вашем выигрыше?

- Вся моя семья знает о моем выигрыше и очень радуется за меня. Кроме них, больше никто не знает, и не хочу, чтобы знали.

Уже есть планы на выигрыш?

- Моя мечта сбылась, я выиграл! Теперь я надеюсь, что сроки выплаты выигрыша* пройдут быстро и я куплю своим детям по квартире, здесь в Лебедине или в Сумах, раздам им немного денег и поменяю себе машину.

А будете продолжать участвовать в «Лото-Забава»?

- Оставлять «Лото-Забава» я не планирую, может, еще выиграю. Кстати, на следующий розыгрыш билетики я уже купил.

Выиграть джекпот размером 3 000 000 гривен можно каждое воскресенье.

Кроме того, в «Лото-Забава» каждое воскресенье гарантированно разыгрывают 1 000 000 гривен и много других крупных денежных призов. Минимальная стоимость лотерейного билета составляет всего 20 гривен.

Розыгрыши лотереи проходят в прямом эфире каждое воскресенье в 9:00 на канале «Апостроф ТВ», на официальной Facebook странице «Лото-Забава», на YouTube странице «М.С.Л.», странице «Лото-Забава» на официальном сайте «М.С.Л.».

«Лото-Забава» – самая популярная украинская лотерея, которая сделала миллионерами и мультимиллионерами уже 422 украинца!

Ее билеты можно купить на сайте компании «М.С.Л.» и в точках продаж лотерей по всей Украине.

*Все выигрыши выплачиваются в сроки, которые указаны в Условиях проведения лотереи, размещенных на сайте «М.С.Л.».