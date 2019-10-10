Виставка «Нові-старі скіфи» відкрилася у Лебедині 14 січня в Лебединському міському художньому музеї імені Б.К. Руднєва презентовано виставку «НОВІ-СТАРІ СКІФИ» із колекції сумського музею «Причал Одіссея» (засновник - Сергій Гуцан - відомий український фотохудожник, член Національної спілки фотомайстрів України, мандрівник і колекціонер).

До експозиції виставки увійшли: цикл фоторобіт, виконаних Сергієм Гуцаном у 2018-2021 роках, а також предмети матеріальної культури скіфської доби, що ілюструють історію скіфів, які мешкали в наших степах від середини VII до початку III століття до н.е. Зокрема, фрагменти кінського спорядження, ритуальні предмети, посуд, ну і, звісно ж, — зброя.

Презентуючи експозицію, Сергій Іванович акцентував увагу гостей виставки, що «скіфи» - екзоетнонім грецького походження, який у сучасній науковій літературі застосовується практично до усіх племен, що мешкали у VII—III ст. до н. е. на землях сучасної України, від Дунаю до Дону. Всю цю територію Геродот називав Велика Скіфія. За 4 століття свого панування, скіфи пережили і розквіт і занепад, залишивши по собі дивовижні відомості, міфи та легенди, записані грецькими та римськими авторами, а також археологічні знахідки.

В рамках міжмузейного партнерства (між Лебединським художнім музеєм імені Б.К. Руднєва та Сумським приватним музеєм «Причал Одіссея»), Сергій Гуцан презентував створення у Лебедині «Скіфської комори», куди увійде археологічна частина виставки «Нові-старі скіфи», а згодом – ще й ряд цікавих предметів. По закінченню строку експонування виставки «Нові-старі скіфи», археологічна група предметів залишиться у художньому музеї й буде доступною для огляду всіх відвідувачів.

Ще одним сюрпризом для гостей вернісажу стала зустріч із відомим українським істориком, науковцем, доктором історії Українсько-Американського університету Вісконсін та дослідником скіфів Миколою Гладким. Він зауважив, що історія скіфів, які мешкали в наших степах є однією із найяскравіших сторінок давньої історії українських земель. «Особливою майстерністю вирізняються їхні золоті вироби: зброя, кінське спорядження, ритуальні предмети, посуд, ну і, звісно ж, — прикраси. А ще вражають їхні технічні знання та вміння», - говорить науковець.

Микола Гладкий також презентував гостям виставки свою останню книгу «Золоті обереги Великої Скіфії», що вийшла друком наприкінці минулого року. Свої книги Микола Васильович передав до бібліотеки художнього музею, а також гостям виставки. Загалом, за останні роки Микола Гладкий видав 6 книг на цю тему: «Золоті хвилі Скіфії», «Скіфські реліквії України», «Містерії скіфів та Знахар Еллади», «Спадщина царя Аріанта», «Золотий епос скіфів» та «Золоті обереги Великої Скіфії».

Привітав музейників та гостей із незвичайною виставкою й міський голова Олександр Бакликов. Він відзначив, що «скіфи – це частина праісторії України, і вона є для нас дуже важливою». Окремо, міський голова подякував Сергію Гуцану за щедрий дар для художнього музею, та Миколі Гладкому «за популяризацію української праісторії, активну наукову, виховну та просвітницьку діяльність, а також з нагоди участі у міжмузейному виставковому проєкті «НОВІ-СТАРІ СКІФИ». Олександр Бакликов також закликав лебединців обов'язково побачити незвичну виставку та доторкнутися до української праісторії.

Привітали лебединців із виставкою «Нові-старі скіфи» також Валентина Знаменщикова – завідуюча сектору туризму та інформаційної політики міського відділу культури, Сергій Венгеровський - вчитель історії Лебединського фахового педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка, куратор музею народознавства та Ігор Білоножко – старший науковий співробітник.

Відвідати виставку «НОВІ-СТАРІ СКІФИ» із колекції сумського музею «Причал Одіссея» у Лебедині, можна буде з 14 січня до 12 лютого 2022 року. Будемо раді вас бачити у Лебединському міському художньому музеї імені Б.К. Руднєва, за адресою: м. Лебедин, пл. Волі, 17, тел. 2-18-81.