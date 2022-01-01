Досуг

Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Тишина должна быть в библиотеке

15 января в Сумской областной научной универсальной библиотеке стартовала «Резиденция тишины» – такое название имеет проект, поддержанный Гете Институтом в Украине.

Это новая концепция пространства тишины и здоровья в библиотеке, места встреч для интеграции, инклюзии и разнообразия.

Церемония открытия собрала в холле библиотеки представителей управления культуры Сумской облгосадминистрации, Гете Института в Украине, партнерских организаций проекта, жителей города. Участников мероприятия поздравили замначальника управления культуры Сумской облгосадминистрации Раиса Грицаенко, руководитель отдела «Информация и библиотека» Гете Института в Киеве Самира Захра, ментор проекта от Гете Института Виктория Луночкина.

Перерезана символическая ленточка, и проект стартовал. Мероприятие прошло с переводчиком на жестовом языке.

Среди возможных форматов проекта есть тихая вечеринка, тихие йога-часы, пилатес в наушниках, пространство для концентрации, тихое чтение, мероприятия #без_микрофона (пространство для групп количеством до 8 человек для встреч, не требующее звукоусилительной аппаратуры, для проведения мероприятий с переводом жестовым языком).

Для функционирования пространства будут приглашены на волонтерской основе лекторы по ментальному и физическому здоровью, инструкторы по фитнесу, йоге, пилатесу.

Партнерами проекта уже стали: кафедра физиологии и патофизиологии с курсом медицинской биологии Медицинского института СумГУ, студия йоги «Симметрия», первое украинское приложение для медитаций «Svitlo» и фотообщество «Друзья Дагера», путешественница и инструктор йоги Ольга Маленко, спортивный клуб «Феникс», Dance Life Studio, автор и инициатор Всеукраинской «Тихой вечеринки» Сергей Летучий, Сумская организация УТОГ, Сумская гимназия №1 и другие.

Проект будет постоянно действующим, сообщает Сумская областная научная универсальная библиотека в Фейсбуке.

Досуг Областная научная библиотека Резиденция тишины
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