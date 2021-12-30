Космічний парк пригод чекає на тебе у Сумах Вперше у нашому місті відкриває двері для відвідувачів «Космопарк».

Такого ви ще не бачили! Вперше у місті Суми з 14 січня по 6 лютого, космічна виставка-пригода для всієї родини.

Вас чекає понад 30 космічних зон, а саме:

керування космічним кораблем, тренажери космонавтів, планетарій, зважування на планетах, віртуальна подорож сонячною системою, симуляція землетрусу, голограма та багато іншого.

Дорослий квиток 90 грн, дитячий квиток 80 грн, до 3 років безкоштовно.

Каса працює до 19:00 години

Але це ше не все! Бажаєш знижку 20% - зроби репост у себе на сторінці у Фейсбуці та покажи на касі.

Працює виставка кожного дня з 10:00 по 20:00

ТРЦ Київ (2 поверх), вул. Кооперативна,1

Тел. 050-555-56-59