Досуг

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:08206

Космічний парк пригод чекає на тебе у Сумах

Вперше у нашому місті відкриває двері для відвідувачів «Космопарк».

Такого ви ще не бачили! Вперше у місті Суми з 14 січня по 6 лютого, космічна виставка-пригода для всієї родини.

Вас чекає понад 30 космічних зон, а саме:

керування космічним кораблем, тренажери космонавтів, планетарій, зважування на планетах, віртуальна подорож сонячною системою, симуляція землетрусу, голограма та багато іншого.

Дорослий квиток 90 грн, дитячий квиток 80 грн, до 3 років безкоштовно.

Каса працює до 19:00 години

Але це ше не все! Бажаєш знижку 20% - зроби репост у себе на сторінці у Фейсбуці та покажи на касі.

Працює виставка кожного дня з 10:00 по 20:00

ТРЦ Київ (2 поверх), вул. Кооперативна,1

Тел. 050-555-56-59

Досуг «Космопарк»
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Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
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Кино Кінопалац "Дружба"
09.45; 13.30
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
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Антитіла (Джон Кейс, 2021)
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Помста землі (Лі Цзунь, 2021)
Помста землі (Лі Цзунь, 2021)
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16.15
355 (Саймон Кінберг, 2022)
355 (Саймон Кінберг, 2022)
Кино Планета Кіно
14.20; 19.30; 21.30
Три горішки для Попелюшки (Сесіль Мослі, 2021)
Три горішки для Попелюшки (Сесіль Мослі, 2021)
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15.30
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Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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