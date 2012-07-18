Досуг

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:50363

Выставка “Інстинкт хижака” – возможность увидеть очень опасных жителей планеты

Не все любят насекомых. И мало кто положительно относится к паукам, змеям и скорпионам. Многие их просто боятся.

Психологи говорят, что своим страхам нужно посмотреть в лицо и узнать о них побольше. Тогда и бояться будешь меньше, а может страх и вовсе пройдет. Как у многих посетителей выставка "Інстинкт хижака". Кроме того, здесь вы узнаете много нового и интересного про насекомых.

На выставке, которая проходит в ТЦ «Лавина», представлено много видов насекомых. Больше всего здесь пауков. В том числе тех, которых часто называют “птицеедами”.

Выставка “Інстинкт хижака” привезла в Сумы экзотические виды насекомых, которые не встретишь в наших краях. Среди них есть пауки с очень высоким содержанием токсинов в составе яда. Например, король бабуин является самым ядовитым пауком коллекции. В составе его яда 230 различных токсинов. Укус такого паука может вызвать у человека паралич, слепоту, сердечную аритмию, одышку, судороги, тошноту, повышение температуры сразу в момент укуса. Яды таких пауков имеют сильный, паралитический эффект. Есть и те, которые предпочитают сухие укусы (без яда), как кубинский бронзовый тарантул. Он крупный, агрессивный и с большими зубами. Его укус в любом случае пугает хищников, но яд он использует очень редко.

Некоторые виды представленных на выставке пауков, способны прыгать на расстояние больше 3 метров, имеют очень высокую скорость перемещения.

Питаются пауки, в зависимости от среды обитания. Если вокруг тепло — паук ест чаще и больше. При температуре ниже 20 градусов метаболизм замедляется. При этом, чем больше и чаще паук ест, тем он быстрее растет и, соответственно, чаще линяет. Но у пауков есть строго определенное количество линек за жизнь. И получается, что чем быстрее паук растет, тем быстрее умирает. Пауки, представленные на выставке, живут от 2,5 до 4 лет.

Теоретически большие пауки, как кубинский бронзовый, могут съесть мышь или даже небольшую змею. Но на практике здесь они питаются другими насекомыми (например, крупными тараканами). Более мелких здесь кормят мелкими тараканами и личинками.

Пауки в день съедают насекомых как минимум столько, сколько весят сами. Но чаще, намного больше. Если бы они, мы бы не знали, куда деваться от мух, комаров и других насекомых. В южноамериканских регионах они поедают ящериц. Пауки — очень хорошие регуляторы роста популяций.

Так же на выставке есть другие насекомые - клопы, палочники, сколопендры, скорпионы и др. Укус сколопендры (даже местного вида) подарит мало приятных ощущений. Хотя токсинов в их яде мало для того, чтобы привести к серьезным последствиям для здоровья.

Но это, если у человека нет аллергии или хронических заболеваний. У южноамериканского же вида, которого можно увидеть здесь, яд сильнее и может убить собаку. В природе сколопендры активны в ночное время суток, когда выходят на охоту.

Из пресмыкающихся здесь представлены гекконы, питоны, удавы, хамелеоны, эублефары, агамы. Все они интересны по-своему. Например, гекконы не бывают прирученными. Их особенность в том, что у них не закрываются глаза. Их сетчатка в 350 раз чувствительнее к свету, чем человеческая. Потому обычно они ведут ночной образ жизни. Исключение составляет мадагаскарский дневной геккон (фельзума), представленный на выставке. Их глаза лучше приспособлены к дневному свету.

Некоторые виды гекконов настолько плотно могут держаться за поверхность, что выдерживают вес, кроме своего, свыше 20 килограмм. Они бегают по вертикальной стеклянной поверхности, цепко держась за нее и не соскальзывая. Поэтому ученые давно исследуют этих животных, чтобы открыть секрет их цепкости и применить его на благо человечества.

Выставка “Інстинкт хижака” предлагает вам увидеть вблизи этих опасных хищников, узнать о них побольше и, возможно, сделать для себя много открытий.

Для посетителей выставка работает , с 30 декабря по 30 января без выходных с 10 до 20, в ТРЦ «Лавина» (пр-т Михаила Лушпы, 4/1), 2й этаж.

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