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Сегодня 15:20235

Как сделать идеальные брови: секреты красоты

Эксперты утверждают, что красивые и аккуратные брови могут сделать лицо особенно выразительным.

Если природа не наградила идеально густыми бровями с точным контуром, тогда это можно исправить, при помощи советов экспертов.

Стоит учитывать несколько составляющих, помогающих сделать внешность более идеальной: пинцет, краска для бровей Levissime и правильно подобранный макияж. Все это позволит добиться хорошего результата.

Берем в руки пинцет

Если брови достаточно густые, тогда стоит следить за их формой и менять ее в соответствии со своими желаниями. В этом случае стоит использовать пинцет. Важно следующее:

      обозначить идеальную для себя форму бровей, проведя анализ пропорций лица;

      стараться ее придерживаться, выщипывая регулярно отросшие волоски за контуром.

После такой процедуры можно смазывать зону бровей увлажняющим кремом, чтобы снять раздражение.

Окрашивание бровей краской

Придать бровям четкий контур можно при помощи краски. Эту процедуру можно сделать в салоне или самостоятельно в домашних условиях. Для таких изменений используется специальная краска, которая поможет придать бровям нужный оттенок и увлажнить их.

Такой краситель не содержит вредных компонентов, редко вызывает аллергию. Благодаря специальному действию после окрашивания, краска держится на бровях около месяца, не выгорает на солнце. В составе имеется компонент, укрепляющий волоски и оказывающий положительное действие на их состояние.

Выбирать краску стоит правильно. Нужно обращать внимание на тон кожи. Будет естественно выглядеть особенная техника, которая позволяет сделать окрашивание омбре. Это может сделать бровист или есть возможность провести эксперимент дома. У основания бровь имеет светлый тон, к краю – становится темнее. Это позволяет сделать нежный образ.

Сочетание с мейкапом

Следующий этап создания красивого образа – это сочетание макияжа с окрашенными бровями. Важно подчеркнуть их линией теней светлого оттенка или сделать гармоничное сочетание с линиями стрелок на глазах. Тогда такой вид мейкапа будет иметь гармонию и все черты лица будут хорошо между собой сочетаться.

Если следовать советам экспертов, тогда можно создать красивый образ, в которых будет все хорошо сочетаться. Это поможет подчеркнуть элегантный стиль. Важно выдерживать баланс в макияже, выделять достоинства лица, скрывая при этом недостатки.

Досуг
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