Досуг

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:33280

У Сумах до новорічних свят поставили чарівну східну казку

У Сумському національному академічному театрі драми та музичної комедії ім. Щепкіна новорічна прем’єра — «Аладдін».

У цьому році першою глядачів зустрічає Снігуронька. З нею на відеозв’язку Дід Мороз, але він, як завжди, запізнюється. Та щоб діти не нудьгували, він пропонує подивитися чарівну казку з принцесою та «принцом».

Щепінська вистава «Аладдін» створена за мотивами циклу «Тисяча і одна ніч» та інших східних казок. І є своєрідним  сценічним парафразом на тему одного з успішних мультиплікаційних фільмів 1992 року кіностудії «Walt Disney Pictures», який свого часу здобув дві премії «Оскар», пише АТС.

Для того, щоб втілити в життя такий неймовірний сюжет у виставі задіяна уся трупа театру, використані звукові та освітлювальні ресурси, а однією з родзинок вистави є те, що стеля використовується у якості проекції.

Як зазначив режисер – постановник спектаклю Владислав Писарев:

У нас, як у Національного театру, є певна планка, нижче якої ми не можемо робити вистави. Наша ціль — показати дітям все краще, що маємо. Тому вистава «Аладдін» водночас вокальна, музична та пластична.

Раніше ми писали про ще одну постановку Владислава Писарева у материалі: У Сумах поставили п’єсу зіркової французької авторки

Уявіть собі, відкривається завіса і на сцені ми бачимо вигадане місто Аграбу. Яскраві образи, які знайомі дітям та дорослим, сходять з екрану на сцену театру і продовжують тут жити, знову розповідаючи свою неймовірну історію про особисте щастя. Незалежна та горда принцеса Жасмін, «необроблений діамант» Аладдін, всесильний Джин, благородний Султан, підступний візир Джафар, навіть торгівці на східному базар ведуть про ньго мову. Адже у кожного щастя різне!

Аладдин, волшебный коврик и Джинн

Більшість героїв розмовляють, співають, навіть папуга Яго, що постає перед глядачем у вигляді ляльки теж має свій голос. Але є персонаж — Чарівний килимок — він без жодного слова, як геніальний мім та чудовий танцюрист за допомогою яскравих і точних рухів висловлює свої думки та емоції. И тим самим притягує увагу та закохує у себе.

Дія спектаклю дуже ритмічна: музичні композиції змінюються діалогами, а танцювальні сцени — запеклими (але сценічними) боями на мечах та акробатичними трюками. Актори рухаються і діють не тільки на сцені, але і в середині глядацької зали. (Так що, якщо хтось захоче поконтактувати з дійовими особами вистави, купуйте квитки на крайні місця рядів у центрі зали).

И головне. Налаштуйтесь. У чарівній казці усі комічні та загадкові пригоди завжди закінчується добре.

Фрагмент сказки Аладдин

Дійові особи та виконавці вистави «Аладдін»:

Аладдін – Максим Шолох, Владислав Божок

Жасмін – Крістіна Зограбян, Дарія Маригіна

Султан – Володимир Назаренко, заслужений артист України Анатолій Красовський

Джин – Артем Кнопік, Олександр Михайлов

Чарівний Килимок – Анна Пахомова, Катерина Рашевська

Джафар – заслужений артист України Сергій Медін, Олександр Середа

Яго (папуга) – Катерина Саченко, Анастасія Леміш

Оповідач – заслужений артист України Леонід Матвієнко, Максим Одінцов, Віталій Панченко

Жебрак – заслужений артист України Семен Немировський, народний артист України Микола Ластовецький, заслужена артистка України Наталія Нерянова

Принц Ахмед – Юрій Садовничий, Сергій Великодний

Верблюд – Ангеліна Грищенко, Яніна Бабенко, Юлія Ковтун, Вікторія Морозова

Вартові, торговці, мешканці міста, свита принца – артисти театру

Кожного року коллектив театру им. Щепкіна дарує сумчанам новорічну казку. Рік тому до Нового року  відбулася прем’ера «Білосніжка та сім гномів».

 
Досуг Спектакль
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