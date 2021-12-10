Свято наближається: що подарувати дитині на День святого Миколая

Дітлахи знають: якщо вони були слухняними в цьому році, вранці під подушкою на них чекатиме сюрприз. Чим порадувати доньку та синочка, підкажемо в нашій статті.
Микола-Чудотворець вважається у християн божим захисником слабких, знедолених і самотніх. Традиція дарувати в цей день дітлахам солодощі та невеликі подарунки започаткована дуже давно. За легендою Микола врятував дочок одного бідного батька, непомітно підкинувши у чобіток мішечок з грошима. Тепер малюки з нетерпінням чекають грудня, щоб отримати «миколайчик». Звичайно, подарунок під подушку кладе не святий, а батьки, щоб зранку побачити щасливі очі свого малюка.
Якщо ваш малюк росте справжнім чомучкою, цікавиться навколишнім світом і всім, що відбувається на планеті, відмінним подарунком стануть м’які іграшки Hansa, що детально копіюють своїх живих прототипів. Пухнасте зайченя, щеня або інша тваринка стане компаньйоном для ігор і справжнім другом.
Якщо дитина з захопленням спостерігає, як шипить сода чи народжуються мильні бульбашки, зверніть увагу на спеціальні набори «юних вчених». Полімери, сипучі речовини та реактиви дозволяють проводити разом з батьками видовищні, але безпечні експерименти. Не менш захопливим буде знайомство з навколишнім світом, вивчення реалістичних макетів доісторичних ящерів або розглядання комах чи рослин в мікроскоп. Такі подарунки допоможуть розширити світогляд дитини, створять необхідні умови для пізнавальної діяльності та експериментування.
Дошкільнята — великі вигадники й фантазери. Їм подобаються подарунки, що вимагають «ввімкнути» кмітливість і змушують майструвати. Якщо син або донька із задоволенням будують з кубиків замки та міста, конструктори «Лего» стануть бажаним «миколайчиком». Використовуючи різнобарвні кубики, можна моделювати що завгодно: від будиночка чи вантажівки до динозавра. Серії City, Juniors, Friends та інші дозволяють конструювати поліційну ділянку, лікарню, будинок для вечірок, атракціони та інші тематичні об’єкти, а потім придумувати з ними цікаві ігри. Відмінним подарунком стануть також захопливі 3D-пазли — поєднуючи елементи такого конструктора, малюк зможе створити об’ємні фігурки для ігор.
Багато малюків у віці 4–5 років люблять майструвати, з задоволенням ліпити улюблених мультяшних героїв чи «солодощі» з пластилінового тіста, малювати фарбами, витинати з паперу фігурки й клеїти аплікації. Для ігор такого роду призначені різноманітні набори для творчості. Заняття з ними допоможуть проявити творчий потенціал дитини, сприяють розвитку моторики, уяви та мислення. До того ж виготовлена власноруч фігурка або малюнок у рамці чудово прикрасять дитячу кімнату.
Яка дівчинка не любить яскраві шпильки, банти, годинники та браслети? Дитяча біжутерія стане відмінним подарунком для юної леді. Вибирайте для дитини не тільки красиві, але й безпечні прикраси, виготовлені з нетоксичного пластику або якісних металевих сплавів, що не спричиняють алергію. Багато дівчат люблять прикрашати сумочки симпатичними підвісками у вигляді кроликів та інших звіряток, тому сміливо кладіть під подушку пухнастий аксесуар. М’які, приємні на дотик дармовиси завжди можна відкріпити від рюкзака, щоб погратися. Такі вироби вважаються антистрес-іграшками та навіть допомагають знімати напругу.
Зимові аксесуари — один з найпопулярніших «миколайчиків». Гарна шапочка, рукавиці, капці або шкарпетки з прикольними малюнками потішать і зігріють малюка, особливо, якщо подарунок створить власними руками мама чи бабуся. Також можна покласти під подушку затишну теплу піжаму або м’який плед з сумкою для зберігання у вигляді іграшки.
Придивіться до захоплень вашого малюка. Вони натякнуть, який сюрприз підготувати від Миколая. У цьому разі презент виявиться бажаним і викликає найщиріші емоції.
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