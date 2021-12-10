Свято наближається: що подарувати дитині на День святого Миколая День святого Миколая малюки чекають з не меншим нетерпінням, ніж Новий рік.

Дітлахи знають: якщо вони були слухняними в цьому році, вранці під подушкою на них чекатиме сюрприз. Чим порадувати доньку та синочка, підкажемо в нашій статті.

Звідки пішла традиція

Микола-Чудотворець вважається у християн божим захисником слабких, знедолених і самотніх. Традиція дарувати в цей день дітлахам солодощі та невеликі подарунки започаткована дуже давно. За легендою Микола врятував дочок одного бідного батька, непомітно підкинувши у чобіток мішечок з грошима. Тепер малюки з нетерпінням чекають грудня, щоб отримати «миколайчик». Звичайно, подарунок під подушку кладе не святий, а батьки, щоб зранку побачити щасливі очі свого малюка.

Подарунок для допитливого

Якщо ваш малюк росте справжнім чомучкою, цікавиться навколишнім світом і всім, що відбувається на планеті, відмінним подарунком стануть м’які іграшки Hansa, що детально копіюють своїх живих прототипів. Пухнасте зайченя, щеня або інша тваринка стане компаньйоном для ігор і справжнім другом.

Якщо дитина з захопленням спостерігає, як шипить сода чи народжуються мильні бульбашки, зверніть увагу на спеціальні набори «юних вчених». Полімери, сипучі речовини та реактиви дозволяють проводити разом з батьками видовищні, але безпечні експерименти. Не менш захопливим буде знайомство з навколишнім світом, вивчення реалістичних макетів доісторичних ящерів або розглядання комах чи рослин в мікроскоп. Такі подарунки допоможуть розширити світогляд дитини, створять необхідні умови для пізнавальної діяльності та експериментування.

Сюрприз для маленького архітектора

Дошкільнята — великі вигадники й фантазери. Їм подобаються подарунки, що вимагають «ввімкнути» кмітливість і змушують майструвати. Якщо син або донька із задоволенням будують з кубиків замки та міста, конструктори «Лего» стануть бажаним «миколайчиком». Використовуючи різнобарвні кубики, можна моделювати що завгодно: від будиночка чи вантажівки до динозавра. Серії City, Juniors, Friends та інші дозволяють конструювати поліційну ділянку, лікарню, будинок для вечірок, атракціони та інші тематичні об’єкти, а потім придумувати з ними цікаві ігри. Відмінним подарунком стануть також захопливі 3D-пазли — поєднуючи елементи такого конструктора, малюк зможе створити об’ємні фігурки для ігор.

Чим здивувати творчу натуру

Багато малюків у віці 4–5 років люблять майструвати, з задоволенням ліпити улюблених мультяшних героїв чи «солодощі» з пластилінового тіста, малювати фарбами, витинати з паперу фігурки й клеїти аплікації. Для ігор такого роду призначені різноманітні набори для творчості. Заняття з ними допоможуть проявити творчий потенціал дитини, сприяють розвитку моторики, уяви та мислення. До того ж виготовлена власноруч фігурка або малюнок у рамці чудово прикрасять дитячу кімнату.

Подарунок для маленької модниці

Яка дівчинка не любить яскраві шпильки, банти, годинники та браслети? Дитяча біжутерія стане відмінним подарунком для юної леді. Вибирайте для дитини не тільки красиві, але й безпечні прикраси, виготовлені з нетоксичного пластику або якісних металевих сплавів, що не спричиняють алергію. Багато дівчат люблять прикрашати сумочки симпатичними підвісками у вигляді кроликів та інших звіряток, тому сміливо кладіть під подушку пухнастий аксесуар. М’які, приємні на дотик дармовиси завжди можна відкріпити від рюкзака, щоб погратися. Такі вироби вважаються антистрес-іграшками та навіть допомагають знімати напругу.





Універсальний подарунок

Зимові аксесуари — один з найпопулярніших «миколайчиків». Гарна шапочка, рукавиці, капці або шкарпетки з прикольними малюнками потішать і зігріють малюка, особливо, якщо подарунок створить власними руками мама чи бабуся. Також можна покласти під подушку затишну теплу піжаму або м’який плед з сумкою для зберігання у вигляді іграшки.

Придивіться до захоплень вашого малюка. Вони натякнуть, який сюрприз підготувати від Миколая. У цьому разі презент виявиться бажаним і викликає найщиріші емоції.

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