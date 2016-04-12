“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах 16 октября в Сумах в театре им. Щепкина музыканты группы “Бумбокс” снова собрали своих ценителей.

После длительного перерыва в гастролях, вызванного карантинными ограничениями, популярная украинская группа возобновила свои выступления. В Сумах был четвертый концерт тура по Украине, в котором представили вторую часть двойного альбома «Тайный код: Рубикон». В этот раз сумские зрители смогли познакомится с новой бас-гитаристкой Инной Невойт.

И, хотя, аншлаг не удалось собрать, по атмосфере в зале можно судить о том, что на концерт пришли истинные ценители творчества украинской группы. Музыканты представили старые хиты и новые композиции. И ни одна песня не была спета без помощи зала. Концерт длился более двух часов, но и этого сумчанам было мало – об этом свидетельствует пятиминутное ожидание возвращения музыкантов с криками в унисон «на бис».