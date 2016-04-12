“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах

После длительного перерыва в гастролях, вызванного карантинными ограничениями, популярная украинская группа возобновила свои выступления. В Сумах был четвертый концерт тура по Украине, в котором представили вторую часть двойного альбома «Тайный код: Рубикон». В этот раз сумские зрители смогли познакомится с новой бас-гитаристкой Инной Невойт.
И, хотя, аншлаг не удалось собрать, по атмосфере в зале можно судить о том, что на концерт пришли истинные ценители творчества украинской группы. Музыканты представили старые хиты и новые композиции. И ни одна песня не была спета без помощи зала. Концерт длился более двух часов, но и этого сумчанам было мало – об этом свидетельствует пятиминутное ожидание возвращения музыкантов с криками в унисон «на бис».
Эмоциональное исполнение песен Андреем Хлывнюком, виртуозное владение участниками группы инструментами не оставило равнодушными никого. В зрительском зале бурлила буря эмоций: лица зрителей, в зависимости от исполняемых композиций, то светились радостью и счастьем, то переполнялись грустью. Безумный драйв исходил от людей во время исполнения песни «Поліна». Неподдельные слезы стояли у зрителей в глазах при звучании на бис песни Кузьмы «Спи собі сама» - Андрей Хлывнюк показал, что человек жив, пока о нем помнят, человек жив, пока его песни трогают сердца.
В этом году Бумбокс кроме собственных песен, работал над совместными композициями с украинскими музыкантами - Сашей Черновым, песня “Любила” уже представлена слушателям в сети. Чуть позже выйдет дуэтная песня с Сергеем Жаданом “Правда”.
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