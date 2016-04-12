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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах

16 октября в Сумах в театре им. Щепкина музыканты группы “Бумбокс” снова собрали своих ценителей.

После длительного перерыва в гастролях, вызванного карантинными ограничениями, популярная украинская группа возобновила свои выступления. В Сумах был четвертый концерт тура по Украине, в котором представили вторую часть двойного альбома «Тайный код: Рубикон». В этот раз сумские зрители смогли познакомится с новой бас-гитаристкой Инной Невойт.

 И, хотя, аншлаг не удалось собрать, по атмосфере в зале можно судить о том, что на концерт пришли истинные ценители творчества украинской группы. Музыканты  представили старые хиты и новые композиции. И ни одна песня не была спета без помощи зала. Концерт длился более двух часов, но и этого сумчанам было мало – об этом свидетельствует пятиминутное ожидание возвращения музыкантов с криками в унисон «на бис». 

 

Эмоциональное исполнение песен Андреем Хлывнюком, виртуозное владение участниками группы инструментами не оставило равнодушными никого. В зрительском зале бурлила буря эмоций: лица зрителей, в зависимости от исполняемых композиций, то светились радостью и счастьем, то переполнялись грустью. Безумный драйв исходил от людей во время исполнения песни «Поліна». Неподдельные слезы стояли у зрителей в глазах при звучании на бис песни Кузьмы «Спи собі сама» - Андрей Хлывнюк показал, что человек жив, пока о нем помнят, человек жив, пока его песни трогают сердца.

Перед концертом в интервью солист группы Андрей Хлывнюк поделился ближайшими творческими планами: после окончания нынешней части тура будет сниматься клип на песню «Буду я». Солист “Бумбокс” отметил, что эта песня более тяжелая по звуку нежели последние релизы. Услышать ее фанаты группы смогут уже очень скоро - в конце октября или  начале ноября. 

В этом году Бумбокс кроме собственных песен, работал над совместными композициями с украинскими музыкантами - Сашей Черновым, песня “Любила” уже представлена слушателям в сети. Чуть позже выйдет дуэтная песня с Сергеем Жаданом “Правда”.

Досуг Бумбокс Гастроли
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