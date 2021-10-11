Досуг

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Вчера 19:18752

Спатифиллумы от Украфлора в интерьере

Комнатные растения в интерьере снова в тренде. Цветы в горшках активно применяют для декорирования помещений.

Задача растений не только в очищении воздуха и насыщении его кислородом, но и для украшения пространства. С зонированием и корректировкой дизайна комнатные цветы, деревья и пальмы справляются лучше, чем любые другие элементы декора.

Не все помещения можно превратить в оранжереи. Маленькие квартиры будут смотреться тяжеловато с обилием высоких растений в напольных горшках. Но, соблюдая базовые принципы озеленения и следуя фантазии, можно расширить пространство даже крошечной студии с помощью обычных комнатных растений.

Комнатные лиственные растения вне зависимости от высоты требуют отдельного пространства и не должны перекрываться мебелью или другими растениями. Их сочная листва смотрится декоративно и скрывает пустые углы, недостатки дизайна, а также служит украшением помещения. Для небольших помещений подойдут, например, невысокие драцены и фикусы в напольных горшках, плетущиеся лианы для создания зеленых стен и, конечно, некрупные спатифиллумы, кротоны и папоротники для размещения на столах и подоконниках. Настольные лиственные растения можно группировать ансамблями, подбирая их по высоте и оттенку зелени.

Выбирая растения для дома, необходимо заранее поинтересоваться требованиями к уходу. Если вы занятой человек, то консультанты Украфлора помогут подобрать самые неприхотливые виды и сорта комнатных цветов. Спатифиллум, несомненно, является одним из самых нетребовательных к уходу экземпляров домашней оранжереи. Это теневыносливое растение неплохо себя чувствует даже в отдаленных уголках квартиры, куда солнечный свет пробивается с трудом. Вопрос влаголюбивости спатифиллумов можно решить с помощью горшка с автополивом или выкладыванием влажного мха в поддон. Стильные и лаконичные спатифиллумы сегодня как никогда актуальны, их сочная зелень вписывается в любой дизайн квартир и офисов.

Профессиональные флористы и ландшафтные дизайнеры компании Украфлора подскажут правила ухода за выбранными растениями, помогут озеленить жилые и офисные помещения, приусадебные участки и территории вокруг муниципальных зданий. Широчайший ассортимент растений, наработанный с 1993 года, позволит подобрать лучшие экземпляры под поставленные задачи. Постоянные клиенты компании – это и розничные покупатели растений для дома, и дизайнерские бюро, и торговые сети.

В интернет-магазине компании Украфлора вы можете купить разные виды спатифиллумов и других декоративно-лиственных комнатных цветов. Доставка растений в надежной упаковке осуществляется по Киеву и Украине. 

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Досуг
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