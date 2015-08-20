Досуг

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Фестиваль «Ніч міста»: цікаво, насичено, на різні смаки

Цьогоріч в рамках святкування Дня міста організатори щорічного фестивалю «Ніч міста» підготували для містян багато надзвичайних заходів на різні смаки.

Кожен знайде для себе щось цікаве: перфоменси, виставки, фотозони.

Організатори зауважують, що можлива зміна деяких локацій, але волонтери фестивалю зорієнтують гостей, за необхідності.  На деякі заходи потрібен попередній запис.

Програма Арт-проекту «Ніч міста»:
4 вересня

19:30  — «МістоМоменТи» — офіційне відкриття Агенція промоції «Суми»
Театр «Нянькіни» — вул. Соборна, 27 (дворик Сумської міської галереї)
10:00-23:00 — у 19.00 відкриття Виставка «Очі міста» Ірина Ганаза — Арт-простір на Театральній, Покровська площа, 5 (вхід зі двору напроти бібліотеки)
11:00-23:00 — Виставка-звіт Школи архітектури та дизайну за 2020-2021 навчальний рік (м. Суми) Агенція промоції «Суми» вул. Соборна, 27, Сумська міська галерея
11:00-23:00 — Виставка живопису Аліни Славгородської «Яскравий подих фарб» (м. Тульчин, Вінницька обл.). Агенція промоції «Суми» вул. Соборна, 27, Сумська міська галерея
11:00-23:00 — Виставка скульптур з металу «RedRod» Юрій Давиденко, «АТП»  вул. Соборна, 27, Сумська міська галерея
15:00-17:45 — Костюмоване дійство «Воскреси МоменТи» КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» вул. Воскресенська
15:00 — Відкриття експрес-пленеру Поетів, Художників та Фотографів. Виступ музикантів та читання віршів. Галерея «BureauArt» вул. Соборна, 46, (арт-дворик за ТИРом)
16:00-17:30 — Показ мод з авторських колекцій «РОСТОЧОК» Лариса Ванєєва «ART’elьmoda»  Театральна площа,(сходинки Театру ім. М. Щепкіна)
16:00-23:00 — Відкриття виставки скульптури «Окрилені Майстром» Роботи Михайла Лисенка та учнів Сумської художньої дитячої школи. Галерея «Наша на Псільській», вул. Псільська, 1
18:00, 18:45, 19:30, 20:15 «Шляхами і стежками шляхетних дівчат міста Суми» За попереднім записом! Анжеліка Шевель  вул. Соборна, 37
18:00-23:00 — Фотозона «Гроза у місті S» Юлія Голінько, Агенція промоції «Суми»  вул. Соборна, 27 (вхід зі двору)
18:00-23:00 — Фотозона «Твій момент, тут і зараз» Юлія Скомороха, Агенція промоції «Суми», вул. Соборна, 27
18:30 — 19.00 — Інтерактивно-вертепна лялькова вистава «Бичок-смоляний бочок» Олександр Лобода (Полуянов), вул. Соборна, 27 (територія навпроти Сумської міської галереї)
18:00-23:00  — Фотозона «Моменти дитинства» Яна Матвієнко вул. Герасима Кондратьєва, 2, (дворик за приміщенням Обласного краєзнавчого музею)
17:00-22:00 — Фотозона-виставка «За кадром. Відчуття» Катерина Барило  провулок 9 Травня (фасад Сумської міської галереї)
10:00-21:00 — Творчий вечір «Квітучі Суми» Андрій Нікіфоров  вул. Героїв Сумщини (парк навпроти Сумської ОУНБ)
17:00-23:00 — Відкриття виставки «Пора закінчувати» Галерея «BureauArt» (вул. Соборна, 46)
17:00-19:00 — Еко майстер-клас із розпису сумки. За попереднім записом! Любов Ярцова вул. Героїв Сумщини (парк навпроти Сумської ОУНБ)
18:00-23:00 — Презентація результатів експрес-пленеру Художників та Поетів. Галерея «BureauArt» Арт-стіна bureauArt (вул. Соборна, 46)
16:00-23:00 — Арт-виставка «Не марнуй свій талант» Дмитро Горда, Єлизавета Левченко  вул. Соборна, 1
18:30-21:00 — Перформанс «Квантовий дотик» Анна Войтенко провулок 9 Травня, (алея навпроти Гусара)
19:00-23:00 — Фотозона «Щастинки» Агенція промоції «Суми» Алея на початку вул. Соборна
19:00-22:00  — Jam і Хендрікс Єгор Авдєєнко провулок 9 Травня, арка
20:00 — Презентація результатів експрес-пленеру Фотографів та Поетів. Галерея «BureauArt» Арт-екран bureauArt
вул. Соборна, 46
20:00 — «Химери. Ми є» Ганна Губенко, Наталія Куца, Тетяна Нянькіна, Театр«Ми Є»  вул. Соборна, 27 (дворик Сумської міської галереї)
20:00 — Візуально-вокальний перформанс «Ніч. Вогонь. Крила ангела» Галерея «Наша на Псільській» (вул. Псільська, 1)
19:30-20:30 — Музичний виступ гурту F4T4LI5T Андрій Бевза, Андрій Нелін , Альтанка
20:30 — Екскурсія «Ніч. Три квартали з одного місця». Галерея «Наша на Псільській», Парк біля Костелу, вул. Псільська, 1
21:00 — Перформанс «Скульптури у темряві».  Галерея «Наша на Псільській», (вул. Псільська, 1)
22:00 — Вистава «Оце ВІЙнуло» За попереднім записом! Володимир Нянькін, Тетяна Нянькіна Театр «Нянькіни» вулиця Покровська, 9/1 (Конгрес центр СумДУ)

Не менш цікавою для містян стане програма до Дня міста.

Джерело: АТС

Досуг День города Ночь города Сумы
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