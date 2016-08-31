Досуг

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:23398

На День міста в Суми їде "Ляпіс 98"

У Сумах з нагоди відзначення 78-ї річниці визволення Сум від нацистських загарбників і 366-ї річниці заснування міста відбудеться понад 30 заходів, які проходитимуть упродовж чотирьох днів.

Що увійшло до традиційної програми святкування та що гості міста й власне сумчани побачать вперше розповіли під час брифінгу заступник міського голови Станіслав ПОЛЯКОВ, начальник відділу культури Наталія ЦИБУЛЬСЬКА та начальник управління стратегічного розвитку міста Оксана КУБРАК.

Першим, за інформацією Станіслава Полякова, 2 вересня, о 10:00 відбудеться урочистий мітинг «Війна відгриміла та пам’ять жива» біля Меморіального комплексу «Вічна Слава» до Дня визволення Сум від нацистських загарбників. Тоді ж, у четвер, о 10:00 у дитячому парку «Казка» розпочнеться Кубок міста з хокею на траві, а о 18:00 біля Альтанки пройде концерт духової музики. Наступного дня, 3 вересня, з 9:30 сумчани вшановуватимуть пам’ять загиблих бійців-артилеристів біля пам’ятного знаку на вул. Г. Кондратьєва, 165, а о 10:00 – учасників АТО/ООС на Алеї Героїв на Центральному кладовищі.

«Заходи з нагоди Дня міста розпочнуться в суботу, 4 вересня, – сказав заступник міського голови. – Мова про найбільший студентський фестиваль за участі СумДУ, СНАУ, СумДПУ ім. А. С. Макаренка та Сумської філії ХНУВС: молодь пройде урочистою ходою від пам’ятника І. Г. Харитоненку, по вул. Героїв Сумщини і до МЦ «Романтика», де кожен виш презентує себе. Також надзвичайно цікавим як для малих, так і для дорослих містян буде парад ретро-автомобілів, комунальної та військової техніки, яка проїде по вул. Петропавлівська, вул. Героїв Сумщини і до майдану Незалежності – це кінцева точка, де вона вишукується, – оригінальне фото гарантоване! Молодіжний центр «Романтика» ввечері, з 19:00, теж вражатиме атмосферністю, – там пройде квартирник під відкритим небом «MUZ Сходинки».

Максимально задіяним буде не тільки центр, а й кожен куточок міста, запевнила начальник відділу культури Наталія Цибульська, – розваги, що очікують, прийдуться до смаку навіть найвибагливішим та різного віку. Серед таких: Арт-проєкт «Казкова країна» (сквер ім. І. Г. Харитоненка, 11:30), фестиваль вуличної їжі (Театральна площа, 13:00), показ колекцій одягу: «Folk drive» та «Opinio» (сквер ім. Т. Г. Шевченка, 14:00), фестиваль фарб (дитячий парк «Казка», 14:00), концерт інструментальної музики (Альтанка, 18:00), варіативні флешмоби, виставки, атракціони та торговельні майданчики в мікрорайонах.

Втім, на цьому насичена святкова програма не завершиться – з 17:00 і до 23:00, 4 вересня, проходитиме V, ювілейний культурно-мистецький фестиваль «Ніч міста», розповіла начальник управління стратегічного розвитку міста Оксана Кубрак.

Темою фестивалю у 2021 році обрали «МістоМоменТи», мовляв, життя складається з радісних, сумних, щасливих та яскравих моментів, доля яких підвладна лише кожному з нас.

Загалом в рамках «Ночі міста» представлять 30 заходів на різних локаціях – фотозони, виступи сумських музикантів, театралізовані дійства, вистави та виставки, що розмістять від Театральної і до Покровської площі, на вул. Псільська, в пров. 9 Травня. На вул. Воскресеньська також оживуть «старі фотографії»: сумчани, одягнуті в ретро-костюми перенесуть в історичне минуле міста над Пслом.

У рамках перформансу сумчан очікує створення дерев’яної скульптури в реальному часі скульптуром Андрієм НІКІФОРОВИМ у квітковому сквері Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Завершальним етапом фестивалю стане вистава «Оце війнуло» від родинного театру Нянькіни.

Разом із тим, Станіслав Поляков порадив сумчанам залишатись в рідному місті й у неділю, 5 вересня, – о 20:00, на майдані Незалежності лунатимуть хіти зірок естради – панк-рок-гурту «Ляпис 98» та кавер-групи «Dance band».

Досуг День города
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Як у Сумах відзначатимуть День міста
28.08.2019 15:42

Як у Сумах відзначатимуть День міста

Суми готуються до відзначення 76-ої річниці визволення міста від нацистських загарбників і Дня міста....

День города etc: когда, где, как и почему?
31.08.2016 15:50

День города etc: когда, где, как и почему?

Городские власти обнародовали программу празднования в Сумах первых дней сентября и открестились от переноса даты Дня города…...

view counter

Новости

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 25 человек
Сегодня 08:48
Як у Сумах відзначатимуть День міста
Вчера 15:01
Повышение тарифов на проезд в Сумах пока откладывается
Сегодня 17:46
Рынок земли: на Сумщине совершено 938 сделок
Сегодня 17:20
Сумчанка поблагодарила полицейских, которые разыскали и вернули домой ее дочь
Сегодня 16:48
Сумские каратисты отличились в Черноморске
Сегодня 16:40
На Сумщині громадська організація за чотири місяці видала 822 набори від передозувань наркотиками
Сегодня 16:31
В первые дни осени на Сумщине засентябрит
Сегодня 16:23
Мужу замглавы Сумской ОГА сообщено о подозрении в попытке подкупа полицейских
Сегодня 16:15
У Сум нет денег на демонтаж аварийного путепровода-недостроя на Василевке
Сегодня 16:00
Куди і як скаржитися на забруднення повітря в Сумах
Сегодня 15:46
Сумские статистики подготовились ко Дню города
Сегодня 15:41
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.00; 16.45
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кино Планета Кіно
13.00; 17.05; 19.30; 21.30
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 15.15; 19.20; 21.15
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кино Планета Кіно
14.10; 16.10; 20.00; 22.00
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Кино Планета Кіно
12.00; 14.30; 19.00
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.45; 13.30
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Кино Планета Кіно
15.15

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.