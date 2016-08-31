На День міста в Суми їде "Ляпіс 98"

Що увійшло до традиційної програми святкування та що гості міста й власне сумчани побачать вперше розповіли під час брифінгу заступник міського голови Станіслав ПОЛЯКОВ, начальник відділу культури Наталія ЦИБУЛЬСЬКА та начальник управління стратегічного розвитку міста Оксана КУБРАК.

Першим, за інформацією Станіслава Полякова, 2 вересня, о 10:00 відбудеться урочистий мітинг «Війна відгриміла та пам’ять жива» біля Меморіального комплексу «Вічна Слава» до Дня визволення Сум від нацистських загарбників. Тоді ж, у четвер, о 10:00 у дитячому парку «Казка» розпочнеться Кубок міста з хокею на траві, а о 18:00 біля Альтанки пройде концерт духової музики. Наступного дня, 3 вересня, з 9:30 сумчани вшановуватимуть пам’ять загиблих бійців-артилеристів біля пам’ятного знаку на вул. Г. Кондратьєва, 165, а о 10:00 – учасників АТО/ООС на Алеї Героїв на Центральному кладовищі.

«Заходи з нагоди Дня міста розпочнуться в суботу, 4 вересня, – сказав заступник міського голови. – Мова про найбільший студентський фестиваль за участі СумДУ, СНАУ, СумДПУ ім. А. С. Макаренка та Сумської філії ХНУВС: молодь пройде урочистою ходою від пам’ятника І. Г. Харитоненку, по вул. Героїв Сумщини і до МЦ «Романтика», де кожен виш презентує себе. Також надзвичайно цікавим як для малих, так і для дорослих містян буде парад ретро-автомобілів, комунальної та військової техніки, яка проїде по вул. Петропавлівська, вул. Героїв Сумщини і до майдану Незалежності – це кінцева точка, де вона вишукується, – оригінальне фото гарантоване! Молодіжний центр «Романтика» ввечері, з 19:00, теж вражатиме атмосферністю, – там пройде квартирник під відкритим небом «MUZ Сходинки».

Максимально задіяним буде не тільки центр, а й кожен куточок міста, запевнила начальник відділу культури Наталія Цибульська, – розваги, що очікують, прийдуться до смаку навіть найвибагливішим та різного віку. Серед таких: Арт-проєкт «Казкова країна» (сквер ім. І. Г. Харитоненка, 11:30), фестиваль вуличної їжі (Театральна площа, 13:00), показ колекцій одягу: «Folk drive» та «Opinio» (сквер ім. Т. Г. Шевченка, 14:00), фестиваль фарб (дитячий парк «Казка», 14:00), концерт інструментальної музики (Альтанка, 18:00), варіативні флешмоби, виставки, атракціони та торговельні майданчики в мікрорайонах.

Втім, на цьому насичена святкова програма не завершиться – з 17:00 і до 23:00, 4 вересня, проходитиме V, ювілейний культурно-мистецький фестиваль «Ніч міста», розповіла начальник управління стратегічного розвитку міста Оксана Кубрак.

Темою фестивалю у 2021 році обрали «МістоМоменТи», мовляв, життя складається з радісних, сумних, щасливих та яскравих моментів, доля яких підвладна лише кожному з нас.

Загалом в рамках «Ночі міста» представлять 30 заходів на різних локаціях – фотозони, виступи сумських музикантів, театралізовані дійства, вистави та виставки, що розмістять від Театральної і до Покровської площі, на вул. Псільська, в пров. 9 Травня. На вул. Воскресеньська також оживуть «старі фотографії»: сумчани, одягнуті в ретро-костюми перенесуть в історичне минуле міста над Пслом.

У рамках перформансу сумчан очікує створення дерев’яної скульптури в реальному часі скульптуром Андрієм НІКІФОРОВИМ у квітковому сквері Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Завершальним етапом фестивалю стане вистава «Оце війнуло» від родинного театру Нянькіни.

Разом із тим, Станіслав Поляков порадив сумчанам залишатись в рідному місті й у неділю, 5 вересня, – о 20:00, на майдані Незалежності лунатимуть хіти зірок естради – панк-рок-гурту «Ляпис 98» та кавер-групи «Dance band».