"Історичні бої, коноплі та музика". На Сумщині у серпні відбудуться 10 фестивалів Від літератури, музики та історії — до коноплярства, меду і узвару. У серпні на Сумщині заплановані 10 фестивалів у різних куточках Сумської області. До щорічних заходів цього року додався новий — історична реконструкція легендарної битви на Ворсклі.

"Kulish-Fest" у Шосткинському районі — 6 серпня

Фестиваль "Kulish-Fest" присвячений 202-й річниці з Дня народження класика української літератури Пантелеймона Куліша, пише Суспільне.

Святкування відбуватиметься у трьох локаціях Шосткинської громади: в Шостці, селах Вороніж та Гукове.

Відвідувачів запрошують до музею П. Куліша, на екскурсії по місцях, пов'язаних з життям письменника. В рамках фестивалю відбудеться також велопробіг "До батька на Хутір" з Воронежа до Гукового. Також відбудуться концерт, кінне козацьке шоу, турнір кашоварів, сінна дискотека та виставка робіт народних майстрів.

Фестиваль коноплярства в селі Сад — 7-8 серпня

Фольклорно-етнічний фестиваль коноплярства "HempFest" відбудеться у Саду Сумського району. На відвідувачів чекають ярмарок, богатирські ігри, конопляний лабіринт, дитяча програма, концерт, атракціони, інтерактивний цирк і тематичні виставки.

Офіційне відкриття фестивалю о 12 годині 7 серпня.

Сумщина є лідером серед регіонів України в галузі коноплярства, площі посіву конопель у 2021 році перевищують 500 га, що вдвічі більше, ніж минулого року.

Фестиваль "Дикий мед" у Зноб-Новгородському — 14 серпня

Екофестиваль "Дикий мед" проходитиме в Зноб-Новгородському, на Шосткинщині. Розпочнеться він о 13.00 на галявині поблизу озера. У програмі заходу — дегустації, майстер-класи, виставки-продажі іграшок та прикрас.

Також працюватимуть аніматори, інтерактивні майданчики, фотозони, дитячі атракціони. Ввечері планується концерт, LED-шоу та дискотека.

Фестиваль "DIYграфіті" в Сумах — 14-15 серпня

Фестиваль "DIYграфіті" відбудеться в Сумах 14 та 15 серпня. Локація 2021 року — стадіон "Ювілейний". В рамках фестивалю молоді сумчани та гості міста створять серію графічних малюнків на стінах стадіону.





У минулі роки учасники фестивалю оновлювали непримітні паркани на центральному ринку, в парку "Казка" і біля школи №9.

Фестиваль "KvartalFEST" у Підопригорах — 20 серпня

20 серпня у селі Підопригори Сумського району заплановано проведення фестивалю "KvartalFEST". Він розпочнеться о 15.00. У рамках заходу заплановані концерти, виступ студії "Квартал-95", "Гастрофест".

Фестиваль "Стара Фортеця" у Тростянці — 21-22 серпня

Фестиваль "Стара Фортеця" відбудеться 21 та 22 серпня у Тростянці. Традиційно — у "Круглому дворі". У програмі — майстер-класи, костюмована виїзна церемонія посвяти у лицарів Круглого столу, концерт, фаєр-шоу, конкурси, "середньовічні танці".

Фестиваль "Стара Фортеця" проводять з 2010 року.

Фестиваль "Боромля" — 22 серпня

Всеукраїнський фестиваль мистецтв "Боромля" запланований на 22 серпня. Це 30-й за ліком фестиваль, ровесник Незалежності України. Місце проведення — с. Боромля, що на Тростянеччині. У рамках фестивалю відбудеться Всеукраїнський конкурс на найкраще виконання пісень про українське село.





Гала-концерт почнеться о 16:00 на стадіоні села Боромля. У рамках фестивалю заплановані також фаєр-шоу, феєрверк та дискотека.

"Битва на Ворсклі" у Боголюбовому — 23 серпня

Історична реконструкція легендарної Битви на річці Ворскла 1399 року відбудеться у селі Боголюбове на Тростянеччині. Почнеться дійство о 17:00. На глядачів чекають реконструкція бою війська Великого Князівства Литовського та Золотої Орди, екскурсія по розкопках на городищі, виставка артефактів. Також в рамках заходу відбудуться змагання лучників, кінне шоу, та фаєр-шоу. На заході також виступатимуть етнорок-музиканти.

За даними Інституту історії України НАН України, перші згадки про село Боголюбове датуються 1399 роком. Неподалік цього села у серпні 1399 року відбулась історична битва на річці Ворскла між Золотою Ордою та Великим князівством Литовським.

"Ця битва увійшла в історію як одна з найбільш масових і кривавих битв епохи середньовіччя. Вона перекреслила амбітні плани Вітовта, надовго позбавивши його можливості вести активну політику на сході. Нищівна поразка у битві послабила також політичної позиції на міжнародній арені. Сала однією з головних причин відновлення Польсько-Литовської унії", – йдеться в довідці Інституту історії України НАН України.

"Узвар-фест" у Конотопі — 23 серпня

Міський літературно-мистецький фестиваль відкритих читань прози "Узвар-фест" цього року проведуть уп'яте. Почнеться фестиваль о 15:00 в центральному парку "Юність" у Конотопі.

Учасником фестивалю може бути житель або гість Конотопа. Фестиваль покликаний заохотити конотопців до читання, популяризації української класичної та сучасної прози, художнього слова. Він підтримує творчих людей – читців, письменників, любителів літератури та виявляє і заохочує талановитих прозаїків-початківців. Виступатимуть учасники у двох номінаціях: "Читці" та "Автори".





У рамках фестивалю проводиться також книжковий квест, вікторина, книжкова виставка, фотозони і концерт. Гостей безкоштовно пригощатимуть узваром.

SUMY ROCK FEST-2021 — 24 серпня

Фестиваль "Sumy Rock Fest" відбудеться 24 серпня у Сумах. Місце проведення — територія молодіжного центру "Романтика".





У програмі — виступи гурту-хедлайнера, чотирьох гуртів, які перемогли у проєкті "Rock Fight Sumy" та трьох гуртів, які пройдуть відбір під час голосування в соцмережах. Вперше "Sumy Rock Fest" провели в Сумах три роки тому.