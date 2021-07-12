Досуг

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:15271

Украинский язык в туризме и культуре стал обязательным

С 16 июля вступает в действие часть норм Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" от 25.04.2019 г. № 2704-VIII.

В связи с этим, украинский язык становится обязательным в следующих областях:

- концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия, пишет ligazakon.net. Исключения предусмотрены только для песен и фонограмм, а также в случае, если применение государственного языка требует творческий замысел организатора. Сопровождение (конферанс) всех концертов, шоу, перфомансов, развлекательных и зрелищных мероприятий должно происходить исключительно на украинском языке. Выступления лиц, не владеющих государственным языком, должны сопровождаться синхронным или последовательным переводом;

- объявления, афиши, постеры, буклеты другие информационные материалы о культурно-художественные и зрелищные мероприятия и входные билеты. Использование других языков допускается, если текст на другом языке будет не более по объему и шрифтом, чем текст на государственном языке. Требования к размеру шрифта не являются обязательными при написании собственных имен исполнителей, названий коллективов и произведений, торговых марок;

- представления в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом;

- музейное дело и художественные выставки. Вся информация, в том числе аудиовизуальная в музеях, галереях, на выставках, должна подаваться на украинском языке. Дублирование на другом языке разрешается, но на условиях приоритетности представления информации на государственном языке. Это касается оформления объявлений, билетов, информационной продукции и тому подобное;

- туристическое и экскурсионное обслуживание. Другом языке может осуществляться туристическое или экскурсионное обслуживание только иностранцев и лиц без гражданства;

- распространение и демонстрирование фильмов. Фильмы, созданные на иностранном языке, распространяются и демонстрируются, в том числе и на телевидении, дублированы или озвучены на государственном языке. Наряду с государственным языком фильмы могут содержать аудиодорожки других языках. Демонстрация иностранных фильмов на языке оригинала с субтитрами на государственном языке разрешается в кинотеатрах, если количество таких сеансов не превышает 10% от всех сеансов или в рамках кинофестивалей. О показе фильма на языке оригинала с субтитрами должно быть сообщено заранее;

- издатели обязаны выдавать государственным языком не менее 50% всех выданных в течение года названий книжных изданий, а доля книг на государственном языке, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине или другом заведении, осуществляет книгораспространения, должна составлять не менее 50%.

Полная информация на сайте Уполномоченного по защите государственного языка.

Досуг Закона Украины
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Украинский язык в туризме и культуре стал обязательным
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Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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