Сумские власти похвастались «Романтикой» 13 июля в МЦ «Романтика» прошел брифинг о 9 месяцах работы обновленного заведения.

После более, чем десяти лет застоя и трех лет ремонта, и после нескольких лет обещаний, что вот-вот, осенью 2020 года снова открыл свои двери для посетителей Молодежный центр «Романтика». В нем планировали уже встретить тот же 2020 год, затем День защиты детей, но все перенесли поближе к выборам прошлого года. Тогда много чего открывали – Харьковскую, фонтаны на Театральной…

По словам спикеров брифинга заместителя городского головы Станислава Полякова и директора Сумского городского центра досуга молодежи, на балансе которого находится МЦ «Романтика», Игорь Ганненко, сейчас можно сказать, что МЦ стал для города популярной площадкой для проведения массовых культурных, просветительских и спортивных мероприятий, неформальных встреч (особенно во время карантина и «красной зоны», когда массовые мероприятия были запрещены, в «Романтике» они проводились). Со дня открытия их насчитывается более 300.

По словам директора ЦДМ, особенностью учреждения являются возможности для проведения разноплановых мероприятий различного уровня. В молодежном центре уже проходили конкурсы красоты «СтудМис Сумщины» и «Мисс Сумы», открытый чемпионат города по тхэквондо, всеукраинские рейтинговые соревнования по танцам (как раз последние два в разгар пандемии и «красной зоны»), Дни Европы, различного рода тренинги, выпускные вечера и многое другое. С октября 2020 года около 400 пар молодоженов выбрали МЦ «Романтика» для торжественных церемоний бракосочетания.

Игорь Ганненко рассказал, что универсальность «Романтики» позволяет переориентировать ее помещения под проведение мероприятий различного направления - спортивных, культурных, общественных, просветительских. Для массовых мероприятий подходит большой зал на втором этаже, который вмещает 550 человек, еще 50 мест предусмотрено на балконе.

С открытием Молодежного центра у горсовета отпала необходимость арендовать помещения для различного рода мероприятий, как это делали ранее. Как отметил Игорь Ганненко, это уже дало возможность сэкономить немало средств из городского бюджета (правда, на реконструкцию «Романтики» потратили несколько десятков млн грн и точно посчитать все невозможно, так как все распылено на десятки тендеров). Среди достижений назвали последний отчет Александра Лысенко, который был проведен именно здесь.

По словам г-на Ганненко, коллектив Центра активно сотрудничает со структурными подразделениями городского совета и предоставляет помещение для проведения их мероприятий: мастер-классов, тренингов, встреч. МЦ «Романтика» использовали и как Центр массовой вакцинации от COVID-19.

С начала этого года «Романтику» посетили почти 25 тысяч сумчан и гостей города. «Молодежный центр - открыт для громады. Его услугами могут пользоваться люди разного возраста и социального статуса. Здесь проводят мероприятия как активная молодежь, так и участники АТО и ветераны», - отметил Станислав Поляков. Особенностью «Романтики» является доступность для людей с ограниченными возможностями: пандус, туалет для людей с инвалидностью. Недавно был приобретен мобильный подъемник, который позволяет поднимать людей в коляске на второй этаж.

Как отметил Игорь Ганненко, проведение некоммерческих мероприятий в заведении происходит на бесплатной основе, для остальных услуга платная. Это сумма для покрытия расходов, которые несет Молодежный центр за коммунальные услуги. Порядок и условия предоставления платных услуг утверждены решением городского совета.

В последнее время неоднократно от сумчан звучало недовольство по поводу отсутствия парковки около МЦ «Романтика». Сейчас работы по ее благоустройству идут полным ходом (тоже миллионы гривен). Как заверил Игорь Ганненко, есть надежда, что обустройство парковки за МЦ на 50 машин закончится до конца этого месяца. Также, с его слов, предусмотрена вторая парковка перед Молодежным центром – на 10 авто. Но ее будут открывать в случае надобности.

Сумской городской центр досуга молодежи готов предоставить помещения МЦ «Романтика» для организации мероприятий. Для этого нужно обращаться по телефону 066 071 19 53.