Что нужно знать украинцам о путешествиях за границу в 2021 году МИД Украины подготовило ответы на часто задаваемые вопросы о путешествиях в 2021.

Если вы планируете поездку за границу по делам или отдых, обязательно проверьте режим въезда и документы, которые вам понадобятся. Об этом сообщает «Я и Закон» со ссылкой на пресс служба МИД.

Где узнать об открытых страны и условия пересечения границы

Список стран, в которых разрешен въезд, постоянно меняется. Где можно найти самую свежую информацию?

Актуальная информация о правилах въезда для граждан Украины в разные страны мира доступна на портале МИД https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. МИД Украины оперативно обновляет информацию об ограничении и требования на онлайн-карте этого ресурса. Рекомендуем до начала поездки за границу (даже если вы приобрели туристическую путевку или тур) проверять условия, чтобы избежать осложнений на границе.

Есть ли возможность попасть в страну, в которой въезд запрещен на время пандемии? Какие есть исключения?

На самом деле, несмотря на запрет въезда в определенную страну могут быть предусмотрены исключения для категорий граждан. Есть унифицированый для всех стран список исключений. Проверить категории граждан, которым несмотря на запрет можно попасть в конкретную страну, можно на портале МИД по ссылке: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/ в разделе "Интерактивная карта мира". Выберите страну и ознакомьтесь с деталями.

Можно транзитом пересечь территорию страны, в которой въезд запрещен на время пандемии?

Несмотря на запрет въезда одни страны можно пересечь транзитом, другие - нет. Порядок транзитного проезда по территории иностранного государства пока определяется карантинным законодательством соответствующей страны. Проверьте информацию об условиях въезда и транзитного проезда по территории иностранных государств на портале МИД по ссылке: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. На онлайн-карте выберите страну и опцию "Режим временного транзита".

Имеет ли значение для путешествий мое гражданство и страна, где я проживаю?

В целом да. Общая информация о режиме въезда граждан Украины в страны мира размещена на веб-странице МИД по этой ссылке. В то же время, некоторые страны могут позволять безвизовый въезд при наличии вида на жительство в конкретных странах. Также учитывайте режим въезда.

Если я уеду в страну, в которую запрещен въезд иностранцам, меня не пропустят на пограничном контроле в аэропорту?

Разрешение о посадке на рейс в первую очередь оказывает авиаперевозчик. При этом окончательное решение о разрешении на въезд принимается соответствующим компетентным органом иностранного государства. Поэтому советуем тщательно проверять условия въезда и транзитного проезда по территории иностранного государства на портале МИД по ссылке: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. На онлайн-карте выберите страну и опцию "Режим временного въезда" или "Режим временного транзита".

Что делать, если правила изменятся во время моего пребывания в стране и за рубежом? Смогу ли я вернуться?

Гражданин Украины ни при каких обстоятельствах не может быть ограничен в праве на въезд в Украину, следовательно, имеет право вернуться в Украину при любых обставин.У случае чрезвычайных ситуаций вы сможете обратиться в соответствующие "горячие линии" украинских посольств и консульств за рубежом (полный перечень с контактами можно найти здесь: https://bit.ly/38TFB7f). В то же время МИД рекомендует перед каждой поездкой зарегистрировались в системе «ДРУГ» (https://friend.mfa.gov.ua/), это упростит связь с вами в случае кризисной ситуации.

Для въезда в страну необходимо свидетельство о вакцинации от COVID-19. Где можно проверить перечень утвержденных в этой стране вакцин?

В случае, если въезд граждан Украины в соответствующей государства возможен при предъявлении международного свидетельства о вакцинации от COVID-19, информация о перечне признанных вакцин размещается на портале МИД по ссылке: https://tripadvisor.mfa.gov.ua /. Ищите необходимую информацию в разделе «Режим временного въезда для граждан Украины» по стране, которая вас интересует.

Нужен ли мне разрешение, чтобы вывезти детей за границу?

Согласно информации Госпогранслужбы, выезд за границу граждан Украины, которым не исполнилось 16 лет, в сопровождении одного из родителей осуществляется по нотариально заверенному согласию второго из родителей с указанием в ней государства следования и соответствующего временного промежутка пребывания в этом государстве.

В таком согласии достаточно указать:

- гражданство, фамилия, имя, отчество и дату рождения лица, предоставляющего согласие;

- гражданство, фамилия, имя, отчество и дату рождения лица, которому предоставляется согласие;

- гражданство, фамилия, имя, отчество и дату рождения ребенка;

государство следования и соответствующий временной промежуток пребывания в этом государстве (например, с 01.01.2021 по 01.03.2021).

Подробнее здесь.

Работает ли безвиз

Как можно проверить режим въезда в той или иной страны для украинских граждан (безвизовые / необходимость оформления визы)?

Общая информация о режиме въезда граждан Украины в страны мира размещена на веб-странице МИД по этой ссылке.

В то же время с учетом действующих ограничений в условиях пандемии, рекомендуем ознакомиться с информацией на портале МИД по ссылке: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

Как / где посчитать количество дней пребывания за безвизовых в ЕС?

Для расчета сроков пребывания за безвизовых в ЕС рекомендуем воспользоваться соответствующим калькулятором.

Какие документы мне нужны для поездки за границу?

С точки зрения украинского законодательства документами, дающими право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину являются:

- паспорт гражданина Украины для выезда за границу (так называемый «загранпаспорт»)

- дипломатический или служебный паспорт Украины;

- удостоверение личности моряка или члена экипажа.

Вместе с тем при выезде в иностранные государства гражданам следует убедиться в возможности въезда в данной стране или транзитного проезда. С этой целью рекомендуем подробно ознакомиться с соответствующими инструкциями на портале МИД (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/). Это поможет избежать осложнений или недоразумений.

Также на странице Госпогранслужбы по этой ссылке размещена информация относительно оснований, при которых право гражданина Украины на выезд из Украины может быть временно ограничено.

Где делать ПЦР-тест перед вылетом, чтобы он был принят в другой стране?

Сертификат ПЦР-теста должен быть выдан лабораторией, зарегистрированной в Украине в соответствии с действующим законодательством, и должна содержать печать лаборатории, подпись врача и / или QR-код и перевод на определенную страной назначения иностранный язык, обычно английский.

С перечнем верифицированных МЗ лабораторий Украины, тестирующих на COVID-19 методом ПЦР, можно ознакомиться на веб-сайте Центра общественного здоровья.

Могу ли я свободно путешествовать свидетельству о вакцинации от COVID-19?

Каждая страна устанавливает свои правила для въезда. Рекомендуем перед поездкой ознакомиться с соответствующими инструкциями на портале МИД https://tripadvisor.mfa.gov.ua/ избежание возможных осложнений или недоразумений.

Если я вакцинирован, то тест перед поездкой делать не надо?

Пока не существует единого алгоритма, в каждой стране существуют свои правила въезда. С соответствующими требованиями каждой конкретной страны рекомендуем ознакомиться на портале МИД по ссылке: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

Я получил первую дозу вакцины Covishield, а вторую - корейской AstraZeneca. Могу ли я въехать в страны Шенгенской зоны?

Вопрос условий пересечения границы, необходимых для этого документов и потенциальных мер тестирования и карантина относится к национальной компетенции государств-членов ЕС. Европейская Комиссия работает над общей позицией, но пока государства-члены только начали процесс национальных консультаций, в том числе в вопросе, какие категории вакцин признавать для пересечения границы.

С актуальной информацией о порядке въезда в соответствующей страны рекомендуем ознакомиться на портале МИД по ссылке: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

Когда заработают в Украине цифровые COVID-сертификаты? Как их получить? Какая информация будет в них содержаться?

Сейчас введен 2 вида сертификата: международный для путешествий (начнет действовать после завершения процедуры признания) и внутренний для использования внутри страны, например, посещение массовых мероприятий. Уже запустили бета-тестирования цифровых COVID сертификатов в приложения Действие. В ближайшее время будет проведена оценка готовности к признанию наших сертификатов странами-членами ЕС, после чего состоится официальная оценка от специалистов Еврокомиссии и процесс заключения международных соглашений. Следите за обновлениями на сайтах Министерства цифровой трансформации (https://thedigital.gov.ua/) и Министерства здравоохранения (https://moz.gov.ua/).

Будут ли украинские цифровые COVID-сертификаты признаваться в ЕС и мире?

Украина - одна из первых стран, которая начала коммуникацию со стороной ЕС по внедрению COVID сертификатов. Параллельно МИД Украины в сотрудничестве с Минздравом и Минцифрою проводит переговоры в двустороннем порядке со странами о взаимном признании международных сертификатов.

Если у меня есть цифровой COVID-сертификат, нужно ли мне иметь в путешествие еще и бумажный аналог? Можно ли вообще получить бумажный COVID-сертификат?

Пока не существует единой системы для всех стран мира или определенных регионов. С требованиями по форме COVID-сертификата для въезда в соответствующей страны рекомендуем ознакомиться на портале МИД по ссылке: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. Выберите страну на интерактивной карте и узнайте детали.

Как обезопасить себя от рисков во время поездки за границу

Нужно ли оформлять для путешествия страховой полис?

Для возмещения расходов, связанных с возможным попаданием в чрезвычайных ситуациях за пределами Украины, настоятельно рекомендуем перед поездкой за границу оформить полное медицинское страхование, в том числе покрывать лечение от COVID-19, и страхование от несчастных случаев.

Куда обратиться, если у меня возникла критическая ситуация за границей?

Если вы попали в кризисную ситуацию за рубежом и нуждаетесь в помощи, обратитесь на линию экстренной связи соответствующего посольства / консульства по месту пребывания (соответствующие контакты указаны на главных страницах сайтов дипучреждений: https://bit.ly/3dQQrjG) или на "горячую линию" МИД по телефону +38 044 238-16-57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.

Во время поездки за рубежом у меня проявляются симптомы COVID-19. Что делать?

В случае появления симптомов респираторного заболевания, характерных для COVID-19, следует безотлагательно обращаться в медицинские учреждения страны пребывания для проведения тестирования и, в случае подтверждения, определение необходимого курса лечения.

По прилету обнаружили коронавирус. Что делать? Можно ли сразу вернуться или нужно пройти карантин?

В соответствии с действующими противоэпидемических требований, установленных практически в каждой стране мира, в случае выявления у Вас COVID-19, прохождение самоизоляции является обязательным.

Поэтому следует соблюдать указания компетентных органов страны пребывания и ни в коем случае не нарушать установленный карантинный режим и самовольно не оставлять места изоляции.

Обязательно идти на самоизоляцию и проходить контроль передвижения через мобильный приложение по прибытии в иностранную страну?

В каждой стране действуют свои правила. Рекомендуем подробно ознакомиться с соответствующими инструкциями на портале МИД https://tripadvisor.mfa.gov.ua/, в том числе в рубрике "Особенности по стране" в разделе "Режим въезда для граждан Украины» во избежание возможных осложнений или недоразумений.