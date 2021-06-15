Досуг

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:24248

У Ворглі на Кролевеччині відгримів перший фестиваль живої історії

19–20 червня на Кролевеччині розпочалося фестивальне літо. Грандіозною масштабною подією став фестиваль живої історії, що проходив у селі Воргол.

Ідея проведення фестивалю з’явилась на початку 2021 року під час творчої зустрічі представників культури Кролевецької та Глухівської громад, громадських діячів, дослідників одного з найдавніших сіл Кролевеччини, пише Сайт Кролевця.

Програма заходу була насичена: екскурсії, майстер-класи, канатна дорога, лучний тир. З 11 ранку гості мали змогу відвідати міні-тури місцевими пам’ятками історії, серед яких піщані камені та водоспад на р. Сейм у селі Камінь, Городище Х ст., післяльодовикові каньйони, Криниця на честь Воргольської ікони Божої Матері, родинний склеп дворян Шечкових.

Гостям фестивалю найбільше до вподоби став турнір із історичних боїв (без інсценування) в повний контакт, за участі команд з Києва, Житомира, Білої Церкви, Путивля, Краматорська. Головним суддею змагань був гофмаршал турніру з клубу «Росичі» Олаф Оларсон.

Не менш захоплюючим був концерт рок-музики за участі гуртів «Привокзальна площа» (с. Алтинівка), «Куми» (с. Алтинівка), «Kresh» (м. Буринь), «Jeronimo» (Киів), «From inside out» (Кролевець). Перший день завершився дискотекою від DJ Mookahel (SKAZKA PROJECT).

На території парку було відведене місце для кемпінгу, в якому могли розташуватися всі охочі. Як повідомляють організатори, в перший день фестиваль відвідало понад дві тисячі людей. 20 червня – завершальний день. О 12:00 почався другий етап боїв. О 15.00 почалося урочисте нагородження переможців і закриття фестивалю.

Детальніше: https://05453.com.ua/u-vorgli-vidgrymiv-pershyj-festyval-zhyvoyi-istoriyi/

Досуг
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