Цифровий планетарій Atmasfera 360 запрошує у фантастичні подорожі

Новий сучасний купол, зручні місця для перегляду та оновлені програми показу пізнавальних та розважальних фільмів для дітей та дорослих, відправлять вас у фантастичні подорожі! ATMASFERA360 розширить розум кожного відвідувача:
- великий розмір куполу планетарію, що дасть справжню повнокупольну проекцію цифрової стрічки;
- технологія FULLDOME, яку забезпечують чотири потужних проектора;
- система озвучування Dolby Digital яка базується на новітніх технологіях;
- різноманітний та яскравий пізнавальний контент.
Ще ніколи, квиток у космос, не був таким доступним, а тому час та дату відправлення радимо бронювати завчасно.
Відвідати цифровий планетарій Atmasfera 360 можна до 4 липня.
Детальна інформація на сайті https://atmasfera.webnode.com.ua.