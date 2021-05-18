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Разнообразие мужских браслетов ®

Мужчины редко носят ювелирные украшения, а если выбирают подходящий вариант, то он будет достаточно строгим и сдержанным.

Браслет станет отличным дополнением образа и демонстрацией хорошего вкуса. Он может быть достаточно строгим и неброским, при этом будет неотъемлемой частью стиля.

Браслеты мужские в Киеве представлены в большом ассортименте. На страницах сайта ювелирного магазина можно подобрать простую и оригинальную модель, которая станет отличным подарком или личным приобретением.

С чем носить браслеты

Перед покупкой ювелирного изделия нужно определиться, какой стиль оно будет дополнять. Для неформального образа в виде джинсов и футболки отлично подойдут кожаные или каучуковые модели. Они прекрасно вписываются в стиль кэжуал, при этом можно выбрать несколько браслетов и носить их на одной или на двух руках.

Для мужчин, которые предпочитают классический стиль, подойдут украшения из драгоценных металлов. Золото и серебро отлично дополняют как официальный, так и более свободный образ. А красное золото лучше всего смотрится со строгим костюмом в классических цветах – черном или синем.

Особенности браслетов из каучука

Каучуковые браслеты становятся все более популярными благодаря своим преимуществам. Они заключаются в следующем:

  • • изготавливаются из экологически чистого материала;

  • • не натирают кожу;

  • • гипоаллергенны;

  • • прекрасно подходят для дополнения любого образа. 

Чтобы украшение оставалось в идеальном состоянии долгие годы, не стоит брать его с собой на пляж – от соленой воды материал приходит в негодность. 

Выбирая подходящую модель в каталоге сайта, можно остановиться на браслете со вставками из золота или серебра. В некоторых случаях изделие украшается камнями – фианитами или другими. Если хочется подобрать долговечный браслет, который не потемнеет и останется в идеальном состоянии, подойдет каучуковая модель с нержавеющей сталью.

Кожаные модели

Мужские браслеты из натуральной кожи являются универсальными – они отлично дополняют как спортивный, так и строгий, офисный дресс-код. Модели бывают узкими и широкими. Они отлично держат форму и не изменяются под воздействием внешних факторов.

Декоративные украшения дополняются бусинами или вставками из драгоценных металлов – золота или серебра. Более бюджетные варианты имеют металлические элементы, на которые можно нанести гравировку. Это позволяет добиться максимальной оригинальности и уникальности.

Типы плетений

Браслеты из золота или серебра различаются по типу плетения. Это может быть ручная работа или машинное плетение. Наиболее популярным являются якорный и панцирный тип. Они выглядят достаточно лаконично и стильно, прекрасно подходят в качестве подарка для мужчины любого возраста.

Многие отдают предпочтение плетению бисмарк. Такие украшения прекрасно смотрятся в сочетании с цепочкой, выполненной в аналогичном стиле. В каталоге https://tangogold.com.ua/muzhskie-braslety/ предложено множество вариантов ювелирных украшений из разных типов металла. Они станут лучшим способом дополнить образ и укажут на отменный вкус и статус обладателя изделия.

Покупка браслета может быть приурочена к какой-либо дате. Такие подарки прекрасно подходят на день рождения, в качестве презента после достижения определенной цели. Мужчина будет рад получить стильный браслет, выполненный в оригинальном оформлении.

Досуг
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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