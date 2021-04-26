Досуг

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admin
10.05.2021 21:07872

Дрова для печей, каминов, мангалов: параметры выбора и популярные виды

Все сухие дрова относятся к числу горючих материалов. Но не все во время горения выделяют одинаковое количество и качество тепла. Поэтому к их выбору необходимо подходить ответственно, учитывая несколько важных факторов.

Покупать такие материалы стоит у проверенных поставщиков. На сайте https://drova-kiev.com.ua/drova представлен большой ассортимент дров из популярных пород древесины.

Важные параметры дров

Выбирая материалы представленной группы, необходимо учитывать такие показатели:

  • Уровень влажности. Плохо высушенные поленья в процессе горения затрачивают энергию на испарение влаги, а не на выделение тепла. Оптимальный показатель 20% и менее.

  • Плотность или удельный вес. Определяет массу древесины на кубометр. Этот показатель также зависит от влажности. Чем выше плотность, тем больше тепловыделение. Высокоплотные поленья имеют вес 750 кг на кубометр.

  • Калорийность. Определяется удельной теплотворностью. Есть три группы древесины – высококалорийные, среднекалорийные, низкокалорийные. Максимальное количество тепла дают сухие дрова из березы, бука, лиственницы, дуба, клена, минимальное – из осины, липы, кедра.

  • Зольность. Под этим показателем подразумевается объем минеральных веществ, образующихся после сгорания древесины. Он рассчитывается в процентах. Наиболее зольные – сосна, ель, береза, осина.

  • Смолистость. Параметр зависит от породы, продолжительности сушки, условий произрастания. Он влияет на скорость загрязнения топки и дымохода. Самый высокий коэффициент имеют хвойные дрова.

Какую породу выбрать: популярные виды

В Украине ассортимент дров, представленных в продаже, обширен. Наиболее востребованными признаны ольховые. Они сочетают в себе оптимальные показатели зольности, калорийности. Их можно применять для прочистки дымоходов. Подойдут такие поленья для растопки бани, камина и приготовления блюд в мангале.

Дрова из дуба востребованы благодаря высокой теплотворности, внушительной удельной массой. Это обеспечивает достаточно экономичный расход топлива. Единственный минус материала – большая стоимость. Медленным горением славятся поленья из граба. Они образуют угли, отличающиеся длительным тлением. Объем сажи после них минимален. Грабовая древесина нуждается в тщательной усушке. Схожими характеристиками обладает береза. Ее основное преимущество – выделение жаркого и равномерного пламени. Популярна и сосна, что обуславливается низкой стоимостью и быстрым возгоранием, приятным ароматом. 

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Досуг
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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