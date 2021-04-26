Дрова для печей, каминов, мангалов: параметры выбора и популярные виды Все сухие дрова относятся к числу горючих материалов. Но не все во время горения выделяют одинаковое количество и качество тепла. Поэтому к их выбору необходимо подходить ответственно, учитывая несколько важных факторов.

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Важные параметры дров

Выбирая материалы представленной группы, необходимо учитывать такие показатели:

Уровень влажности. Плохо высушенные поленья в процессе горения затрачивают энергию на испарение влаги, а не на выделение тепла. Оптимальный показатель 20% и менее.

Плотность или удельный вес. Определяет массу древесины на кубометр. Этот показатель также зависит от влажности. Чем выше плотность, тем больше тепловыделение. Высокоплотные поленья имеют вес 750 кг на кубометр.

Калорийность. Определяется удельной теплотворностью. Есть три группы древесины – высококалорийные, среднекалорийные, низкокалорийные. Максимальное количество тепла дают сухие дрова из березы, бука, лиственницы, дуба, клена, минимальное – из осины, липы, кедра.

Зольность. Под этим показателем подразумевается объем минеральных веществ, образующихся после сгорания древесины. Он рассчитывается в процентах. Наиболее зольные – сосна, ель, береза, осина.

Смолистость. Параметр зависит от породы, продолжительности сушки, условий произрастания. Он влияет на скорость загрязнения топки и дымохода. Самый высокий коэффициент имеют хвойные дрова.

Какую породу выбрать: популярные виды

В Украине ассортимент дров, представленных в продаже, обширен. Наиболее востребованными признаны ольховые. Они сочетают в себе оптимальные показатели зольности, калорийности. Их можно применять для прочистки дымоходов. Подойдут такие поленья для растопки бани, камина и приготовления блюд в мангале.

Дрова из дуба востребованы благодаря высокой теплотворности, внушительной удельной массой. Это обеспечивает достаточно экономичный расход топлива. Единственный минус материала – большая стоимость. Медленным горением славятся поленья из граба. Они образуют угли, отличающиеся длительным тлением. Объем сажи после них минимален. Грабовая древесина нуждается в тщательной усушке. Схожими характеристиками обладает береза. Ее основное преимущество – выделение жаркого и равномерного пламени. Популярна и сосна, что обуславливается низкой стоимостью и быстрым возгоранием, приятным ароматом.

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