Досуг

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:49189

У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»

У Сумському державному університеті розпочався 10 сезон ліги КВН «Сумка». Після річної перерви 22 квітня в ефір вийшов Фестиваль ліги.

За звання переможця боролися 11 команд: «В чем проблема?» (СНАУ),«Гроздья рябины» (СумДУ), «Квас-Тарас» (СумДУ), «Морфий» (Медичний інститут СумДУ), «Блондінки», «Всем спасибо» (СумДУ), «ИкПорт» (СумДУ), «Ну типа» (27 школа), «Бастер» (СумДУ), «Тыщь», «Мадам».

Цьогорічний захід проводився в незвичному форматі – онлайн. Та навіть це не завадило командам гарно підготуватися до гри. Оскільки зйомки відбувалися без присутності глядачів та з дотриманням усіх карантинних вимог, найбільше жартів було про карантин.

За рішенням журі переможцем Фестивалю стала команда «ИкПорт» Сумського державного університету, до сезону пройшли всі 11 команд.

 
Досуг
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У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
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