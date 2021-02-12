Досуг

admin
admin
Сегодня 11:53117

«Лига смеха» презентует новый состав звездных тренеров

Юмористическая программа «Лига смеха» постоянно находится на пике популярности среди телезрителей, ведь именно шутки, ирония над ситуациями способны поднять настроение и повернуть жизнь совсем в противоположное направление.

Опытные члены судейства пристально изучают способности каждой команды, так как выделить наилучшего не такая простая задача. А кто же будет сидеть в ложе жюри нового выпуска телепередачи расскажем далее в статье. 

Обновленная коллегия судейства 

«Лига смеха» - телевизионное шоу, которое позволяет объединиться единомышленникам учебных заведений, предприятий, вузов с целью соревнования между собой и определения лучшей команды. Участники состязаются в шуточных ответах на серьезные вопросы, импровизации на заданную тематику и разыгрывании заранее подготовленных ситуаций.

Если Вы не успели посмотреть очередной выпуск, предлагаем незамедлительно это исправить и на официальном портале программы телепередач https://tv.meta.ua/ узнать точную дату выхода в эфир полюбившегося шоу.

Соревнования по юмору в 2021 году будут проходить под слоганом «Битва титанов»: на площадку выйдут лучшие из лучших юмористов предыдущих сезонов.

В состав звездных тренеров отбирают самых оптимистичных и тонко ощущающих юмор кандидатов. Члены жюри нового сезона «Лига смеха» представлены в следующем составе:

  • • Мария Ефросинина;

  • • Владимир Дантес;

  • • Олеся Жураковская;

  • • Гарик Корогодский;

  • • Сергей Бабкин;

  • • Станислав Боклан.

Отличительной особенностью от предыдущих сезонов будет выбор командами звездных тренеров, а не наоборот. Поворот сценария шоу на 180 градусов вносит определенную изюминку и загадку о том, как же будут действовать наставники. 

Мнения звездных тренеров

Маша Ефросинина несказанно рада предложению об участии в шоу, которое поступило ей в конце 2020 года. Согласно слов телеведущей, это было одно из несбывшихся желаний, которое сейчас имеет все шансы исполниться. На счету Марии насчитывается огромное количество развлекательных передач, в которых она непосредственно принимала участие, однако, «Лига смеха» вызывает некие тревоги, ведь девушка первый раз выступает в роли члена жюри юмористической программы.

Сергей Бабкин заявил, что все участники, зрители и члены жюри шоу априори становятся долгожителями, ведь на протяжении съемок невозможно было удержаться от смеха ни на одну минуту. Певец олицетворяет «Лигу смеха» с кладезем оптимистов, которые имеют целебные свойства.

Также новинкой телешоу стало появление на сцене вместе в Евгением Кошевым певца Алексея Потапенко, который выполняет роль соведущего.

Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.