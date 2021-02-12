«Лига смеха» презентует новый состав звездных тренеров Юмористическая программа «Лига смеха» постоянно находится на пике популярности среди телезрителей, ведь именно шутки, ирония над ситуациями способны поднять настроение и повернуть жизнь совсем в противоположное направление.

Опытные члены судейства пристально изучают способности каждой команды, так как выделить наилучшего не такая простая задача. А кто же будет сидеть в ложе жюри нового выпуска телепередачи расскажем далее в статье.

Обновленная коллегия судейства

«Лига смеха» - телевизионное шоу, которое позволяет объединиться единомышленникам учебных заведений, предприятий, вузов с целью соревнования между собой и определения лучшей команды. Участники состязаются в шуточных ответах на серьезные вопросы, импровизации на заданную тематику и разыгрывании заранее подготовленных ситуаций.

Если Вы не успели посмотреть очередной выпуск, предлагаем незамедлительно это исправить и на официальном портале программы телепередач https://tv.meta.ua/ узнать точную дату выхода в эфир полюбившегося шоу.

Соревнования по юмору в 2021 году будут проходить под слоганом «Битва титанов»: на площадку выйдут лучшие из лучших юмористов предыдущих сезонов.

В состав звездных тренеров отбирают самых оптимистичных и тонко ощущающих юмор кандидатов. Члены жюри нового сезона «Лига смеха» представлены в следующем составе:

• Мария Ефросинина;

• Владимир Дантес;

• Олеся Жураковская;

• Гарик Корогодский;

• Сергей Бабкин;

• Станислав Боклан.

Отличительной особенностью от предыдущих сезонов будет выбор командами звездных тренеров, а не наоборот. Поворот сценария шоу на 180 градусов вносит определенную изюминку и загадку о том, как же будут действовать наставники.

Мнения звездных тренеров

Маша Ефросинина несказанно рада предложению об участии в шоу, которое поступило ей в конце 2020 года. Согласно слов телеведущей, это было одно из несбывшихся желаний, которое сейчас имеет все шансы исполниться. На счету Марии насчитывается огромное количество развлекательных передач, в которых она непосредственно принимала участие, однако, «Лига смеха» вызывает некие тревоги, ведь девушка первый раз выступает в роли члена жюри юмористической программы.

Сергей Бабкин заявил, что все участники, зрители и члены жюри шоу априори становятся долгожителями, ведь на протяжении съемок невозможно было удержаться от смеха ни на одну минуту. Певец олицетворяет «Лигу смеха» с кладезем оптимистов, которые имеют целебные свойства.

Также новинкой телешоу стало появление на сцене вместе в Евгением Кошевым певца Алексея Потапенко, который выполняет роль соведущего.