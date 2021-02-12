«Лига смеха» презентует новый состав звездных тренеров

Опытные члены судейства пристально изучают способности каждой команды, так как выделить наилучшего не такая простая задача. А кто же будет сидеть в ложе жюри нового выпуска телепередачи расскажем далее в статье.
«Лига смеха» - телевизионное шоу, которое позволяет объединиться единомышленникам учебных заведений, предприятий, вузов с целью соревнования между собой и определения лучшей команды. Участники состязаются в шуточных ответах на серьезные вопросы, импровизации на заданную тематику и разыгрывании заранее подготовленных ситуаций.
Если Вы не успели посмотреть очередной выпуск, предлагаем незамедлительно это исправить и на официальном портале программы телепередач https://tv.meta.ua/ узнать точную дату выхода в эфир полюбившегося шоу.
Соревнования по юмору в 2021 году будут проходить под слоганом «Битва титанов»: на площадку выйдут лучшие из лучших юмористов предыдущих сезонов.
В состав звездных тренеров отбирают самых оптимистичных и тонко ощущающих юмор кандидатов. Члены жюри нового сезона «Лига смеха» представлены в следующем составе:
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• Мария Ефросинина;
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• Владимир Дантес;
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• Олеся Жураковская;
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• Гарик Корогодский;
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• Сергей Бабкин;
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• Станислав Боклан.
Отличительной особенностью от предыдущих сезонов будет выбор командами звездных тренеров, а не наоборот. Поворот сценария шоу на 180 градусов вносит определенную изюминку и загадку о том, как же будут действовать наставники.
Маша Ефросинина несказанно рада предложению об участии в шоу, которое поступило ей в конце 2020 года. Согласно слов телеведущей, это было одно из несбывшихся желаний, которое сейчас имеет все шансы исполниться. На счету Марии насчитывается огромное количество развлекательных передач, в которых она непосредственно принимала участие, однако, «Лига смеха» вызывает некие тревоги, ведь девушка первый раз выступает в роли члена жюри юмористической программы.
Сергей Бабкин заявил, что все участники, зрители и члены жюри шоу априори становятся долгожителями, ведь на протяжении съемок невозможно было удержаться от смеха ни на одну минуту. Певец олицетворяет «Лигу смеха» с кладезем оптимистов, которые имеют целебные свойства.
Также новинкой телешоу стало появление на сцене вместе в Евгением Кошевым певца Алексея Потапенко, который выполняет роль соведущего.