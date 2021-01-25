Українець, який підкорив Америку «Охтирка. 1911 рік. 6 грудня. На гімназичному вечорі учень останнього класу чоловічої гімназії виконує на бандурі «Розриту могилу» Тараса Шевченка…

У залі робилося щось неймовірне… хтось аплодував, хтось тупотів ногами та свистів, хтось плакав…». Це скандал! Гімназійне начальство погрожує відрахуванням. Від виключення з гімназії учня врятувало лише те, що на вчительську раду, де розглядався цей «скандальний інцидент», він представив «Кобзаря» Шевченка з відміткою «Дозволено цензурою».

Цим учнем був Василь Ємець. І це був його перший успіх, який привів до всесвітньої слави майбутнього українського бандуриста. Народився Василь Ємець 27 грудня 1890 року на Харківщині, а помер 6 січня 1982 року в Лос-Анжелесі. Похований у Вінніпегу, в Канаді.

«Я - УКРАЇНЕЦЬ!»

«Усе, що я робив у своєму житті, було присвячене Україні», - згадує у своїх спогадах Василь Ємець. Біографія його – це історія України.

Василь починає вивчати гру на бандурі у 1908 у кобзаря Івана Кучугури-Кучеренка. Перший свій інструмент купує за свої перші зароблені гроші. Навчається у Харківському університеті, а гроші заробляє грою на бандурі. На Кубані організував кобзарську школу… Грає на бандурі в Імператорському театрі… Вчителює в гімназії…

Бере участь в обороні Києва від червоногвардійських загонів Муравйова у складі бойового куреня військового міністерства УНР. Потім служить у 4-ому піхотному полку Першої козацької Синьої дивізії. Працює в міністерстві народної освіти Гетьманату Павла Скоропадського. Організовує першу капелу бандуристів. Міністр освіти Іван Огієнко відправляє його в турне по Європі – щоб зберегти український талант.

Там, за кордоном продовжує навчання в консерваторії, видає книжки, виступає в таборі для інтернованих. Викладає бандурне мистецтво. Створює капелу… Гастролює в США та Канаді. І там залишається жити, творити в честь України.

«Чикаго. 1930 рік. Один з найбільших оперних театрів Америки «The Civic Opera House» заповнений вщерть… А за лаштунками розігрується неабияка драма. Адміністраторка нервово переконує дивного артиста щонайшвидше вийти на сцену. Той же був категоричним: концерт не відбудеться, якщо його оголосять як москвина, який грає на московському етнічному інструменті. «Я – українець, пані!» - заявив Василь Ємець. Уперше в історії в театрі Чикаго пролунали звуки української бандури й української музики. Записує платівку гри на бандурі.

«На своїх концертах Василь Ємець робив зі своєю бандурою просто сенсацію. Овації були незвичайні. Всі подивлялися, як то можна грати пальцями на інструменті, що має 34 струни і з такою віртуозністю»,- писала газета «Свобода» про концерт в Міннеаполісі.

«Так мільйони американців довідалися не тільки про бандуру, а й за ігноровану світом нашу Україну»(«Народна воля».1943р. Лос-Анжелес).

ДЕНЬ СОБОРНОСТІ

День Соборності – це свято на честь проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР 22 січня 1922 року. Так народилася наша соборність, яку повсякчас треба захищати різними методами. Бо держава це не тільки територія, а й люди. А нашого цвіту по всьому світу. Мільйони українців були вимушені покинути Україну, та ніколи вони про неї не забували. А постійно нагадували хто вони і звідки. Ми повинні берегти свою пам’ять, своє коріння, свою культурно-історичну спадщину.

Життя і творчість українського бандуриста Василя Ємця – то служіння на славу України.

І перший успіх був у стінах охтирської гімназії. З того часу минуло 110 років.

А скільки ще видатних українців починали в цій же охтирській гімназії… Згадайте всіх. І зверніть увагу на сучасну сумну пустку славних стін школи. Так її вже перейменували, але не відремонтували.

Цього року місту Охтирці виповниться 380 років. Тож, починаємо рубрику, присвячену місту: про людей, події, здобутки і втрати впродовж 380 років.

Валерія Бакуліна, Охтирський міський портал