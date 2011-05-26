На развитие туризма в регионах можно получить грант

УКФ начинает программу “Культура. Туризм. Регионы” на 2021. Подаваться могут как предприниматели, так и органы местного самоуправления или организации. Общий бюджет на этот год — 60 миллионов гривен.
В 2021 году программу “Культура. Туризм. Регионы” реализуют совместно с Программой USAID “Конкурентоспособная экономика Украины” (КЭУ), Офисом развития малого и среднего предпринимательства при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства (SME.DO), Государственным агентством развития туризма.
Главная цель — усилить культурно-туристическую привлекательность регионов. Для этого планируют поддержать громады, чтобы те создали конкурентоспособные культурные проекты.
Можно подавать заявки по трем направлениям:
Культурно-туристический маршрут
Локальный музей
Локальный фестиваль
Размер гранта
Образовательная часть
Представление проектов на финансирование УКФ
Менторское сопровождение при реализации проекта
Кто может принять участие
Подавать заявки могут:
органы местного самоуправления, которые зарегистрированы на территории Украины (кроме регистрации в столице и областных центрах), без ограничений по срокам регистрации;
юридические лица всех форм собственности, которые зарегистрированы на территории Украины (кроме регистрации в столице и областных центрах) в соответствии с действующим законодательством не меньше, чем за год на дату объявления конкурса и имеют соответствующий опыт деятельности в сфере культуры и/или развития культурно-познавательного туризма;
физические лица-предприниматели, зарегистрированные на территории Украины (кроме регистрации в столице и областных центрах) в соответствии с действующим законодательством не меньше, чем за год на дату объявления конкурса и имеют соответствующий опыт деятельности в сфере культуры и/или развития культурно-познавательного туризма.
1 заявитель — 1 заявка на каждую программу. При победе нескольких проектов от одного заявителя, фонд сможет поддержать не более трех. Основной язык — украинский.
Как подать заявку
На сайте программы надо выбрать одно из трех направлений (они называются “лоты”). В каждом перечисленные документы, которые нужно добавить, и есть ссылка на форму заявки. Вот один из примеров. Для заявителей есть подробная инструкция. Надо также зарегистрироваться на сайте Украинского культурного фонда.
Заявки принимаются до 18:00 1 февраля 2021. Конкурсный отбор продлится до 30 апреля. После этого уже начнется реализация проектов.
С 2 декабря 2020 по 11 января 2021 подана только одна заявка, сообщает Вільне радіо.
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